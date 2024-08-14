Хватает не те яйца: Оксана Самойлова и Джиган не могут поделить новое хобби

У Джигана и его супруги Оксаны Самойловой появилось новое хобби. Разделяют ли их дети увлечение родителей, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

Оксана Самойлова и Джиган занялись сельским хозяйством. Зачем звезды построили у себя на участке курятник? Из-за чего старшая дочь музыканта пошла работать официанткой? И с какими трудностями в воспитании девочки-подростка столкнулись знаменитые родители? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Это наш первый ребенок, на котором мы приобретаем этот опыт взрослого, скажем так, родительства. И это реально для нас сложно», — призналась блогер.

Старшей дочери Джигана и Оксаны Самойловой Ариеле недавно исполнилось 13 лет. За пару дней до знаменательного дня мама жаловалась подписчикам, что девочка не хочет устраивать праздник.

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Оксана уже давно рассказывает, что с Ариелой стало тяжело. Наследница сбрила брови, странно одевается и не хочет общаться с семьей.

«Это реально моя боль, то есть при этом я слышу ее, да, то, что она говорит: „Я по-другому себя, мам, не вижу. Хочу такие брови. Все, я умру, буду страдать, буду плакать. Я могу сделать, как ты хочешь, но мне будет плохо“», — поделилась Оксана Самойлова.

Одно время девочка пробовала себя в роли певицы. Родители поддерживали. И искренне восторгались талантом наследницы.

«Поет круто. Она занимается вокалом. И в этом треке она максимально уже выше своей головы прыгнула, мне кажется», — высказался Джиган.

«Да, у нее очень сильно вырос уровень вокала за этот год», — согласилась супруга рэпера.

Но у интернет-пользователей оказалось другое мнение. Дебютный клип Ари так раскритиковали в сети, что она решила завершить музыкальную карьеру. Сказала, вообще устала от публичности. Отказалась сниматься для маминого блога и во время каникул устроилась на работу в ресторан.

«Вообще это не зазорно. Объясню даже почему. Потому что я в студенческие годы работал в Шапито, убирая клетки за животными, кормил животных и так далее», — уточнил иллюзионист Сергей Сафронов.

«То, как она, я вижу, также учит детей убирать за собой комнаты и так далее. Она прививает абсолютно правильные для ребенка качества. Поэтому, мне кажется, это самое главное», — заявила телеведущая Виктория Боня.

Оксана признавалась, что с трудом переживает этот кризис в поведении дочери. Видимо, чтобы отвлечься от тревог, она решила переключиться на что-то другое.

«Мне просто всегда нравилась эта вся дачная движуха, фермочки. Я хотела всегда с цыплятами поиграть и с утятами тоже. В этом году я такая сижу, думаю: блин, где взять утят поиграть? Подумала такая: а почему бы их не высидеть самостоятельно?» — объяснила блогер.

Сказано — сделано. Самойлова построила курятник, купила инкубатор и начала ждать появления потомства.

«Непростые курицы. Там китайские шелковые курицы», — уточнила модель.

«Может быть, петух тоже какой-нибудь будет», — добавил Джиган.

Правда, блогер неожиданно столкнулась с угрозой в лице супруга, который обожает завтракать яичницей и омлетом.

«Я на самом деле знаете как берегла свои яйца, чтобы Денис их случайно не съел», — заявила Самойлова.

«Нет, я люблю яйца кушать», — признался рэпер.

Однажды Оксана все-таки не уберегла будущих питомцев от голодного Джигана.

«Сегодня Денис одно съел», — отметила блогер.

«Я одно съел сегодня, так что я точно пас», — заявил муж Самойловой, отвечая на вопрос, будет ли он помогать высиживать яйца.

Главу семейства можно понять. Он активно худеет. Яйца — основа рациона звезды. А тут жена со своими инкубаторами.

«Он похудел, я даже не знаю на сколько килограммов. Килограммов, наверное, на 30-40 от изначального. Денис на просто мегастрогом питании. Клянусь, он не ел никакую сладость. Единственное, в Париж когда мы летали, он немножко подъедал, но это буквально три дня. А до этого и сейчас просто никакого углеводика. Даже вафельку не понюхает. Прямо кремень», — рассказала модель.

К тому же у рэпера постоянно воруют еду наследники. Джигану приходится подписывать свои продукты. А есть-то хочется. Вот и хватает по ошибке не те яйца.

Да, постоянно. Я уже даже думала купить ему такой шкафчик, знаете, с кодом-паролем. Как на работу носят такой боксик и на нем кодовый пароль. Я ему подарю его скоро, чтобы у него не воровали дети еду», — заверила Самойлова.

Но рэпер пообещал больше не забирать яйца из инкубатора. Тем более ему и самому интересно наблюдать, как зарождается новая жизнь.

«Там выставляется автоматически температура, влажность. Только водички подливаешь раз в неделю и, собственно, все. На половине срока нужно их просветить, типа УЗИ сделать, и посмотреть, есть ли там эмбриончики», — объяснила блогер.

Оксана Самойлова старается увлечь своим новым хобби всех членов семьи. Младшие с удовольствием возятся с утятами и цыплятами. А вот у Ариелы уже другие заботы. Но блогер не смогла оставить дочь без праздника. И, несмотря на ее запреты, все-таки устроила небольшую вечеринку. В сравнении с прошлыми годами совсем скромную. Но главное, что вся семья собралась вместе.