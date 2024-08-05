Абсолютно безболезненно: как женщине защитить себя от рака матки и яичников

От «женского» рака страдают не только возрастные пациентки. Все больше молодых девушек становятся жертвами этого опасного недуга.

Ежегодно рак шейки матки выявляется у 500 тысяч женщин на земном шаре, из них ровно половину спасти не удается. Не менее утешительная статистика касается и других видов гинекологических онкозаболеваний. О том, какие бывают «женские» недуги, как их лечить, и когда нужно незамедлительно обратиться ко врачу, рассказала гинеколог, кандидат медицинских наук Наталья Назарова.

Какие бывают «женские» онкологические заболевания

«Рак яичников, шейки матки, вульвы — это рак эндометрия или слизистой оболочки матки. Он относится к гинекологическим ракам, это злокачественные заболевание репродуктивной системы женщины», — поделились специалист.

Разные виды гинекологического рака стоят на втором месте по распространенности в мире, уступая лишь онкологии молочной железы. По словам эксперта, у женщин злокачественные образования появляются чаще, чем у мужчин.

«Рак шейки матки — наиболее распространенное заболевание — около 7% от всей заболеваемости онкологией у женщин. На втором месте — рак матки или рак эндометрия — 5%. Также 5% у рака яичников. Есть более редкие виды: рак маточных труб или рак вульвы. Они достаточно редко встречаются. В основном такая триада, которая беспокоит гинекологов», — отметила Назарова.

Наиболее неприятный и распространенный вид заболевания — рак шейки матки. Он достаточно часто прочно ассоциируется с вирусом папилломы человека. Практически в 90% случаев у женщин с раком шейки матки обнаруживается либо само заболевание, либо наличие онкогенных штаммов ВПЧ.

В данном случае рак возникает в ответ на вирусное заболевание. Контакт с ним у женщин проходит при половой связи в достаточно молодом возрасте. Это может случиться буквально при первом же половым контакте. В группу риска, как правило, попадают женщины активного репродуктивного возраста от 30 до 40 лет.

«Рак эндометрия или слизистой — это злокачественное заболевание, которое возникает в ответ на гормональный дисбаланс. В принципе, наш организм не создан для того, чтобы менструировать. Менструация и овуляция — это не есть природа женщины. Природа создавала: совулировать два-три раза, забеременеть. Как наши прабабушки: в 16 лет замуж вышли, беременеем, рожаем, кормим», — рассказала гинеколог.

В начале XX века у женщин было 40 менструаций за жизнь. Овуляция и гормональные пики приводят к состоянию эстроген-доминирования, когда превышается доля гормонов, вызывающих рост и размножение клеток. В определенных ситуациях это приводит к тому, что система ломается, и появляется злокачественность.

Рак матки — чаще всего дисгормональное заболевание, оно обычно возникает у женщин после 45-ти, а обнаруживается в возрасте 50-60 лет, в момент пременопаузы или постменопаузы.

«Самый загадочный и грозный, конечно, это рак яичников. Он, к сожалению, сложно диагностируется, как правило, не дает никакой симптоматики, обнаруживается либо уже на поздних стадиях, когда появляются какие-то проявления, либо при диагностических процедурах, когда просто делается скрининг. С природой рака яичников все немного туманно, и его причина не очень ясна», — поделилась врач.

Гинекологический рак раньше и сейчас

За последние годы выявляемость рака стала выше. К сожалению, многие женщины пренебрегают средствами профилактики опасных заболеваний, передающихся половым путем, потому что убеждены, что любой недуг можно вылечить, однако это не так. Нарушение мер предосторожности может привести к трагичным последствиям.

«Мы стали лучше наблюдать, стали лучше доносить до женщин. Все-таки многие женщины понимают актуальность профилактики и чаще обращаются», — подчеркнула Назарова.

Положительные моменты можно отметить и с диагностикой таких заболеваний. Сейчас рак шейки матки врачам удается выявлять на первой или второй стадии, когда онкология еще не имеет выраженных проявлений в организме и вполне хорошо лечится. В таких случаях шансы на исцеление достигают 80-85%.

Рак шейки матки часто диагностируют у молодых женщин, которые еще не выполнили репродуктивную функцию, а только планируют беременность. Своевременные меры позволяют сохранить здоровье, чтобы женщина в последующем смогла самостоятельно забеременеть. Рак матки или яичников, как правило, выявляется уже на более поздних стадиях, которые требуют достаточно серьезного и трудного лечения.

Каковы признаки и симптомы гинекологической онкологии

Признаком злокачественных заболеваний репродуктивной системы является, прежде всего, нарушение цикла. Женщину должно насторожить появление каких-либо кровянистых выделений не вовремя. Это могут быть как обильные, так и мажущие менструации, которые иногда сопровождаются болезненными ощущениями.

