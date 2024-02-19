«Торжество абсурда»: Милош Бикович оказался в центре международного скандала

Актер Милош Бикович не примет участие в съемках популярного американского сериала. Почему его лишили роли, выяснила программа Пятого канала «Светская хроника».

Милош Бикович оказался в центре скандала. Из-за чего актера лишили роли в американском сериале? Кто потребовал заменить его на другого артиста? С какими испытаниями столкнулся Бикович во время съемок «Холопа»? Правда, что звезда кино запел? И как он отметил рождение сына? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Это так надо. Надо создавать скандалы, раз ты уже зашел в мир шоу-бизнеса», — заявил актер.

Не успели поклонники Милоша Биковича порадоваться, что актер сыграет одну из ролей в нашумевшем американском сериале, как из-за океана пришли печальные новости. Продюсеры решили разорвать контракт с сербом.

«Это зарубежная компания, зарубежный западный рынок, который сейчас очень сильно подвергается давлению с этой всей пропагандой. Поэтому им проще, наверное, убрать одного эпизодического героя, нежели пытаться на себя набирать гнев своих же западных партнеров», — высказался светский журналист Олег Цуриков.

«Я как-то в своем мире: актерском, продюсерском, киношном. В нашем мире как-то живу», — уточнил Бикович.

Оказалось, съемки сериала практически переросли в международный скандал. Сначала офис телекомпании атаковали украинские зрители. Они писали гневные письма и возмущались, что в проекте будет участвовать актер, который поддерживает Россию. А потом к делу даже подключилось Министерство иностранных дел Украины.

«Очевидно, что это неправильно, как спорт и политика. Но почему-то это постоянно происходит», — отметил режиссер Гуфи Медалин.

В итоге руководство приняло решение найти Милошу замену. Бикович опубликовал пост, где заявил, что не собирается отказываться от своих принципов, и назвал происходящее «торжеством абсурда».

«Сейчас, когда против меня ведут целенаправленную информационную кампанию, внешние обстоятельства начинают влиять на творческие решения, что создает тревожный прецедент, вытесняющий суть свободы творчества», — подчеркнул актер.

«Мне кажется, потеряли они, потому что Милош прекрасен, красив, талантлив. Ну что ж, значит, я надеюсь, что время санкций пройдет, и он снимется в какой-то, может, даже более интересной истории», — выразила свое мнение актриса Ирина Безрукова.

«Надо радоваться, если ты опять-таки принимаешь участие в наших классных проектах. Потому что, мне кажется, у них тоже очень много проигрышных проектов», — уточнила актриса Анна Снаткина.

Ситуация, конечно, неприятная. Но артисту можно не переживать. Без работы звезда точно не останется. График Милоша Биковича расписан на месяцы вперед.

«Когда ты снимаешься подряд очень много дней, встаешь в семь утра, ложишься в 11 вечера и так каждый день, нет времени на смену обстановки, на то, чтобы нервы немножко отдохнули, чтобы ты переключился на что-то другое. От этого человек сходит с ума», — рассказал он.

Но жертвы приносят результат. В России фильмы с участием Биковича бьют рекорды. Вторую часть «Холопа» посмотрели почти девять миллионов человек.

«Классно сказала моя подруга. Она сказала: „Его и у нас неплохо кормят“. Его личность многогранная, у него классное чувство юмора, он такой острый. И это играет», — отметил актер Анар Халилов.

Для съемок Биковичу пришлось учиться верховой езде и фехтованию.

«Я уже с каскадерами работаю. Так что это достаточно быстро мы учим, эту хореографию каскадерскую. Но все нам пришлось делать самим», — объяснил он.

Актер не боится экспериментов и пробует себя в новых ролях. Для работы в одном из сериалов Милош Бикович даже запел. Вышел на сцену и записал в студии несколько хитов. Он сыграл звезду эстрады. И считает, что его новая работа обязательно понравится поклонникам.

«Мой персонаж страдает не только звездной болезнью. Там куча всяких болезней. И в неком смысле этот сериал обрабатывает человеческое желание посмотреть, как там у других, что там, как другие люди страдают, что у них в голове, в их сердцах и так далее. Поэтому это человеческое желание существует во всем мире. И оно нездоровое», — подчеркнул актер.

Недавно у Милоша Биковича случилось еще одно радостное событие: он впервые стал папой. Модель Ивана Малич родила артисту сына. Появление наследника звезда кино отметил с размахом. По сербской традиции на новоявленном отце разорвали футболку и носили его на руках. Бикович рад новому статусу. Главное теперь, выделить время в плотном расписании, чтобы побыть с сыном.