Опасные гороскопы: как расчет натальной карты влияет на психику человека

Эзотерика сейчас находится на пике популярности. Каждая третья девушка хоть раз просила подругу предсказать судьбу с помощью карт Таро. Многие современные обители мегаполисов читают гороскопы в метро по дороге на работу, слушают предсказания на день в машине по радио, однако мало кто задумывается о том, как на самом деле влияет астрология на жизнь и сознание тех, кто к ним прислушивается.

Но почему люди верят гороскопам? Можно ли увидеть будущее на звездном небе? Ответы на эти вопросы узнала программа Пятого канала «Страна Советов».

Стоит ли ориентироваться на астрологию

Несмотря на развитие науки и цифровых технологий, многие люди по-прежнему полагаются на предсказания астрологов. В последние годы особенно популярны стали натальные карты — персональные гороскопы на всю жизнь.

Такой гороскоп рассчитывается строго по дате, времени и месту рождения. Внешне натальная карта представляет собой зодиакальный круг, поделенный на секторы, в которых располагаются планеты. Астрологи считают, что их положение во многом определяет характер и судьбу человека.

Вот и Дарья обратилась за такой картой для своей новорожденной дочери и пришла в ужас от услышанного.

«Она [астролог] мне сразу же заявила, что в пятилетнем возрасте в отношении моей дочери будут очень вероятны действия сексуального характера, причем опасность эта будет исходить от близких родственников, от окружения: брат, отец и так далее», — поделилась Дарья Дель, пострадавшая клиентка.

Почти шесть лет молодая мама находилась в постоянном стрессе.

«Так или иначе, мысли меня возвращали к этим страшным прогнозам. Слава Богу, дочь выросла, ничего такого не произошло», — отметила она.

Если верить статистике, почти четверть россиян обращаются за помощью к гадалкам, а каждый пятый работодатель использует астрологию при найме сотрудников. Даже няню для ребенка многие родители выбирают с учетом совместимости знаков зодиака будущей гувернантки и их чада.

Дошло до того, что сервисы по подбору персонала всерьез планируют размещать подобную информацию.

«Мы думаем уже о том, что надо на сайт маркетплейса, где родители самостоятельно ищут себя нянь, добавить и совместимость по гороскопу», — пояснила основатель сервиса по подбору домашнего персонала Наталья Линькова.

Почему звездные предсказания так популярны

Тревожность свойственна каждому человеку. Вера в гороскопы и предсказания зачастую спасает от опасений и позволяет сохранять спокойствие.

«Мы можем опираться на что-то внешнее, то, что нам говорит, например, астрология. Такие внешние костыли, которые создают иллюзию того, что будет в будущем. Это больше такая инфантильная позиция. Здесь человек лишается возможности действовать, думать своей головой, анализировать, потому что он не берет на себя ответственность», — объяснила психолог Ольга Савская.

Психологи предупреждают: слепая вера в гороскопы ни к чему хорошему не приводит.

«Я считаю, что в решении жизненных трудностей, такие как развод, измена, предательство, потеря работы, болезни и так далее, астрология только вредит. Когда, например, происходит измена, и астролог говорит, что все нормально у вас там должно сложиться и тому подобное, женщина не идет к психологу для того, чтобы проработать ту травму, с которой она столкнулась», — аргументировала специалист.

Поэтому обязательно следует обращаться к психологу в психологически сложных ситуациях, а не к звездам.

Как рассчитать натальную карту

За предсказаниями даже идти куда-то необязательно. Узнать свой гороскоп можно, не вставая с дивана. Например, приобрести натальную карту через интернет. Это быстро и, как правило, недорого. Правда, сами астрологи подобные услуги не приветствуют, говорят, их качество оставляет желать лучшего.

«Мы, астрологи, обязательно используем астрономию, чтобы вычислить градусы планет, восход планет. Это все содержит натальная карта. Это фактически космический, психологический, энергетическо-волновой паспорт личности человека, индивидуальный», — рассказала астролог и астропсихолог Любовь Калиновская.

Такой «космический паспорт» решили сделать и ведущему программы.

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Для расчета натальной карты необходимо знать точное время рождения.

«Вам нужно сказать вашу дату, время и город рождения», — ответила астролог Яна Миловидова.

Обычно составление натальной карты занимает один-два дня. За это время астролог успевает подготовить подробную информацию о характере, сильных и слабых сторонах, а также наметить цели на будущее.

Как связаны натальная карта и психология

Астролог рассказала о значениях натальной карты после получения результатов.

«У вас довольно много талантов. И главный ваш талант — это актерское мастерство. Вы владеете ораторским искусством. Но есть минус во всем этом, потому что ваше Солнце в Водолее находится в изгнании. Вы можете словом собирать вокруг себя фанатов, толпы людей, сообщества. И такие данные прекрасно подходят для политиков. В будущем, если вы попробуете политическую ветку развития, то у вас вполне вероятен взлет и успех», — прокомментировала Яна.

Полную натальную карту ведущего показали психолингвисту. Мария сразу нашла огромное количество тезисов, которые применимы к большинству людей.

«Здесь описано все: и хорошее, и плохое, и разные варианты событий, которые могут произойти. И тут описан характер любого человека с разных сторон, что он может быть одновременно и агрессивным, и спокойным, и добрым, и злым. Это, во-первых, работа психолингвистики, во-вторых, хорошая манипуляция аудиторией <…> и это программирование человека», — отметила психолингвист Мария Серейкина.

Не путаем астрологов и астрономов. Представители официальной науки гороскопы не читают.

«Представьте себе какую-то массовую катастрофу, наподобие авиакатастрофы, где в самолете находились очень-очень разные люди, наверняка родившиеся в разные моменты времени, с разными натальными картами, но они все умерли одинаково в один и тот же момент времени. С точки зрения астрологии они должны были умереть по-разному, потому что у них разные натальные карты», — поделился астроном и старший научный сотрудник астрономического института Антон Бирюков.

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Главный аргумент астронома против астрологии — последняя не пользуется фундаментальными методами исследования, поэтому наукой предсказание судьбы по звездам назвать нельзя.

«Это до какой-то степени, наверное, такая магическая система верований, которая постулирует связь между явлениями, происходящими в космосе, и явлениями в судьбе человека. И было показано строгим методом, что астрологические предсказания не работают. Они не имеют предсказательной силы», — рассказал эксперт.

Мнение ученого звучит убедительно. Поэтому, при принятии важных решений, прежде всего стоит полагаться на здравый смысл. Но, если человек не готов отказаться от гороскопов, то лучше стараться запоминать только хорошие прогнозы.