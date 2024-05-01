Война за урожай: как бороться с вредителями на дачном участке

Каждый дачник вкладывает очень много труда и времени в работу на участке. Поэтому отдавать часть своего урожая и терять дорогостоящие растения из-за вредителей совсем не хочется.

О том, как противостоять нежелательным животным на дачном участке, эксклюзивно Пятому каналу рассказал председатель Общероссийской организации «Садоводы России» Андрей Туманов.

Как отличить вредителей от помощников на участке

Данная тема является очень обширной как из-за большого разнообразия существующих противников дачников, так и из-за обилия способов борьбы с ними. Однако можно выделить несколько общих рекомендаций для эффективной работы, направленной на сохранение урожая.

Не все животные на участке представляют угрозу для ваших растений, отмечает эксперт. На даче нередко селятся полезные соседи, например, ежи, активно поедающие разных насекомых и докучающих садоводам слизней. Таким союзникам не стоит мешать, пусть спокойно занимаются своими делами.

Есть и другая группа животных. К ним относятся те, кто может одновременно приносить пользу и вред. Таким представителем животного мира считается, например, крот. Многие принимают его за вредного соседа и стараются избавиться. Специалист Туманов отмечает, что с этим зверьком не все так просто. Кроты могут быть переносчиками некоторых паразитов, перерывают землю, портят корни растений. Однако они ведут хищный образ жизни и охотятся, в том числе на вредителей.

«Он строит охотничьи ходы, бегает по ним и собирает червяков, паучков, гусениц и так далее. И, кстати, это единственный хищник, который уничтожает личинку майского хруща, то есть майского жука. Такая жирная личинка, которая как раз подъедает корни. И только крот ее может там из-под земли вытащить и съесть», — рассказал эксперт.

Поэтому иногда крота и некоторых других животных стоит потерпеть, если положительный эффект перевешивает отрицательный.

Профилактика вредителей на даче

По словам садовода Туманова, нередко появление вредителей и их распространение можно предотвратить, если заранее позаботиться о фитосанитарной обстановке на участке.

«Приезжаешь на дачу, валяются гнилые какие-то яблоки, мусор всевозможный, на ветках висят мумифицированные плоды, листья какие-то больные и так далее. В общем, беспорядок полный», — рассказал садовод.

Опавшие яблоки и другие фрукты нужно постоянно убирать, ведь часто в них находятся гусеницы. Они вполне могут оттуда выбраться ближайшей ночью и вернуться на дерево. А там они испортят еще один плод. Больные ветки также следует обрезать и уничтожать своевременно.

Эксперт подчеркивает, что в ухоженном саду нет места больным, гнилым растениям и плодам. Все должно быть садоводом каким-то образом почищено и утилизировано.

Регулярный осмотр растений на участке

Важно вовремя обнаружить проблему, чтобы предотвратить ее дальнейшее разрастание. Вредители оставляют следы своей жизнедеятельности, заметить которые можно при регулярном наблюдении за состоянием растений на участке. Например, появление на листьях и стеблях пасленовых культур паутины (с их последующим отмиранием) сигнализирует о возможном поражении растения картофельной молью. В клубнях картофеля при этом появляются ходы и червоточины.

Могут быть и другие следы, например:

растение начинает желтеть и увядать (луковая журчалка);

ходы внутри листьев, стеблей и в плодах (томатная минирующая моль);

отверстия неправильной формы в листьях (капустная совка);

различные пятна на растении (ржавый клещ томатов);

заметные углубления на листьях, которые иногда содержат яйца вредителя (капустная и репная белянки).

Народные методы борьбы с вредителями

Если нежеланные гости уже появились на участке, то нужно дать им достойный отпор. Существует множество народных средств, которые помогают против разных вредителей, к примеру:

Древесная зола . Рекомендуют использовать против тли, капустного клеща, совки, крестоцветной блошки и некоторых других опасных гостей. Применяют в сухом виде, а также делают отвар или настой.

. Рекомендуют использовать против тли, капустного клеща, совки, крестоцветной блошки и некоторых других опасных гостей. Применяют в сухом виде, а также делают отвар или настой. Листья лопуха . Настой из данного растения помогает против совки, моли и капустной белянки.

. Настой из данного растения помогает против совки, моли и капустной белянки. Ботва помидоров . Отвар станет оружием в борьбе с огневкой.

. Отвар станет оружием в борьбе с огневкой. Пищевая поваренная соль . Победит на участке калифорнийскую щитовку и яблонную плодожорку, а также выгонит муравьев.

. Победит на участке калифорнийскую щитовку и яблонную плодожорку, а также выгонит муравьев. Табачная пыль . Помогает избавиться от медяниц, пяденицы, листовертки, моли, долгоносика и других вредителей.

. Помогает избавиться от медяниц, пяденицы, листовертки, моли, долгоносика и других вредителей. Чеснок . Рекомендуют в виде настоя против паутинного клеща, тли, малинной мухи.

. Рекомендуют в виде настоя против паутинного клеща, тли, малинной мухи. Уксус. В разбавленном виде спасает от крестоцветной блошки, а яблочный уксус помогает против плодожорки.

При правильном применении народные средства избавят от нежелательных животных на участке, не нанесут урон окружающей среде и человеку. Также они считаются очень доступными в изготовлении. Однако их действие все же более мягкое, чем у химических препаратов. Поэтому оно не столь эффективное в трудных случаях, особенно из-за удивительной способности многих живых организмов приспосабливаться к агрессивной среде. Это требует периодического изменения действующих веществ и приготовления многокомпонентных смесей.

Химические препараты против вредителей

Обойтись народными средствами при борьбе с вредителями получается не всегда. Специализированные магазины предлагают большой выбор промышленных химических препаратов (инсектицидов) против любого врага садовода. Некоторые из них поражают всех живых существ, другие действуют только на определенные виды.

Препараты против вредителей делятся на несколько видов:

Контактные инсектициды . Препараты этой группы уничтожают нежелательных животных только при непосредственном соприкосновении.

. Препараты этой группы уничтожают нежелательных животных только при непосредственном соприкосновении. Кишечные инсектициды . Эти яды проникают в организм через пищу.

. Эти яды проникают в организм через пищу. Системные инсектициды . Обычно включают в себя высокотоксичные компоненты. При применении проникают вглубь корней и зеленой массы растения, где и уничтожают насекомых.

. Обычно включают в себя высокотоксичные компоненты. При применении проникают вглубь корней и зеленой массы растения, где и уничтожают насекомых. Фумиганты. Воздействуют на органы дыхания, так как находятся в газообразном состоянии.

Также существуют биологические инсектициды, где в качестве действующего вещества выступают, например, споры грибов или штаммы микроорганизмов. Как правило, такие препараты разлагаются быстрее после использования, в чем и заключается их основной плюс.

Иногда применение яда наносит вред защищаемым культурам, полезным животным или человеку. Поэтому им не стоит увлекаться, применять только при необходимости и строго следовать инструкции:

обращать внимание на состав, класс опасности и срок действия;

все действия проводить в защитной одежде, очках, респираторе;

использовать правильную воду;

обрабатывать участок при требуемой температуре воздуха и прочих погодных условиях;

использовать полученный раствор в течение указанного времени.

Также инструкция содержит информацию по правильному порядку действий в случае случайного попадания препарата на кожу, слизистые и внутрь организма. Это случается довольно часто и требует немедленной реакции.