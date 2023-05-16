Что такое оземпик-фейс и чем опасен новый способ моментального похудения

Экстремальное похудение всегда негативно сказывается на здоровье, считает врач-дерматолог.

Вместо диет и изнурительных тренировок в спортзале голливудские звезды все чаще прибегают к медикаментозным методам борьбы с лишним весом. Сначала от фирменных бедер избавилась инфлюенсер Ким Кардашьян, затем проблему с обвисшим животом радикально решил глава Tesla Илон Маск. Теперь в поле зрения оказались стремительно постройневшие актрисы Деми Ловато и Джессика Симпсон.

Некоторые знаменитости открыто признаются, что секретом похудения являются инъекции для диабетиков, и в числе чудо-препаратов называют Оземпик. Лайфхак моментально ушел в массы. В Tiktok хештег #ozempic собрал более 200 миллионов просмотров, а видеоролики с пометкой #ozempicweightloss (потеря веса с помощью «Оземпика» — Прим. ред.) набрали почти 80 миллионов просмотров.

Действительно ли инъекции для диабетиков помогают похудеть в короткие сроки? Насколько безопасны «уколы стройности»? И что такое оземпик-фейс?

На эти и другие вопросы эксклюзивно для Пятого канала ответила врач-дерматолог, косметолог, кандидат медицинских наук, доцент кафедры РУДН Ольга Забненкова.

Что такое «Оземпик» и как он помогает сбросить вес

Илон Маск. Фото: www.globallookpress.com

«Оземпик» (в оригинале — Ozempic) — это торговая марка препарата для больных диабетом II типа. В его основе содержится вещество семаглутид, участвующий в обмене глюкозы и регуляции аппетита. Благодаря ему человек почти не чувствует голода, что позволяет легко избавиться от лишних килограммов. Научные исследования не раз подтверждали эффективность лекарственных средств на основе семаглутида. Сам «Оземпик» был разработан в качестве лекарства для больных диабетом второго типа, при котором развивается ожирение.

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«Если человек не может похудеть, то в первую очередь ему надо обратиться к терапевту, эндокринологу и нутрициологу. Вполне возможно, что он потребляет больше калорий, чем их расходует. Самый простой способ похудеть — это нормализовать питание. При патологиях, а именно сахарном диабете второго типа, назначается препарат Ozempic. Он дает очень хороший результат, но важно помнить, что это лекарство, которое прописывают при сахарном диабете», — аргументировала эксперт.

В 2021 году FDA (Управление по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств при Министерстве здравоохранения и социальных служб США) официально разрешило инъекции семаглутида для борьбы с лишним весом. Например, одним из популярных препаратов на его основе является Wegovy, который использует Илон Маск. Об этом миллиардер признался в своем Twitter-аккаунте, когда подписчики спросили, как ему удалось так быстро добиться атлетического телосложения.

Wegovy в России не продается, а его аналог отпускается строго по назначению врача. Для лечения ожирения без диабета есть другая альтернатива — лираглутид. Правда, препараты на его основе также выписывают по рецепту.

Чем расплачиваются за стройность фанаты препарата «Оземпик»

Белла Хадид. www.globallookpress.com / Panoramic

Побочные эффекты от «Оземпика» проявляются уже в первую неделю потребления: боль в животе, диарея, тошнота, вздутие и другие симптомы нарушения в работе ЖКТ. Чем выше дозировка, тем интенсивнее проявляются симптомы. Некоторые пациенты ощущают слабость, потливость, голод, нарушение сна.

Кроме того, «Оземпик» противопоказан к употреблению в период беременности, лактации, а также диабете первого типа и медуллярном раке щитовидной железы. От приема препарата лучше отказаться при почечной и сердечной недостаточности, а также просто индивидуальной непереносимости входящих в состав компонентов.

«Правда ли Ozempic творит чудо? Это лекарство часто назначают не только пациентам с сахарным диабетом, но и женщинам, набирающим вес в предклиматическом периоде. Препарат требует точного дозирования, поскольку чреват побочными эффектами в виде тошноты и рвоты. Поэтому Ozempic — не палочка-выручалочка от лишнего веса», — подчеркнула врач-дерматолог.

«Оземпик» действительно помогает избавиться от лишних килограммов, что очень хорошо для больных диабетом второго типа. Причем худеет не только тело, но и лицо. При бьюти-тренде на впалые щеки данный препарат — настоящая находка для блогеров и знаменитостей. Для этого даже не нужно прибегать к процедуре по удалению комков Биша. Правда, велики риски переборщить с нужным эффектом.

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«Действительно, после применения препарата Ozempic худеет лицо. Даже появился особый термин Ozempic face, означающий особенно резкое похудение в области лица и изменение качества кожи. В результате пациент выглядит гораздо старше своего возраста», — подтвердила Забненкова.

Прежде всего, «Оземпик» — это лекарственное средство, поэтому вопрос этичности его использования остается открытым. Статистика Международной диабетической федерации за 2021 год говорит, что в мире 537 миллионов людей с диабетом. Причем к 2045-му году ожидается, что число больных возрастет до 783 миллионов.

Согласно данным ВОЗ 2022 года, в мире более миллиарда людей, страдающих от ожирения: 650 миллионов взрослых, 340 миллионов подростков и 39 миллионов детей. Причем в числе наиболее частых болезней, связанных с избытком веса, находится диабет II типа.