«Как правило, это не боли внизу живота, как женщины привыкли. А боли, которые связаны с поясницей, и могут отдавать в прямую кишку. Это тоже может говорить об определенных заболеваниях именно репродуктивной системы», — резюмировала Назарова.

Нехорошим знаком служит изменение характера выделений, появление хронических молочниц, которые, в свою очередь, зачастую вызваны ВПЧ. Это также касается рака матки, когда меняется сам характер менструации, они становятся обильные, сопровождаются падением гемоглобина, растягиваются больше, чем на семь-десять дней. Столкнувшись с такой симптоматикой, женщина должна незамедлительно обратиться к гинекологу.

Какие анализы нужно сдавать, чтобы быстро диагностировать рак

Чтобы помочь женщине, заболевшей раком, медики должны поставить диагноз как можно раньше. Скрининг, который необходимо делать раз в год, позволяет обнаружить злокачественные образования. Для исключения заболеваний шейки матки достаточно сдать пап-тест. Это безболезненный соскоб мягкой щеткой. С помощью него врачи проверяют клетки.

«Абсолютно безболезненный забор анализов на ВПЧ. Для того, чтобы оценить эндометрий, ту самую слизистую матки, которая может меняться, достаточно ультразвукового исследования, которое делается по циклу и позволяет не только оценить объемы слизистой, но посмотреть какие-то кровотоки и патологические изменения», — подчеркнула специалист.

Если врачи подозревают рак яичников или изменения в матке, которые пока не получается диагностировать, то есть более сложные исследования: ядерно-магнитно-резонансная томография малого таза, которая позволяет оценить структуру матки, и анализ крови на определенные онкомаркеры. Они показывают риски пролиферативных процессов, когда новообразование растет, например, в яичнике. Кровь можно сдать бесплатно по направлению гинеколога.

Сколько раз в год надо посещать гинеколога

В большинстве случаев достаточно посещать гинеколога раз в полгода. Это позволяет оценить риски и исключить начальные заболевания. При этом женщине следует трезво оценивать свое состояние и обращаться к врачу при дискомфорте. Очень важно не только приходить за диагностикой, но и выполнять назначения гинеколога, которые он выписывает для профилактики вирусного поражения шейки и регуляции гормонального фона. Все это позволяет минимизировать риски появления онкологии.

«Есть определенные анализы крови, которые показывают генетические риски, они тоже проявляются в определенных условиях. Есть факторы, которые способствуют проявлению, — например, лишний вес. Ожирение любой степени, появление дополнительной жировой ткани — это дополнительные эстрогены, те самые, которые стимулируют плохие процессы в молочной железе. Эстрогены, конечно, нам нужны, мы женщины, мы без гормонов не можем, но дополнительные вредные эстрогены вредны для молочной железы и для матки. Поэтому регуляция питания — это профилактика», — отметила эксперт.

Помимо этого, для профилактики рака эндометрия или яичников эффективно применение оральных контрацептивов. Они работают как способ сбережения органа, так как не позволяют ему лишний раз подвергаться гормональной атаке.

Доказано снижает риск рака шейки матки применение специализированных вакцин. Существует прививка от вируса папилломы человека, которая дает устойчивый иммунитет. Она делается девочкам до начала половой жизни.

«Врачи во всем мире ожидают снижения риска рака шейки матки, потому что 20 лет назад началась эта программа прививок. И сейчас ожидается снижение мировых цифр. После начала половой жизни, к сожалению, эта вакцина уже не очень эффективна», — подчеркнула Назарова.

Какие есть варианты лечения женского рака

Современная медицина выбирает органосохраняющие операции, но в основе терапии онкологических заболеваний всегда есть удаление опухоли. Пока злокачественные клетки не удалены, есть риск прогресса. При раке шейки матки это может быть не критично, лечение способно позволить женщинам потом беременеть и рожать. Однако при онкологии эндометрия, как правило, репродуктивный орган удаляется, и дополнительно применяется лучевая и химиотерапия для того, чтобы точно убить все больные клетки.

«Влияние генетики и среды. Очень часто люди недооценивают образ жизни или предварительные мероприятия по здоровью. Было такое очень важное исследование: у японок очень низкий риск рака яичников. У них, как правило, заболеваемость в несколько раз меньше, чем в Америке. У эмигрантов первой, второй волны в шесть раз вырос этот процент вероятности риска рака эндометрия и матки. Просто при изменении питания, образа жизни и среды», — привела пример гинеколог.

Такой опыт является объективным доказательством того, что на реализацию даже генетической программы можно повлиять. Для этого нужно заботиться о своем здоровье, а значит — вовремя обращаться к врачам.