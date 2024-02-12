Связи или талант: за счет чего звездные дети дышат в спину легендам кино

Быть частью актерской династии не всегда просто. Как дети звезд справляются с ответственностью и постоянной критикой, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

Новое поколение артистов дышит в спину легендам кино. Кто из молодых звезд стал кумиром подростков? Как представители актерских династий переживают сравнение со знаменитыми родственниками? Почему Кирилл Нагиев считает, что отец мешает его карьере? Обижается ли на критику Иван Янковский? И чем Никите Кологривому не угодили Александр Абдулов и Иннокентий Смоктуновский? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

Критики в один голос утверждают: российское кино сейчас переживает небывалый подъем. В прокат выходит огромное количество качественных картин. Вместе с новыми фильмами загораются новые звезды. Среди них немало известных всей стране фамилий.

«Многие актеры говорят потомственные, что „Я вырос за кулисами“. Куда ребенка-то деть, когда спектакль? Ребенка берут с собой. Потом в некоторых спектаклях, в театрах участвуют дети. В первую очередь, чьи? Свои, актерские. Потому что они понимают, что это за работа, что это за профессия. Они с молоком матери ее впитали», — высказался кинокритик Давид Шнейдеров.

Юлии Пересильд для того, чтобы завоевать народную любовь, потребовалось полететь в космос, а ее дочери сняться в сериале про уличные банды. Теперь она настоящий кумир молодежи. Фотографы на ковровых дорожках отныне охотятся не за мамой. Но, по словам девочки, та только рада.

«Она просто очень мной гордится. Это же не то, что один раз просто погордилась мной», — уточнила актриса Анна Пересильд.

«Конечно, Жоре Крыжовникову проще взять дочку знакомых, чем проводить гигантский кастинг. Юля наверняка брала ее на съемки, Алексей брал на съемки. Она видит, что такое кино, как работают актеры. С ней легче», — объяснил кинокритик Шнейдеров.

Аня или, как она сама себя называет, Анка, к своим 14-ти годам уже имеет за плечами солидный киноопыт. Юная актриса делится: все решения по поводу съемок она принимает только с согласия мамы и папы (режиссера Алексея Учителя).

«Конечно, практически все сцены согласовывались с родителями. Это нормально, это всегда так», — рассказала она.

Григорий Верник тоже вырос в творческой семье. Папа — успешный артист, дядя — талантливый журналист, дедушка — легендарный режиссер радиовещания. Молодой человек выбрал профессию актера. Уверяет: к сравнениям давно привык.

«Просто подумал, что сравнивают всех всегда и везде, и со всеми. Какая разница, пусть сравнивают», — подчеркнул Григорий Верник.

«Может быть, в 25 лет я как-то переживал, комплексовал. Сейчас просто плыву, и все», — признался актер Кирилл Нагиев.

Он хоть и говорит, что старается не думать о сравнении с папой, но уверен: звездная фамилия негативно влияет на его карьеру. За что бы ни брался артист, тень знаменитого папы всегда рядом.

«Может быть, меня бы больше снимали, если бы не сравнивали с ним бесконечно. Сколько мне, уже 40 лет. Если я сделаю… В любом случае будут говорить, что это не так круто, как отец», — предположил сын Дмитрия Нагиева.

«Необязательно фамилию брать, говорить, что я сын того-то, дочка того-то. Просто взял себе псевдоним. А связи-то в любом случае есть. И двигаться», — выразил свое мнение певец Никита Сорокин.

Однако Кирилл гордится фамилией. И признает: он пришел в профессию в том числе из-за отца.

«Я всегда думал, стал бы я актером, если бы он не был актером? И я пришел к выводу, что да, скорее всего, я и стал актером из-за того, что мама — театровед. Скорее всего, из-за этого», — рассказал Нагиев-младший.

Если одни артисты с уважением относятся к старшему поколению, то другие считают, что имеют право их критиковать. Никита Кологривый оказался в центре скандала. Он дал несколько интервью, в которых буквально катком проехался не только по начинающим актерам, но и по легендам кино. Александра Абдулова и Иннокентия Смоктуновского, например, он назвал «скучными».

«Помните известную фразу: „Сбросим Пушкина с корабля современности“? Никита пытается сбросить Пушкина с корабля современности. Это молодость, это желание эпатажа, это частично вскружившая голову слава», — уверен кинокритик Шнейдеров.

От смелых высказываний Никиты оторопели даже коллеги.

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«Мэтры нашего кино на то и мэтры. А мы пытаемся в это время просто заниматься нашим делом и как-то сравниваться глупо, наверное», — высказался Иван Янковский.

Сыну Филиппа Янковского наверняка приходится труднее всех. Его сравнивают не только с отцом, но и с великим дедом Олегом Ивановичем. Но молодой актер не обижается и даже на критику реагирует спокойно.

«Я просто понимал, что оно, наверное, должно быть в силу определенных факторов. Но когда я стал постарше, я понял, что если хоть немножко сравнивают, то это уже большая удача. Значит, есть почему сравнивать. Просто так бы не сравнивали. Правильно?» — отметил он.

За последний год Янковский-младший стал одним из самых востребованных артистов в нашей стране. Что ни громкая премьера — везде Иван.

«Мне кажется, это путь, он прекрасен. Был „Фишер“, был „Плейлист волонтера“. Все это закончилось „Словом пацана“. Я еще после этого успел сыграть Раскольникова у Мирзоева», — перечислил Иван Янковский.

Недавно актер вместе с отцом был номинирован на главную кинопремию. По секрету признался: болеет за папу.

«Получается номинация я, я же и мой отец. Как вам это? Жизнь удалась. По-моему, жизнь просто удалась… Я хотел бы, чтобы отец (победил. — Прим. ред.), конечно», — заявил он.

В тот день награду получили оба Янковских. Режиссеры, коллеги и поклонники уверены: профессиональными успехами Иван обязан не только легендарной фамилии. А в первую очередь своему таланту. И достойно продолжает семейную династию.