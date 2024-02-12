«Победил вообще все»: что Роман Костомаров считает одной из главных задач в жизни

Фигуристу Роману Костомарову исполнилось 47 лет. Как он отметил день рождения и какие планы на дальнейшую жизнь ставит перед собой, выяснила программа Пятого канала «Светская хроника».

Роман Костомаров в очередной раз поразил поклонников. Какой экстремальный вид спорта освоил фигурист? Где спортсмен отпраздновал свой день рождения? Какие необычные подарки получил олимпийский чемпион? Что он считает своей новой миссией? И как помогает другим людям вернуться к жизни? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Я больше не готовлюсь ни к каким дням рождения. Потому что в прошлом году я уже готовился и к поездке на отдых, и к дню рождения. Никто не знает, что может произойти завтра», — заявил фигурист.

Свой 46-й день рождения прошлой зимой Роман Костомаров провел в больнице. Тогда врачи боролись за жизнь спортсмена. А друзья и поклонники молились о его выздоровлении. В тот страшный период слова поддержки приходили со всей страны.

«Хотя я не мог, конечно же, отвечать им, пока лежал в реанимации, это делала моя жена. Она мне передавала все эти сообщения, еще что-то. Звонки потом пошли, когда я имел возможность разговаривать», — рассказал Костомаров.

Из-за сепсиса, который начался после осложнений от пневмонии, Роман лишился стоп, кистей на одной руке и пальцев на второй. Принять новое тело было трудно. Фигурист долго работал с психологом. Поверить в свои силы помогла семья.

«Сейчас я хожу как нормальный человек. Я могу двигаться. Я могу танцевать. И поэтому для этого я много работаю, чтобы чувствовать себя комфортно… Передо мной стоит цель: жить, растить детей, быть рядом со своей любимой женой, работать, прогрессировать над собой», — уточнил Костомаров.

Олимпийский чемпион в рекордные сроки овладел протезами ног и правой руки. И не перестает удивлять поклонников своими достижениями. Он не только вышел на лед, но и вовсю осваивает экстремальные виды спорта. Например, во время отдыха на Мальдивах Роман парил над океаном на флайборде.

В ближайшее время спортсмена ждет пластическая операция на левой руке, которая позволит оставшейся фаланге большого пальца функционировать.

Восьмого февраля Костомарову исполнилось 47. Он признался, что не ждет никаких подарков, не хочет закатывать шумных вечеринок. Самое важное для него — провести этот день в окружении родных.

«Когда мы все вместе соберемся, моя семья, и отметим этот праздник. Просто главное, чтобы все были близкие рядом», — подчеркнул фигурист.

«Настолько сильному человеку вообще нечего уже желать. Только здоровья. Потому что он победил вообще все: и в спорте, и в жизни, и в семье», — высказался певец Артем Качер.

Спортсмена поздравляли с праздником друзья и коллеги. А также те, кто точно знает, какие испытания выпали на его долю.

Музыкант Максим Емец лишился пальцев на руке из-за неудачных опытов с пиротехникой. Он перенес несколько операций. Долго отказывался носить протез. Но в итоге привык к нему и даже вернулся к игре на гитаре.

«Первый год я руку прятал… Казалось, что на меня все смотрят. Потом оказалось, что когда ты что-то прячешь, на тебя еще больше смотрят. Поэтому я перестал прятать. Для меня кибер-рука — это дополнительная фишка, которая привлекает ко мне внимание. Получается, я первый в мире кибер-гитарист», — поделился он.

«Протезом я придерживаю палитру, открываю краску. То есть это у меня как помощница такая», — рассказала художница Юлия Чеснова.

Девушка тоже живет с протезом. Искусственная рука совершенно не мешает ей заниматься живописью. В качестве подарка Роману Юлия написала для него картину — мышонок на коньках.

«Если вы заметите, он на коньках на льду, который в принятии, счастливый, успешный и показывает своим примером, что нет ничего невозможного в этой жизни», — объяснила Чеснова.

Александра Одоевская потеряла ногу в автомобильной аварии. Потом была тяжелая реабилитация. Но трагедия не сломила женщину. Она начала в прямом смысле слова новую жизнь. Стала танцевать.

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Кто-то говорил: «Ты что, с ума сошла? У тебя нет ноги, а ты собралась танцевать». Но в ходе работы, занятий я встретила своего партнера, нашла направление, которое мне максимально понравилось и оказалось наиболее результативным», — высказалась преподаватель танго Одоевская.

Александра внимательно следит за историей Костомарова. И радуется его победам.

«Сейчас он находится в той точке, из которой может кардинально изменить свою жизнь и жизни очень многих людей», — подчеркнула она.

После пережитого Роман считает одной из своих главных задач — делиться опытом с людьми, которые оказались в такой же ситуации.

«Теперь я не только выступаю в шоу ледовых, но имею возможность выступать на каких-то форумах в качестве спикера и рассказывать о своей истории успеха, о своей борьбе со смертью и дальнейшей моей жизни: куда дальше идти, чего добиваться», — заявил фигурист.

Костомаров уверен: его выступления подарят надежду тем, кто уже отчаялся. Ведь своим примером Роман доказал: сила воли творит чудеса.