В связи с этим понадобится больше лекарств, нехватка которых ощущается уже сегодня. Даже в США из-за высокого спроса запасы препарата быстро истощаются: теперь получить «Оземпик» не могут даже те, кто в нем реально нуждается, а именно люди, больные диабетом.

С чем связано резкое похудение лица

Меган Фокс. Фото: www.globallookpress.com / Imagespace

Анджелина Джоли, Меган Фокс, Дженнифер Лопес, Белла Хадид, Ким и Хлои Кардашьян — все они в какой-то момент решили отказаться от миловидной припухлости щек в пользу V-образного овала лица. Кто-то сделал операцию по удалению комков Биша, а кто-то испытал на себе действие инъекций для диабетиков. Причем добиться желанного эффекта звездам удалось за нереально короткие сроки.

«Любая резкая потеря веса, увы, не является признаком здоровья. Как правило, это связано с каким-то заболеванием. Естественным путем пациент быстро похудеть не может, только если он не морит себя голодом. Стремительное похудение вызвано хирургической коррекцией или медикаментозной поддержкой», — объяснила врач.

При этом подобные бьюти-эксперименты чреваты проблемами в долгосрочной перспективе. Дело в том, что с возрастом жировая прослойка кожи истончается, из-за чего лицо теряет тонус, упругость и сияние. Эстетически это выглядит непривлекательно: сухое и морщинистое лицо с впадинами в области щек визуально напоминает мумию.

«Старческое лицо может появиться в связи с естественной потерей веса или анорексией. В последнем случае пациент теряет более 30-35% массы тела, соответственно на лице жир тоже исчезает. Даже при наборе массы кожа не всегда восстанавливается. При Ozempic почему-то дистрофия проявляется именно в области лица», — подчеркнула дерматолог Забненкова.

По этой причине экстремальное похудение с помощью инъекций «Оземпика» не рекомендуется делать без предварительной консультации с врачом.

Оземпик-фейс у звезд: всем ли подходят «уколы стройности»

Ким Кардашьян. Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/RW

В 2022 году появление Ким Кардашьян на балу Met Gala в легендарном платье Мэрилин Монро буквально потрясло публику. По словам инстадивы, ей понадобилось всего три недели, чтобы изменить свою нестандартную фигуру под параметры актрисы. Секретом похудения Кардашьян назвала диеты и фитнес, однако мало кто из подписчиков ей поверил. Вскоре в прессе появился слух о том, что ради модного вечера Кардашьян прибегла к инъекциям для диабетиков.

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Несмотря на то что сама звезда реалити-шоу никак не прокомментировала эти домыслы, этого оказалось достаточно, чтобы другие знаменитости последовали ее примеру. Правда, чудо-препарат подошел не всем.

Так, в использовании «Оземпика» подозревают Риз Уизерспун. Еще в феврале 2023 года актриса блистала на ковровой дорожке по случаю премьеры ромкома «К тебе или ко мне?», но уже в апреле–мае ее болезненный внешний вид удивил поклонников: осунувшееся лицо, морщины в носогубной зоне и впалые глаза.

Нельзя исключать, что причиной нежелательных перемен стал развод актрисы с Джимом Тотом, который случился в марте 2023 года, однако многие интернет-пользователи уверяют, что тут не обошлось без «Оземпика».

«У меня много пациентов, которые принимают этот препарат, но у них нет оземпик-фейс. Возможно, это связано с избавлением от избыточного веса и возвращением в свои возрастные нормы. При приеме Оземпика худеешь больше, чем необходимо. Вообще „Оземпик-фейс“ — не медицинский термин. Кроме того, в инструкции к лекарству в числе побочных эффектов ничего не сказано про стремительное старение лица», — пояснила эксперт.

Тем не менее важно учитывать, что реакция на данный препарат у каждого человека индивидуальная.

Как избавиться от эффекта оземпик-фейс

Риз Уизерспун. Фото: www.globallookpress.com / Billy Bennight

По словам косметолога Забненковой, полностью восстановить стремительно увядшую кожу лица невозможно, даже если вернуть нормальный вес. Поэтому есть несколько вариантов исправить оземпик-фейс.

«Первый вариант — контурная пластика филлерами, но тут важно понимать, что в отличие от собственного жира они не способны восстановить тот же объем. Плюс все зависит от возраста. После 50 лет появляется отечность. И, конечно, второй — хирургическая коррекция», — подчеркнула косметолог Забненкова.

Для стимуляции коллагена косметологи применяют полимолочную кислоту (ПМК, PLA). Она позволяет не только сгладить морщинки вокруг глаз, но и устранить постакне и обвисание кожи после резкого похудения.

Еще одно отличное средство, способствующее коллагенообразованию — радиесс (Radiesse). Этот инъекционный наполнитель делает кожу лица бархатистой, приводит в тонус зоны шеи и декольте.

«Также возможен липофилинг собственным жиром — это самый верный вариант, но для этого пациент должен набрать вес, чтобы врачам было откуда его забрать», — добавила врач-дерматолог.

Поскольку при липофилинге пациенту пересаживаются собственные ткани, риск аллергии минимален. Кроме того, сама процедура достаточно эффективна и малотравматична.