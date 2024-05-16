Самый полезный лайфхак: как соорудить мини-теплицу из мусорных мешков

Чтобы летом собрать хороший урожай, весной нужно как следует поработать. Например, установить на участке добротный парник. Причем покупать дорогую конструкцию вовсе не обязательно. Как построить парник из подручных средств? Как собрать теплицу из остатков труб ПВХ и агроволокна? И почему можно вырастить урожай даже в мусорном мешке?

На все вопросы узнала ответы «Самая полезная программа».

Теплица из металлической сетки и пакета

Владимир Сопшин из Ленинградской области всегда считал, что для хорошего урожая вполне достаточно мини-теплиц. Их легко собрать самостоятельно из металлической сетки и мусорных мешков. Для этого нужно подготовить участок, выкопать территорию будущего парника и выложить на дно агроволокно. Затем сделать каркас из сетки и обтянуть ее пакетом.

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«На дно мешка укладываем собранную весной сухую траву. Теперь в эту траву добавляем перепревший или свежий конский навоз. Тщательно все это перемешиваем и тщательно проливаем. Нижний горячий слой у нас готов. Теперь наши мешки будут работать как реактор, и можно засыпать землю», — рассказал огородник.

В мешки он высадил рассаду. Чтобы растения росли лучше, смекалистый дачник сделал в мини-теплицах экраны-аквариумы из той же металлической сетки и пленки.

«Мы строили, строили и, наконец, построили. Попробуем вырастить огурцы и томаты в таких вот мини-парничках», — поделился он.

Парник из пластиковых ящиков

Южанин Александр Матвеев сделал у себя на участке парник из пластиковых ящиков. Сначала умелец срезал старые верхушки, а затем связал ящики хомутами попарно.

Получилась складная конструкция. У ящиков, которые выполняют роль крышки, мастер вырезал дно и обтянул все стрейч-пленкой.

Супергрядки из агроволокна и труб ПВХ

Алена Волкова из Калининграда тоже поделилась своей идеей. Она сделала парник из ПВХ труб и агроволокна. Материал должен быть черным, плотность — не меньше 60 грамм на квадратный метр. Его нужно уложить на землю и хорошенько зафиксировать.

«Можно пытаться проткнуть самим этим дюбелем. Но если он плотный, хорошего качества, то это сделать сложно. Поэтому я использую либо нож, либо ножницы. Они очень помогают в работе. Нужно сделать совсем небольшой надрез, затем в него воткнуть эту штуку. И все, все готово», — поведала дачница.

Дело оставалось за малым — установить дуги парника. Для этого пригодились ПВХ трубы. Дачница просто воткнула их в землю, проделав заранее отверстия в агроволокне. Расстояние между дугами должно быть не больше метра. Конструкция будет более жесткой.

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«По сути, парник уже готов. Осталось только, конечно, накрыть его сверху каким-то укрывным материалом — пленкой или спанбондом, как в моем случае. И теперь я хочу показать, как закрепить конец торца. Нужно собрать всю эту ткань в пучок. Кладем приблизительно посередине колышко на эту ткань. Накручиваем ее вот так вот. Под низ заводим и втыкаем колышек в землю», — объяснила она.

Осталось только высадить в парник рассаду и ждать урожай. Мастер заверила, в такой теплице растения не нужно поливать, полоть, мульчировать и даже обрабатывать от вредителей.