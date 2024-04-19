Главная угроза дачников: какой штраф грозит за проросший борщевик в 2024 году

С началом дачного сезона владельцы огородов стали сталкиваться с большой трудностью — прорастание злостных сорняков, за которые еще могут и оштрафовать.

Как избавиться от борщевика? Какие химикаты помогут выжечь заразу с участка? Как избавиться от сорняка без вреда здоровью?

Ответы узнала «Самая полезная программа».

Что такое борщевик и чем он опасен

Россиян заставят бороться с борщевиком самостоятельно.

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«Растение угрожает здоровью людей, особенно в летний период. Борщевик фотосенсибилизирует кожу, то есть при попадании даже незначительного количества сока возникают сильные волдыри. Если он попал в глаз, то человек может остаться инвалидом. Понятно, что иметь такое растение близко к человеку в населенных пунктах, дачных каких-то кооперативах — это совершенно недопустимо», — прокомментировал директор Ботанического сада МГУ Владимир Чуб.

Обычно борщевик растет на открытых участках: в заброшенных полях, на обочинах дорог, в поймах рек.

Какой штраф можно получить за борщевик

За опасный сорняк на даче теперь придется платить государству штраф до пяти тысяч рублей. Но не стоитпешите отчаиваться. Новый закон касается не всех.

Бояться штрафов нужно только нерадивым хозяевам, чьи участки поросли бурьяном, и юридическим лицам, которые не следят за своими наделами.

«За неутилизацию этого борщевика с дачного участка для должностных лиц — это от 50 до 100 тысяч рублей и для юридических лиц — от 400 до 700 тысяч рублей сумма штрафа», — отметил управляющий партнер юридической фирмы Константин Москалев.

Куда обращаться, если борщевик вырос за забором

Но что делать владельцам приусадебных участков, если борщевик растет у них за забором, формально земля уже в чужой собственности. Куда обращаться, чтобы опасный сорняк выкорчевали?

«Сейчас человек может зафиксировать факт нарушения, вызвать полицию, которая также зафиксирует, что есть факт нарушения. Но опять же, полиция не уполномочена привлекать к административной ответственности по данной категории дел, по данным статьям, поэтому они будут просто фиксировать. Но уже в дальнейшем уполномоченный орган, который будет определен в качестве органа для привлечения к ответственности, будет привлекать юридическое лицо к ответственности», — рассказал Москалев.

Как уничтожить борщевик

Если придется бороться с борщевиком своими силами, нужно помнить несколько важных правил.

На земле, которую регулярно обрабатывают, опасный сорняк не появится.

«На регулярно вспахиваемой почве борщевик не удерживается, и он не вредит посевам», — утверждал специалист.

«Важно не дать ему осемениться, чтобы он не образовал зрелых семян. Это самое главное. В принципе, борщевик плохо относится к регулярному перекапыванию. Хотя в первые годы будет, конечно, сложно бороться из-за того, что он будет обрастать. Его надо механически удалять», — поведал Владимир Чуб.

Опытные дачники советуют выжигать семена борщевика паяльной лампой, чтобы не дать им дозреть, или надевать на точку роста пластиковую бутылку или стеклянную банку так, что сорняк не будет больше расти. Но специалисты считают, что лучше всего помогают избавиться от борщевика химикаты.

«Механический метод не панацея. Он эффективен только при длительном регулярном использовании. Я советую все-таки химические способы борьбы с помощью гербицидов. Можно действовать индивидуально, то есть уже выросшие растения смазать с помощью кисточки гербицидом. Он впитается в листья, и умрет исключительно только борщевик, а остальные растения не пострадают», — объяснил эксперт.

Самое главное — не забывать про технику безопасности. Одежда должна быть облегающей и закрывать все тело. На руки необходимо надевать резиновые перчатки, а на глаза защитные очки, лучше маску.