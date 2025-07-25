Не упадут и не потеряются: какой держатель для очков приобрести в автомобиль

Если водитель на постоянной основе носит очки или регулярно пользуется солнцезащитными, то наверняка сталкивается с проблемой: куда деть эти самые очки в салоне автомобиля? В современных машинах есть специальный пенал. Но когда такого приспособления нет, можно купить специально клипсу-держатель для очков.

Полезен ли держатель для очков в авто, узнала «Самая полезная программа», авторский проект Владимир Щеглова.

Как выглядит клипса-держатель для очков

Заказать такое устройство можно на маркетплейсе, в среднем за 300 рублей. По сути, это зажим, который нужно закрепить на солнцезащитный козырек.

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«Предполагается, что я складываю очки, приподнимаю клипсу, завожу в область поролона, закрываю аксессуар. И они висят, никуда не падают», — объясняет ведущий.

Кажется, что все просто. Но для эксперимента испытатель перемещается в салон автомобиля и проверяет покупку в деле.

«Держатель для очков я установил наверх. Очки не мешают мне, но при этом я могу спокойно до них добраться, вытащить и снова поместить на свое место», — говорит он.

На две клипсы можно одновременно закрепить аксессуары водителя и пассажира.

«Держатся они прекрасно. Посмотрим, смогу ли я свои вторые очки поместить сюда. Очень легко и просто это делать», — дополняет Щеглов.

Внутри клипсы мягкий поролон, поэтому дужка очков точно не поцарапается.

«Уверенно толкаем очки в этот „крокодил“, потому что он хорошо цепляет и надежно держит очки в своей „пасти“. Главное, чтобы они не выпали во время езды», — размышляет знаток.

Как справится держатель на неровной дороге

Но одно дело ехать по ровным асфальту, а другое по ямам, ухабам или гравийке. Ведущий решает прокатиться по проселочной дороге и посмотреть, выпадут очки из держателя или нет.

«Держатель для очков себя показал потрясающе, по каким бы ухабам я ни ездил. Очки остались на месте, а это уже говорит о том, что они не выпадут случайно во время езды, а значит, потом не придется их искать у водителя под ногами», — хвалит приспособление специалист.

Удобно ли пользоваться держателем для очков

Для сравнения он пробует попробуют разместить очки в салоне машины. Если специального отсека или крепления для них не предусмотрено, с. Самое простое — положить аксессуар на переднюю панель.

Есть еще один вариант — просто зацепить очки подушкой за солнцезащитный козырек.

«Не самые надежные места для хранения, потому что на большой скорости очки просто выпадают. И потом искать их под креслом. Не самый удобный вариант», — поясняет Щеглов.

В таком положении аксессуар может мешать обзору, со специальным держателем этого не случится. Но напоследок ведущий проводит еще один тест.

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«Я открываю козырек, и ничего не происходит. Очки висят. Можно даже небрежно это делать, а результат такой же», — заключает он.

В общем и целом, держатель и очки можно оставлять себе в машине и продолжать кататься по району.