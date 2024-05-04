Президент Лаоса посетит Россию для участия в параде Победы 9 мая

Президент Лаоса Тхонглун Сисулит посетит Россию для участия в Параде Победы 9 мая в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление посольства страны в РФ.

«Можем сообщить о таком визите», — сообщили в диппредставительстве.

Также свой визит в Россию для участия в Параде Победы планирует президент Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало.

В рамках празднования 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 9 мая на Красной площади пройдет военный Парад.

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