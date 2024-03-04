Весь дом завален: кто сделал главный подарок Любови Успенской на 70-летие

Певица Любовь Успенская с размахом отметила юбилей. Какие подарки преподнесли ей и что из презентов звезда назвала главным, выяснила программа Пятого канала «Светская хроника».

Любовь Успенская впервые призналась: Михаил Шуфутинский был в нее влюблен. Почему певица отвергла ухаживания шансонье? Свободно ли сейчас ее сердце? И как звезда отметила 70-летний юбилей? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Я если выпью утром кофе, зайду в супермаркет, я настолько энергична, что сбиваю прилавки. Летят все пакеты, все банки, склянки. Это я. Я, кстати, эту энергию всегда отдаю всем своим друзьям», — заявила певица.

Звезда российского шансона Любовь Успенская отпраздновала 70-летний юбилей на сцене. Зрители были в восторге от шоу артистки. Однако за кулисами певица призналась: трехчасовое выступление далось ей нелегко. Два месяца ежедневных репетиций без полноценного отдыха и сна. А буквально за неделю до концерта она перенесла коронавирус.

«Не готова была к концерту. У меня сипел голос. Я пришла на саундчек. Думаю: боже мой, что будет? Как я буду работать? И как мне петь? Но когда я вышла на сцену, на саундчек, поняла, что мне ничего не страшно. Потому что у меня есть ангел-хранитель, который всегда в такие моменты моей жизни, когда я уже чувствую, что все, я погибаю, вдруг появляется и дает мне сил, дает мне голос», — призналась Любовь Успенская.

Поздравить звезду с днем рождения пришли ее коллеги и друзья: Сосо Павлиашвили, Алексей Чумаков, Александр Панайотов, Глюкоза. Свои подарки они отправили певице в ее особняк. Презентов было так много, что Успенская еще не успела их распаковать.

«Я зашла в комнату, где цветы, корзины. Туда войти нельзя. И дома то же самое. Слава богу, что не все принесли цветы в зал, а принесли домой. И куча коробок, дорогих подарков: графы, бриллианты», — уточнила звезда.

«Я подарила ей такое большое красивое кольцо в виде дикой вишни и еще маленькое кольцо в виде дикой вишни. Что это как она и Танюша (дочь. — Прим. ред.), чтобы они всегда были вместе. Я подарила ей ювелирные кольца, ювелирные украшения», — рассказала певица Слава.

«Я преподнес ей свое сердце, свою душу, свою любовь и очень красивый букет», — отметил певец Сосо Павлиашвили.

Любовь Успенская похвасталась: главный подарок она сделала сама себе. Купила дорогостоящий автомобиль, оборудованный по последнему слову техники. Певица говорит: это приобретение значительно облегчит ее гастрольную жизнь.

«Я купила себе такую громадную машину. Кровати, холодильники, телевизоры. Там как в самолете с шикарными кроватями. И я разъезжаю по стране. И, слава богу, есть возможность как-то выживать», — подчеркнула она.

Михаил Шуфутинский владеет дорогим и эксклюзивным автопарком. Шансонье рассказал, что еще не успел оценить новую машину Успенской. Звезды дружат почти 40 лет. Маэстро, по сути, первый, кто поверил в певицу. В 80-е он стал продюсером ее дебютного альбома.

«Сегодня не так много людей, певцов и певиц, которые могут вот так выйти совершенно спокойно на сцену и открыть свое сердце. И петь так, как они разговаривают: нормальным человеческим языком, не коверкая слова, не путая мелодии. Люба Успенская — это обнаженное сердце», — заявил певец Михаил Шуфутинский.

Звезд связывает не только крепкая дружба. Шуфутинский признался, что в молодости был влюблен в Успенскую и оказывал ей знаки внимания. Хотя на тот момент состоял в браке. Любовь тоже была несвободна, но при этом принимала ухаживания от музыканта.

«Красиво (ухаживал. — Прим. ред.), если такие песни красивые мы с ним сделали. Люба-любонька, целую тебя в губоньки. За то, что ты поешь, как соловей. Сегодня ты на Брайтоне сияешь, а завтра, может, выйдешь на Бродвей», — пропела исполнительница.

«Я не могу сказать, что мы прям вот так куролесили. Да, я был в нее влюблен. Я за ней ухаживал. Конечно, а как же? Мы были тонкие, звонкие, молодые люди. Она невероятно хороша была», — признался Шуфутинский.

Откровения певца вряд ли понравится его супруге. Как известно, Светлана Уразова ревнива. Михаил Захарович поспешил оправдаться: дальше невинного флирта дело не заходило.

«Моя жена сейчас скажет, что я не имею права. Не имею права? Я молчу. Есть какие-то вещи, о которых не стоит так сильно распространяться. Просто мы и работали вместе, и, конечно, симпатизировали друг другу. Это было понятно», — уточнил шансонье.

Личная жизнь артистки не сложилась. После скандального расставания с бизнесменом Александром Плаксиным Успенская больше не хочет отношений. Мужчина почти 30 лет жил за счет звезды и обманом переписал на себя часть имущества.

«Вообще мне муж не нужен. Да, может быть, друг по жизни. Друг, с которым мне можно было бы просто… Комфортно. Который бы со мной был на одной волне. Да, такой, наверное, человек мне нужен», — сказала певица.

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В жизни Успенской было немало испытаний. Справляться с ними ей всегда помогала музыка и единственная дочь. Любовь потратила несколько миллионов рублей на пластические операции Татьяны, поспособствовала ее продвижению на сцене. А чтобы ни в чем не отставать от похорошевшей наследницы, певица планирует снова лечь под нож хирурга.

«Ребята, пока есть пластика, мы все будем делать. Мы будем работать. Я старая, но я же живая, не мертвая», — подчеркнула Любовь Успенская.

Артистка говорит: выглядеть хорошо хочет в первую очередь для своих поклонников. Но кто знает, может, она еще встретит свою любовь.