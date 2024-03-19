Подарки Солнца: каким знакам зодиака особенно повезет в день весеннего равноденствия 20 марта

Вместе с весенним обновлением природы в душе каждого человека происходят глобальные изменения. Пора особых трансформаций зачастую приходится на конец марта, и не случайно. В данный период происходит завершение астрономической зимы, что, согласно мнению составителей гороскопов, влияет на внутренний мир жителей Земли. Смена «звездных» календарей происходит в день весеннего равноденствия, которое обычно приходится на 20 марта. Издавна этой дате придавали особое значение.

Как правильно вести себя в сакральные сутки и каким знакам особенно повезет 20 марта 2024, эксклюзивно Пятому каналу рассказала астролог Кристина Разуваева.

Кристина Разуваева

ведический стролог

Что такое весеннее равноденствие

В некоторых древних культурах считалось, что боги дня и ночи борются между собой. Эта схватка практически в течение всего года является неравной. То быстрее достичь успеха удается дневному свету (в летний период, когда большую часть суток на небе доминирует Солнце), то ночной тьме. Однако есть два дня, когда их силы уравновешиваются. Такие даты называют равноденствиями. Они выпадают на осень и весну.

Весеннее равноденствие открывает астрономический год. В зависимости от региона, это событие начинается в разное время. В 2024-м явление выпадает на 20 марта. В этот день светлое время суток практически будет равно ночи, а дальше день будет только прибавляться.

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Исторически данная дата наделялась особым мистическим смыслом. Некоторые народы в этот день до сих пор отмечают начало нового года, другие просто устраивают торжества с большим размахом.

«Наши предки всегда жили в гармонии с природой и понимали, что все важные жизненные процессы зависят от особых дат. В день весеннего действия, используя силу Луны и Солнца, можно поменять свою судьбу к лучшему», — прокомментировала астролог.

На Руси в равноденствие отмечали праздник, предвосхитивший современную Масленицу. В народе он получил название Комоедицы. В данную дату начинали земледельческие работы и встречали весну веселыми гуляниями с песнями и танцами.

В Индии знаменательный переход солнца к лету отмечают ярко. В данный день устраивают праздник Холи, известный по всему миру как Фестиваль красок. Представители всех каст собираются на городских площадях, вместе поют, танцуют и по традиции осыпают друг друга разноцветными порошками натурального происхождения. В их состав входят специи.

Невероятно красивый праздник Сюмбун-но хи отмечают в Японии, где в это время в садах зацветает сакура. В данный день нового торжества жизни в Стране восходящего солнца принято вспоминать о тех, кто покинул этот мир, поэтому японцы 20 марта посещают могилы предков.

А в Иране и странах Центральной Азии 21 марта празднуют Навруз, что в переводе с персидского означает «новый день». Торжество знаменует собой начало года по солнечному календарю. Это событие имеет особое историческое значение, поэтому внесено в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

Каким будет день весеннего равноденствия в 2024 году

Астрологи убеждены, что в день весеннего равноденствия каждый человек может наполниться силой Луны и Солнца, чтобы осуществить свои самые заветные желания. Энергетический поток, исходящий от данных небесных объектов, позволяет зарядиться на новые свершения.

В 2024-м период особенно значим, так как приходится на 11-е лунные сутки, то есть когда ночное светило находится в растущей фазе.

«Особенности этого дня указывают на важный переход, который будет длиться до нескольких месяцев. Все, что изжило себя, должно покинуть это мироздание и трансформироваться», — прокомментировала эксперт.

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Каждому стоит приготовиться к переменам в своей жизни, так как внезапное и кардинальное изменение способно иногда выбить из колеи. Лучше даже самостоятельно инициировать различные трансформации 20 марта.

Особое влияние на весеннее равноденствие 2024 года будет оказывать Меркурий, который до 26 марта находится в созвездии Рыбы.

«Этот знак зодиака ослабляет влияние планеты. К тому же там она соединяется с кармическим узлом Раху, что будет создавать иллюзии, обманы», — отметила эксперт.

Из-за такого положения небесных объектов в день весеннего равноденствия возможно повышение тревожности по поводу каких-то прошлых дел, потеря концентрации, резкие смены настроения. Важные решения в весеннее равноденствие лучше не принимать, так как могут теряться ясность и важные смыслы.

А вот в отношениях способны возникнуть позитивные перемены, поскольку в это время Марс будет находиться в Водолее в соединении с Сатурном и Венерой.

«Такой транзит восстановит искру в отношениях и подарит благоприятные возможности в карьере и финансах. Однако могут возникать задержки в делах», — предупредила эксперт.

Что можно делать в день весеннего равноденствия

День весеннего равноденствия лучше посвятить поиску внутреннего баланса.

