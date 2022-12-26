Лоза поставил крест на эстраде: «Убогость прячется за ужасной дикцией вокалистов»

Певец абсолютно разочарован в музыке, которая сейчас популярна, и ностальгирует о прошлом веке.

Певец и музыкант Юрий Лоза не одобрил ни одну песню из прозвучавших на концерте «Золотой граммофон» В своем Telegram-канале он высказал полное разочарование современной российской эстрадой, а также посетовал на вокальные способности популярных молоды коллег. Артист не просто не наслаждается музыкой, он не может даже разобрать слов, искаженных модной манерой исполнения, которую один повторяет за другим.

По мнению Лозы, все композиции, выбранные для вручения премии, номинированные и награжденные, написаны для самих певцов, но уж точно не для зрителя. Звезды, считает критик, не интересуются людьми, что их слушают. Ни одна композиция не пойдет в народ и не запомнится публике надолго.

«Вряд ли кто-то способен напеть какую-нибудь из прозвучавших мелодий, настолько они безлики и однообразны. Про тексты я вообще молчу — их убогость прячется за ужасной дикцией вокалистов», — написал Лоза.

Ранее, писал 5-tv.ru, Юрий Лоза прокомментировал скандал с участием композитора Игоря Николаева и певицы Кристины Орбакайте. Селебрити вышли на сцену в эфире шоу на федеральном канале и спели произведение из репертуара бежавшей в Израиль Аллы Пугачевой. Кроме того, исполнители предстали перед россиянами в синем пиджаке и желтом платье. Неужели флаг Украины?