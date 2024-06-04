Как себя чувствует и как выглядит 65-летняя Надежда Кадышева после слухов о болезни

Певица Надежда Кадышева в последнее время пропала из поля зрения. Как себя чувствует звезда и о чем мечтает, выяснила программа Пятого канала «Светская хроника».

Надежда Кадышева впервые появилась на публике после новостей о страшном диагнозе. Как сейчас чувствует себя народная артистка России? Правда, что ее песни избавляют людей от болезней? Почему Кадышева отказывается продавать свои концертные наряды иностранцам? И кто из коллег вдохновил певицу на идею создания собственного бренда одежды? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Надежда — очень скромный человек. Она все свое отдает костюмам, творчеству. Никогда на тусовках вы ее нигде не увидите», — отметил муж певицы, заслуженный артист РФ и руководитель ансамбля «Золотое кольцо» Александр Костюк.

Надежда Кадышева и раньше нечасто появлялась на светских мероприятиях. А в последнее время и вовсе пропала из поля зрения. Поклонники даже стали подозревать, что у артистки серьезные проблемы со здоровьем. СМИ писали об онкологии. Но недавно певица представила выставку своих концертных костюмов. Она была в прекрасном настроении. Пела, танцевала, рассказывала, что хорошо себя чувствует и готовится отмечать 65-й день рождения (1 июня).

«Мне совсем немного исполняется. Я счастлива, что дожила», — призналась артистка.

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Кадышева заявила, что ее удивили слухи о тяжелой болезни. Да, возможно, она выпала из культурной жизни столицы. Но это только потому, что активно ездит по стране.

«У нас постоянные гастрольные туры. Мы сейчас только приехали. Очень много концертов», — рассказал Костюк.

Надежда Никитична поделилась, что не собирается уходить на пенсию. Наоборот, мечтает попробовать себя в новых сферах. Например, стать дизайнером одежды. На такую мысль их с мужем натолкнули друзья. Оказывается, неповторимым стилем Кадышевой восхищаются многие коллеги по сцене. Среди почитателей — сам Николай Басков.

«Как Николай Басков сказал: „Лучше Надежды не одевается никто на эстраде“. Поэтому я с Колей полностью солидарен. И поэтому, очевидно, появится какой-то бренд от Надежды Кадышевой точно», — заверил руководитель ансамбля «Золотое кольцо».

Наряды звезды приводят в восторг не только Баскова, но и иностранных артистов. Во время заграничных гастролей они регулярно просят Кадышеву продать им что-нибудь из ее гардероба. Но каждый раз получают отказ.

«Куда бы мы ни прилетали, все сразу достают свои баксы, евро: „Сколько стоит этот костюм?“. Никогда не продавали», — подчеркнул Александр Костюк.

А ведь их можно понять. В коллекции Кадышевой есть настоящие сокровища.

«Вот костюм висит, смотрите. Это вологодское кружево. Золотая нить. Маленький кусочек во Франции стоит 20 тысяч долларов», — рассказал музыкант Костюк.

«У нее каждый наряд, по сути, — это произведение искусства. Это стоит очень больших денег. Кто-то считает, что она одевается по-колхозному. Но на самом деле это дураки так считают. Потому что, я вам еще раз говорю, наряды очень-очень дорогие», — уточнил светский журналист Денис Сорокин.

Когда Надежде Кадышевой предложили выставить часть костюмов на всеобщее обозрение, она сразу согласилась. А в день презентации с удовольствием рассказывала о каждом наряде. Гости отмечали: артистка выглядит заметно моложе своего возраста. Интересовались, в чем секрет?

«Это только надо быть активной, несмотря ни на что, потому что мы с возрастом чуточку начинаем бубнить… Но надо заниматься спортом, надо как-то питаться более обдуманно», — объяснила звезда.

Однако муж считает, что все дело в песнях Кадышевой. Александр Костюк уверен: композиции, которые она исполняет, обладают в прямом смысле исцеляющим эффектом. И с ним согласны многие поклонники.

«Женщина лежала больная вообще. И вдруг зазвучал голос. Голос с радио. Она говорит: „Я встала и пошла“», — рассказал супруг певицы.

«Нет. Она говорит: «Я встала, подошла к зеркалу, показала дулю. Все, я буду жить“», — уточнила Кадышева.

По словам супругов, голос Надежды Никитичны якобы благотворно влияет как на взрослых, так и на детей.

«У меня один мужчина говорит: „Вы знаете, я вам расскажу. У меня дочка маленькая. Она такая беспокойная-беспокойная. Не спит, плачет. И как-то моя жена включила песню ‚Напилася я пьяна‘. Она раз — и заснула. Она тексты не понимает. Как только плакать, мы эту песню включали. Она раз — и засыпала“», — поделилась звезда.

Кадышева признается: когда слышит такие истории, понимает, что она на правильном пути. Вопреки всем слухам, певица обещает еще долго радовать фанатов своим творчеством.