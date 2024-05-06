Поливальный понедельник: почему 6 мая девушек по традиции обливают водой

У православных христиан после Пасхи начинается Светлая Седмица. Каждый день недели после этого праздника получил особое название и имеет собственные традиции. Сразу после Христова Воскресения, согласно народному календарю, наступает Поливальный понедельник.

Этот праздник в 2024-м приходится на 6 мая.

Светлая Седмица 6 — 12 мая 2024

День празднования Пасхи вычисляется по лунному календарю, поэтому дата праздника постоянно меняется. В 2024-м Светлое Христово Воскресение выпало на 5 мая. Этот праздник настолько значим для православных верующих, что его широко празднуют еще в течение недели. Окончание пасхальной недели, как еще называют этот период, приходится на Светлую субботу.

Согласно традициям, после богослужений в эти дни устраивают крестные ходы и окропление верующих святой водой. В храмах настежь открывают Царские врата (вход в алтарную часть храма), что символизирует нисхождение с небес Божьей благодати.

Каждый день Светлой Седмицы имеет свое название:

Поливальный понедельник ;

; вторник — Купальница ;

; среда — Градовая или Хороводница ;

; Навский четверг или Пасха мертвых ;

; пятница — прощеный день ;

; Светлая суббота.

Традиционно в каждый день соблюдались определенные правила.

Народные традиции Поливального понедельника

Светлый понедельник в народе называли Поливальным или Мокрым. В этот день было принято обмениваться крашеными яйцами и угощать друзей и родных куличами.

Название за этим праздником закрепилось не случайно. Считалось, что в этот день нужно окатывать девушек водой, чтобы они были красивыми и здоровыми. Представительницы прекрасного пола не сопротивлялись такому обряду, а даже радовались ему, так как утверждалось, что если девушку в Поливальный понедельник обольет парень, то вскоре она выйдет замуж за любимого человека. Если же никто в течение понедельника ее не облил, это означало, что она чем-то провинилась или не пользуется популярностью, поэтому выйдет замуж не по глубокому чувству.

У мужчин после Пасхи была особая задача. Они совершали волочебный обряд. Своей структурой он напоминал колядование. Но участники его не переодевались в костюмы и маски, а ходили по домам в нарядной одежде. Это занятие, как верили предки, было направлено на призыв хорошего урожая, так как проводилось перед началом посевных работ. По своему желанию к волочебникам или, как их называли в южных регионах, христовальникам могли присоединиться старики и замужние женщины. Девушки и дети к шествию не допускались.

Группами по 8-10 человек волочебники ходили по домам и собирали угощения от хозяев. Руководил группой мужчина, пользовавшийся большим авторитетом. Он запевал песни, в которых участники просили хорошего урожая, и составлял маршрут. После того как колядовщики обходили всю деревню, они собирались в доме одного из участников и устраивали пышное гуляние с музыкой, песнями и танцами.

Что нельзя делать 6 мая

Предки верили, что нельзя в Светлый понедельник предаваться унынию и мрачным мыслям, завидовать и желать окружающим зла. Этот праздник направлен на то, чтобы делиться позитивными эмоциями и отпустить обиды на близких. Также категорически запрещалось браниться.

Несмотря на то, что строгий пост завершился и в Поливальный понедельник устраивались большие застолья, в этот день запрещалось напиваться допьяна и объедаться.

В этот день не совершаются венчания и заупокойные службы.

Что можно делать 6 мая

Запрета на труд в Светлую Седмицу не существует, но лучше освободить себя от тяжелой и нервной работы. Обычно день посвящали молитве.

Народные приметы на 6 мая