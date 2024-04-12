Пострадал из-за фамилии: почему не сложилась судьба второго дублера Гагарина

Подготовка первого в истории человечества полета в космос стала важным и ответственным периодом. Еще бы, ведь о человеке, шагнувшем за пределы планеты, должен был заговорить весь мир. При отборе 20 кандидатов обращали пристальное внимание не только на физподготовку и таланты, но и другие мелочи. На судьбу космонавтов влияли как прошлые заслуги, так и поведение во время подготовки. Недопустимое поведение сразу же перечеркивало дорогу в невесомость. Такой рок постиг второго дублера Юрия Гагарина — Григория Нелюбова. Один случай стоил ему не только полета на орбиту, но и жизни.

Судьба номера три

О тех, кто так и не смог отправиться к звездам, долго не говорили. Только спустя 15 лет после первой экспедиции на орбиту появились публикации о других участниках «гагаринского набора». Одним из таких стал Григорий Нелюбов, которому не хватило лишь одного шага, чтобы вписать свое имя в историю родного города, страны и всего мира.

В команду космонавтов летчик попал из морской авиации, но с юных лет мечтал о космосе, изучал астрономию и даже признавался брату, что хочет побывать на Луне. Процесс отбора на роль пионера невесомости держался в строжайшей секретности. О том, с чем предстоит столкнуться, кандидатам до последнего не говорили. Добровольцы были уверены, что их проверяют для испытания новой техники.

Возможно, поэтому в команде не было ярого соперничества. Семейных кандидатов даже поселили вместе в коммуналке на Ленинском проспекте. Нелюбовым досталась квартира вместе с Гагариными, и обе четы, по воспоминаниям, отлично уживались.

В процессе обучения многие кандидаты по разным причинам выбывали: кто-то не выдерживал нагрузок, других подводило здоровье. В итоге, самыми успешными стали три выпускника: Юрий Гагарин, Герман Титов и Григорий Нелюбов. Однако кто именно из тройки отправится на орбиту, долго не разглашалось. Только за два дня до старта — 10 апреля 1961-го — стало известно, что номер один присвоили Гагарину, но в перспективе пройдут полеты Титова и Нелюбова. Конструктор Сергей Королев лично обещал, что в космос отправятся все отличники подготовки.

Бытовало мнение, что кандидатуры лично утверждал стоявший тогда во главе государства Никита Хрущев. И ему не понравилась фамилия Нелюбова. Говорят, что он даже выразил мнение, что будь Григорий Любовым, тогда его позиция на роль первого космонавта оказалась бы более высокой.

Почему Нелюбов так и не полетел в космос

Нелюбов спокойно отнесся к выбору и верил словам Сергея Королева. Кандидат даже сопровождал первый экипаж к космодрому Байконур и, наверное, представлял, как в будущем наступит и его звездный час.

Однако мечте так и не удалось сбыться. После полета Германа Титова, который состоялся в августе 1961-го (тогда космонавт пробыл на орбите больше суток), Нелюбов готовился к собственному старту. Запуск должен был состояться в ноябре того же года, но в планы вмешалось руководство страны. Было велено послать на орбиту интернациональную группу. В результате третий полет совершили чуваш Андриан Николаев и украинец Павел Попович.

Нелюбов не расстраивался и продолжал свято верить, что вот-вот его минута славы наступит. Многолетний тренировочный процесс оборвался в 1963-м из-за нелепого случая. Военный патруль задержал Григория в нетрезвом состоянии вместе с другими кандидатами в космонавты Аникеевым и Филатьевым. Что тогда произошло, до сих пор доподлинно неизвестно. Существует несколько версий.

Первый отряд советских космонавтов во время отдыха в Сочи. Григорий Нелюбов — седьмой во втором ряду. © РИА Новости

По одной из них, трое возвращались с символического дня рождения Аникеева или Филатьева. В ходе празднования все выпили по бокалу шампанского, что и стало причиной недовольства патруля.

Другие уверяют, что все произошло накануне дня рождения Григория, находившегося тогда в отпуске. Кандидат в космонавты и его жена дома подняли по кружке пива, а потом именинник вышел в буфет, где встретил товарищей, решивших в шутку побороться на руках. Аникеев и Филатьев опрокинули солонку. Та разбилась. Тут же всполошилась буфетчица. На беду в этот момент в здание вошли представители военного патруля.

Шутников и Нелюбова задержали, причем поначалу Григорий числился в качестве свидетеля, но его по неизвестным причинам переквалифицировали в соучастника. Знакомые предполагают, что в силу своеобразного характера он нагрубил стражам порядка.

Начальство церемониться не стало и уволило всех участников скандала. После инцидента запятнавшего репутацию кандидата даже стали убирать с общих фотографий.

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Последние годы жизни Нелюбова

В 1963-м Нелюбова направили сначала на Кубань, а затем в Приморский край, где он продолжил бороздить небо в качестве летчика. Коллеги считали Григория одним из лучших пилотов. Он первым освоил новый истребитель МиГ-21, участвовал в конкурсе по набору летчиков-испытателей для работы в подмосковном Жуковском. Нелюбов даже получил приглашение к переводу, но судьба вновь распорядилась по-своему.

В окружении Нелюбова оказались недоброжелатели. Еще бы! Лучший пилот, бывший кандидат в космонавты, а теперь еще и претендент на вакантное место вблизи столицы безусловно вызывал зависть. Вот злые языки и наплели, что Григорий — мастер устраивать ЧП. Тогда руководство Жуковского якобы придумало предлог, чтобы отказаться от его кандидатуры. «Ввиду реконструкции части» — значилось в документе.

Нелюбов хотел разобраться в причинах и приехал в Москву, где встретился с Гагариным и генералом Каманиным, являвшимся руководителем подготовки космонавтов. Друзья пообещали замолвить словечко и организовать встречу с Сергеем Королевым. Бывший кандидат в космонавты надеялся, что конструктор вновь обратит на него внимание и сдержит данное когда-то слово о полете в космос.

Увы, встречи так и не произошло. Легендарный советский конструктор скончался. Вместе с ним ушла и последняя надежда на выход за пределы Земли.

Через несколько дней после известия о смерти Королева тело 31-летнего Нелюбова нашли на обочине железной дороги. Вдова Григория считает, что муж покончил с собой, так как до этого оставил записку, где просил простить его. Однако мать кандидата в космонавты в эту версию не поверила, считая, что смерть сына была насильственной.