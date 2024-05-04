В турецком проливе Дарданеллы сломался танкер, следовавший из Греции в Россию

В турецком проливе Дарданеллы сломался танкер Sea Marine 1 под флагом Вьетнама, следовавший из Греции в Россию. Об этом сообщает Управление береговой охраны Турции.

По данным ведомства, проблема возникла из-за двигателя, который вышел из строя.

«Судно в сопровождении лоцмана и буксира отбуксировано в район Шевкетие, где оно бросило якорь», — говорится в сообщении на странице Управления в социальной сети Х.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Дания намерена ограничить прохождение судов РФ через Балтийское море. В МИД РФ заявили, что будут приняты соответствующие ответные меры, если в Копенгагене решатся на подобный шаг.