«В это время день равен ночи, а значит, мы в себе должны принять свет — это Солнце — и тьму — это Луна, а также сбалансировать важные полярные энергии, такие как мужские и женские», — рассказала эксперт.

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Акцентировать внимание на освобождении от всего, что накопилось за предыдущий астрономический год, нужно с самого утра. Начать день лучше с приема ванной или похода в душ. В воду стоит добавить соль или ароматические масла, чтобы смыть с себя отжившие программы.

Важно в этот день проветрить помещения, где человек находится постоянно, то есть как дома, так и на работе.

Магические сутки стоит посвятить тем делам, которые доставляют удовольствие.

«Важно этот день провести в радости, счастье, любви. Благоприятно быть на природе, работать со стихиями, гулять, наслаждаться жизнью и улыбаться», — отметила астролог.

Рутинные и доставляющие беспокойства дела лучше отложить на другие даты.

Что нельзя делать в день весеннего равноденствия 20 марта 2024

Чтобы зарядиться позитивной энергией на ближайшие 12 месяцев, не стоит вступать 20 марта в конфликты и ссоры, предаваться негативным мыслям. Не рекомендуется повышать голос, кричать, громко петь и слушать музыку на полную громкость.

Упустить птицу финансового счастья можно, если в данную дату давать деньги в долг. Лучше пожертвовать средства или дождаться более благоприятного дня.

Отвернуть от себя удачу также можно, если в этот день отказать в помощи старикам или детям.

Какие ритуалы привлекут счастье в день весеннего равноденствия

Первый ритуал можно провести на рассвете. Для него не нужно ничего специфического. Следует по дороге на работу или учебу остановиться на пару минут и повернуться лицом на восток — к солнцу. Или достаточно просто взглянуть в окно, если оно выходит на восток.

«Поприветствуйте солнышко в любой близкой вам традиции: медитациями, мантрами, заговорами, телесными практиками. Поблагодарите его за свет, за тепло, за жизнь, которые оно нам дает, обратитесь за благословением в ваших делах, наполнением и энергией», — прокомментировала эксперт.

Также можно произнести простой заговор: «Солнце дарует мне успех и удачу в моих начинаниях». Он обязательно поможет осуществить мечту.

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Чтобы привлечь богатство, 20 марта нужно надеть новую одежду. Не обязательно это должен быть свежий образ, но хотя бы одну еще не ношенную вещь.

«Это может быть все, что угодно: носки, нижнее белье и так далее. Такая практика привлечет в ближайшее время к вам удачу, и вы скоро сможете обновить свой гардероб», — поделилась астролог.

В день весеннего действия можно заняться визуализацией своих желаний, то есть начать представлять свою мечту так, как будто она уже исполнилась. Но и этот ритуал нужно проводить правильно. Для этого следует уединиться в комнате, зажечь свечу и представить, например, жизнь с любимым человеком. Считается, что эта практика поможет встретить свою любовь или наладить свои уже существующие отношения.

Если заветное желание касается какой-то иной сферы, то можно визуализировать другое.

«Проанализируйте, как вы себя чувствуете, когда оно уже фактически исполнилось. Постарайтесь почувствовать счастье, радость, позитив», — порекомендовала специалист.

Далее нужно вообразить, как мечта помещается в золотую шкатулку и по бесконечному энергетическому каналу направляется к солнечному свету.

«Мысленно наблюдаете за этой шкатулкой, пока она не исчезнет и не скроется совсем. <…> Ждите скорого исполнения», — отметила эксперт.

Стоит помнить, что день весеннего равноденствия сбываются все идеи, поэтому негативные мысли надо гнать прочь.

Каким знакам зодиака повезет в день равноденствия

Особый поток удачи равноденствие принесет Тельцам, Близнецам, Львам, Стрельцам, Козерогам и Водолеям.

«Перед вами открываются безграничные возможности. Самое время экспериментировать, знакомиться с новыми людьми, быть открытыми. Доверьтесь судьбе и с благодарностью принимайте ее подарки», — порекомендовала эксперт.

Самое время начать реализовывать то, что давно хотелось. Сделанные шаги 20 марта позволят ускорить исполнение задуманного.

Каким знакам зодиака стоит проявлять осторожность 20 марта

А вот некоторым представителям зодиакального круга стоит быть осторожными в своих мечтах и планах. Овнам, Ракам, Девам, Весам, Скорпионам и Рыбам не следует в день весеннего равноденствия принимать важные решения и кардинально менять свою жизнь.

«Вам важно избавиться от апатии. Возможно, придется защищаться, бороться, отстаивать свои интересы. Вас будут затягивать домашние дела и бытовые хлопоты. Не замыкайтесь в своих проблемах», — отметила эксперт.

Чтобы благоприятно пережить данный период, подопечным указанных созвездий лучше остаться наедине со своими мыслями и не делиться планами с теми, кто не вызывает доверия.