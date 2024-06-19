Шаг в светлое будущее: что изменит Клубничная Луна 21 июня 2024

Клубничной Луной называют первое летнее полнолуние. В 2024-м в эту фазу нашей планеты спутник земли войдет 21 июня. Данный день считается энергетически сильным. В него приятно заканчивать начатые дела и обозначать новые цели. В этом году полнолуние станет значимым событием, которое принесет особую энергию и возможности.

Как Клубничная Луна повлияет на жизнь людей, эксклюзивно Пятому каналу рассказала эзотерик Аделина Панина.

Почему Клубничная Луна получила такое название

Почему же первое полнолуние лета получило такое вкусное романтичное название? Древние индейские племена из Северной Америки активно следили за фазами Луны. По словам специалиста, момент первого летнего полнолуния совпадал со сбором ягоды, поэтому древние астрологи прозвали его Клубничным.

Существует вторая версия происхождения названия Клубничной Луны. Некоторые астрологи утверждают, что явление было названо в честь красного, почти клубничного цвета, в который окрашивается Луна на небосводе в начале лета. Такой нетипичный оттенок спутник Земли обретает благодаря Солнцу, которое в это время подсвечивает Луну с особого ракурса.

У других народов есть не менее интересные названия данного явления. Например, для китайцев — это Луна Лотоса, для жителей южного полушария планеты — Холодная или же Дубовая Луна. Средневековые европейцы называли первое полнолуние Медовой или Розовой Луной.

Для многих народов появление на небосводе круглого диска светила было знаменательным событием. В эти дни устраивались национальные праздники и гуляния.

Существуют страны, где традиция отмечать появление Клубничной Луны все еще жива. Например, народ Шри-Ланки по сей день чтит этот многовековой обычай. 21 июня 2024 года жители острова отметят один из самых значимых праздников в Буддизме — Посон Поя. Во время фестиваля Посон запрещена продажа мяса и алкогольной продукции. Верующие принимают участие в религиозных обрядах и запуске фонарей из бумаги.

Когда можно увидеть Клубничную Луну

По словам специалиста, увидеть Клубничную Луну можно будет 21 июня в 4 часа утра.

Светило взойдет в знаке Козерога. Это придаст особую энергию, связанную с упорством, целеустремленностью и амбициями.

Какие события ожидать на Клубничную Луну 21 июня 2024

Многие астрологи утверждают, что Клубничная Луна сопряжена с противостоянием двух светил: Луны и Солнца. Человек неразрывно связан с природой и космосом, поэтому в этот период его душа противостоит разуму, а внутренний мир — внешнему.

Полнолуние — знаковое явление. В это время появляются результаты всех усилий и стремлений, вложенных человеком в любимое дело. Труд обязательно даст свои плоды.

Клубничная Луна — возможность для кардинальных изменений. Не стоит опасаться этих трансформаций. С новым задачами, которые на первый взгляд могут выглядеть трудными и невыполнимыми, придет мотивация и силы для решения поставленных вопросов. Необходимо быть аккуратным в принятии решений, самостоятельно и вдумчиво расставлять приоритеты. Избегать импульсивных действий, несмотря на нестабильное эмоциональное состояние.

«В этот период эмоции могут быть на пике, поэтому стоит избегать конфликтов и острых ситуаций», — подчеркнула эзотерик.

Следует отпустить прошлое и начать жить новой жизнью, так как в иллюзиях часто можно принять неправильное решение, которое в дальнейшем негативно скажется на жизни. Важно четко определить свою мотивацию, идти к цели и не строить воздушные замки.

Клубничная Луна поднимет вопрос о том, какие дела и проекты нужно продолжить, а какие — закончить. Энергия очищения и освобождения от прошлого поможет принять даже самые нелегкие решения.

Что можно делать в период Клубничной Луны 21 июня 2024

Следует придерживаться определенных правил, чтобы извлечь пользу из первого летнего полнолуния. Энергию, которой Луна способна насытить внутренние запасы, необходимо расходовать рационально и осознанно.

Уделить особое внимание карьерным целям. Энергия полнолуния придаст сил и мотивации для достижения поставленных задач. Заряд бодрости и жизненных сил поможет с легкостью перенести все испытания. Труд, вложенный в работу или учебу, обязательно принесет плодородный результат.

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«Июньское полнолуние будет особо значимым для тех, кто стремится к профессиональному росту и достижению своих целей. Энергия этого дня будет способствовать решению важных вопросов и реализации задуманных планов», — заявила эксперт.

Успешно заканчивать личные и коллективные проекты. Это особенно касается полнолуния в знаке Козерога. Начиная от 17 июня, энергия будет накапливаться, что отлично скажется на завершении начатых дел и подготовке к новому этапу.

«Полнолуние — это время подведения итогов и завершения начатых дел. Оно отлично подходит для того, чтобы завершить долгосрочные проекты и перейти к новым задачам», — заявила Панина.

Совершать различные ритуалы на очищение и освобождение также рекомендуется в период Клубничной Луны. Астрологическое явление располагает к проведению медитаций и практик, направленных на освобождение от старого и ненужного.

Строить планы на будущее в разных сферах жизни. Энергию полнолуния можно использовать для стратегического планирования и постановки долгосрочных целей.

«Это время, когда ваши амбиции и стремления могут обрести ясность и конкретные формы», — подчеркнула специалист.

Что нельзя делать в период Клубничной Луны

Астролог напомнила, что Клубничная Луна — это особый период, к которому следует подойти со всей ответственностью. Полнолуние накладывает определенные ограничения, которых стоит придерживаться. Для того, чтобы светило принесло только пользу нельзя делать следующее:

Начинать новые дела. Клубничная Луна больше подходит для завершения, а не начала нового. Начинаниям будет трудно реализоваться без достаточной энергии для успешного старта.

Обижаться и ссориться. Особое внимание следует уделить психологическому состоянию. В июне 2024 года риск появления конфликтов и ссор возрастет. Следует избегать разногласий, так как во время Клубничной Луны часто наблюдается раздражительность и резкие перепады настроения.

«Лучше всего постараться сохранять спокойствие и не поддаваться на провокации», — посоветовала эксперт.

Легкомысленно относиться к деньгам. Клубничная Луна в 2024 году не терпит финансовых рисков. Лучше избегать крупных сделок и инвестиций. Энергия полнолуния может привести к необдуманным действиям и потерям.

«Опасные» дни в июне 2024

В июне 2024 года будут дни, когда лучше избегать принятия важных решений. Специалист просит быть особенно аккуратными в следующие дни:

15 июня — период, когда планеты создают напряженные аспекты. Это может привести к ссорам, конфликтам и недопониманию;

25 июня — время, когда энергия светила будет убывать. Это может вызвать апатию и усталость. Крайне не рекомендуется начинать новые дела.