Всего один пузырек: сын назвал настоящую причину смерти Жени Белоусова

Сын известного певца 90-х Жени Белоусова теперь исполняет его песни. Почему наследник решил пойти по стопам отца, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

Откровенное интервью сына Жени Белоусова. От чего, по мнению Романа, на самом деле умер певец? И почему он не верит, что всему виной алкоголизм? Что стало причиной конфликта Белоусова с Бари Алибасовым? Из-за чего коллеги считают, что Женя притянул к себе раннюю смерть? И сможет ли наследник звезды повторить успех знаменитого папы? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

В конце 80-х — начале 90-х хиты Жени Белоусова пела вся страна. «Девочка моя синеглазая», «Забудь меня, забудь» и, конечно, «Девчонка». А теперь их исполняет его взрослый сын.

Роман — сын Белоусова от клавишницы Оксаны Шидловской. Мальчик родился, когда певец был в отношениях с Еленой Худик и воспитывал дочь Кристину. Но Женя сразу принял ребенка. И при любой возможности старался проводить с ним время.

«На рыбалку с ним ездили и в рестораны покушать вкусно тоже. Я это хорошо все помню», — рассказал сын исполнителя Роман Белоусов.

Певец тогда был очень популярным. Начинавший свою карьеру в качестве басиста в «Интеграле» Евгений Белоусов после записи сольных песен превратился в настоящую звезду. Правда, из-за этого в пух и прах разругался с основателем группы Бари Алибасовым.

«Просто он сказал уже: „Я все, не буду с ‚Интегралом‘ ездить за 14 рублей“. Это копейки. В туалет платный не сходишь на вокзале», — объяснил певец Валерий Юрин.

«Расставание было без любви, потому что он ушел в тот момент, когда очень перенасыщенный был гастрольный график. Тем не менее он ушел», — уточнил заслуженный артист РФ Бари Алибасов.

В один прекрасный день Белоусов просто не явился на вокзал.

«Алибасов, само собой, нервничал. Пытался Женю как-то найти. Хотел настучать, конечно, по физиономии. Бегал в милицию, писал заявления», — поделился Юрин.

Женю Белоусова все это уже это мало волновало, ведь он стал кумиром миллионов. Роман вспоминает: папа всегда был веселым, энергичным, полным сил. Никто не мог и представить, что его жизнь оборвется всего в 32 года.

«Ужасно, конечно, для молодого парня, прекрасного артиста, очень полезного человека для общества и для друзей. Тяжелая ситуация», — отметил Алибасов.

Белоусов попал в больницу с острым панкреатитом, который развился на фоне злоупотребления алкоголем.

«Мы вечером сидели. Я говорю: „Жень, давай коньячку выпьем, что ли. Сегодня можно“. Он говорит: „Много нельзя мне“. Немножко выпили. После чего наутро его уже в больницу увезли. Воспаление поджелудочной железы. И я до сих пор жалею. Может, я спровоцировал выпить. Может, он и не пил бы», — признался певец Юрин.

Но сын не считает, что музыканта убило спиртное. Роман Белоусов уверен: на самом деле отца погубила другая вредная привычка.

«Любил он выпить? Да. Поджелудочную он просадил? Было дело. Но это не явилось совершенно причиной его ухода… У него была капельница, которая была в яремной вене, в шее. Он очень сильно хотел сбегать покурить, его не отпускали. И когда никто не смотрел, он ее выдернул. Сбегал покурить, вернулся и вставил обратно иглу. И занес пузырек воздуха. Воздушная эмболия», — высказался сын звезды.

У бывшего коллеги Белоусова по «Интегралу» Валерия Юрина есть еще одна своя версия. Он предполагает, что Евгений притянул к себе смерть.

«Я уже в кадрах увидел после того, как похоронили, когда он стрелял из ружья в свой портрет, в свою афишу. Это плохо, конечно, не надо было этого делать, это как бы… Сам себя расстрелял. Накликал», — выразил свое мнение Юрин.

Когда артист умер, Роману было четыре года. Белоусов-младший вырос и пошел по стопам деда. Занимался ремонтом мотоциклов. Купил себе несколько спортивных моделей. Но однажды случилось страшное: Роман Белоусов попал в аварию и чуть не погиб.

«Полгода примерно я ходил с палочкой. Мой день начинался с того, что я просыпаюсь от боли в шесть утра, сразу закидываюсь обезболивающими и спазмолитиками. Лежу, терплю 15 минут, пока они начнут работать, и только тогда я могу в течение 40 минут очень аккуратно, опираясь на руки, встать и пойти делать свои дела», — рассказал он.

После мотосервиса Роман освоил профессию сварщика и работал в кузнице, занимался художественной ковкой. Но пришлось уйти оттуда из-за астмы. Сейчас Белоусов-младший трудится на химическом производстве технологом.

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«Допустим, выходит партия мыла. Она идет в лабораторию на анализ по всем параметрам, чтобы выпустить в продажу. Я занимаюсь как раз в лаборатории этими самыми анализами», — объяснил сын Белоусова.

Это не единственный способ заработка Романа. Он также выступает с концертами. Молодой человек делится: музыкой увлекался с детства. Но попса 90-х никогда его не привлекала. Все изменилось, когда на съемках одной из передач редакторы попросили исполнить песню папы.

«Сказал: „Давайте спою“. И спел. После этого увидел, что огромный резонанс от этого. И подумал: давайте тогда будем петь папины песни», — поделился Роман Белоусов.

Несколько лет он выходил на сцену и совершенно не задумывался о правах. И лишь когда ему позвонили создатели документального фильма о звезде 80-х, Белоусов вместе с сестрой Кристиной понял, что эти самые права никак не оформлены. Они обратились к адвокату. Сейчас процесс в разгаре.

«Именно фактическое все оформление — это же целая кабала, бюрократия», — заявил Белоусов-младший.

Роман признается: ему нравится заниматься музыкой. Но переживает, что зрители видят в нем не талантливого артиста, а лишь сына Жени Белоусова. Он активно работает над собственным репертуаром. И надеется, сможет доказать всем, что в состоянии собирать полные залы и без исполнения легендарной «Девчонки».