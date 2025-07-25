Не упадут и не потеряются: какой держатель для очков приобрести в автомобиль

Джамиля Будайчиева
Джамиля Будайчиева 23 0

Очки — обычные или солнцезащитные — аксессуар, который точно есть у каждого человека. А без последних в солнечную погоду водителям вовсе не обойтись. Но хранить очки нужно в легкодоступном месте.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Elena Sikorskaya

Если водитель на постоянной основе носит очки или регулярно пользуется солнцезащитными, то наверняка сталкивается с проблемой: куда деть эти самые очки в салоне автомобиля? В современных машинах есть специальный пенал. Но когда такого приспособления нет, можно купить специально клипсу-держатель для очков.

Полезен ли держатель для очков в авто, узнала «Самая полезная программа», авторский проект Владимир Щеглова.

Как выглядит клипса-держатель для очков

Заказать такое устройство можно на маркетплейсе, в среднем за 300 рублей. По сути, это зажим, который нужно закрепить на солнцезащитный козырек.

Читайте также

Спасет от перегрева: какие шторки точно не превратят машину в парилку

«Предполагается, что я складываю очки, приподнимаю клипсу, завожу в область поролона, закрываю аксессуар. И они висят, никуда не падают», — объясняет ведущий.

Кажется, что все просто. Но для эксперимента испытатель перемещается в салон автомобиля и проверяет покупку в деле.

«Держатель для очков я установил наверх. Очки не мешают мне, но при этом я могу спокойно до них добраться, вытащить и снова поместить на свое место», — говорит он.

На две клипсы можно одновременно закрепить аксессуары водителя и пассажира.

«Держатся они прекрасно. Посмотрим, смогу ли я свои вторые очки поместить сюда. Очень легко и просто это делать», — дополняет Щеглов.

Внутри клипсы мягкий поролон, поэтому дужка очков точно не поцарапается.

Читайте также

Коврик, клипса или вакуум: какой держатель для смартфона лучше выбрать в авто

«Уверенно толкаем очки в этот „крокодил“, потому что он хорошо цепляет и надежно держит очки в своей „пасти“. Главное, чтобы они не выпали во время езды», — размышляет знаток.

Как справится держатель на неровной дороге

Но одно дело ехать по ровным асфальту, а другое по ямам, ухабам или гравийке. Ведущий решает прокатиться по проселочной дороге и посмотреть, выпадут очки из держателя или нет.

«Держатель для очков себя показал потрясающе, по каким бы ухабам я ни ездил. Очки остались на месте, а это уже говорит о том, что они не выпадут случайно во время езды, а значит, потом не придется их искать у водителя под ногами», — хвалит приспособление специалист.

Удобно ли пользоваться держателем для очков

Для сравнения он пробует попробуют разместить очки в салоне машины. Если специального отсека или крепления для них не предусмотрено, с. Самое простое — положить аксессуар на переднюю панель.

Есть еще один вариант — просто зацепить очки подушкой за солнцезащитный козырек.

«Не самые надежные места для хранения, потому что на большой скорости очки просто выпадают. И потом искать их под креслом. Не самый удобный вариант», — поясняет Щеглов.

В таком положении аксессуар может мешать обзору, со специальным держателем этого не случится. Но напоследок ведущий проводит еще один тест.

Не примут в суде: какую запись с видеорегистратора не получится использовать

«Я открываю козырек, и ничего не происходит. Очки висят. Можно даже небрежно это делать, а результат такой же», — заключает он.

В общем и целом, держатель и очки можно оставлять себе в машине и продолжать кататься по району.

+19° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 83%
78.86
0.41 93.34
1.55
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:04
«Город идей»: предложения москвичей помогают преображать столичные пространства
17:45
С Google могут взимать по 65 млрд рублей за каждый иск в арбитраже США
17:43
Трамп: США могут ввести вторичные санкции против России
17:38
Боевой трикотаж: театр кошек Куклачева принял будущих артисток с зоны СВО
17:23
«Под давлением»: экономист Беляев объяснил причины понижения ключевой ставки
17:14
Вызов притяжению: как прошел фестиваль воздушных гимнастов на ВДНХ

Сейчас читают

Парень из глубинки: российский музыкант Oneheart номинирован на «Грэмми»
Россия усиливает подводный щит: флот получил еще один атомоход
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 28 июля по 3 августа

Интересные материалы

Деньги метеорным потоком: гороскоп финансов на август 2025
💗Гармония у Овнов и Раков: любовный гороскоп на август 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Гороскоп на август 2025 — что принесут Уран и Марс