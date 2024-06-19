Секреты красоты: на какие жертвы идут звезды ради продления молодости

Звезды делятся секретами красоты. Как знаменитые дамы сохраняют молодость кожи? Что за процедуры они делают у косметологов? Без чего никогда не ложится спать Диана Гурцкая? Какими народными средствами пользуется Регина Тодоренко? Чего боится Юлия Такшина? И что Эвелина Бледанс советует есть, чтобы избежать проблем в интимной жизни? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Я с нетерпением жду, когда же наши великие технологи, косметологи изобретут средство, когда ты приходишь, тебе что-нибудь пшикают, и ты помолодел на 20 лет», - призналась актриса Юлия Такшина.

На красных дорожках звезды сияют в прямом смысле слова. Поклонники восхищенно смотрят на своих кумиров и не подозревают, на какие жертвы те идут ради красоты.

«Медицина очень сильно развивается, и тратятся миллионы, миллиарды долларов на изучение и возможность сохранения красоты и здоровья. Поэтому не пользоваться этим было бы просто глупо», - высказалась актриса Анастасия Макеева.

«Я вообще отношусь прекрасно к любым методам красоты. Все, что в пределах разумного», — заявила певица Наталья Подольская.

Судя по опросам, самой популярной у знаменитостей является биоревитализация. Это инъекционная процедура по насыщению кожи гиалуроновой кислотой.

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«Гиалуроновая кислота как магнит притягивает воду и тем самым помогает и способствует выработке собственного коллагена и эластина. Кожа наполняется сиянием, свежестью, разглаживаются морщинки. В среднем цена данной процедуры — 15 тысяч рублей», - объяснила косметолог Марина Аникина.

В отличие от коллег, актриса Юлия Такшина еще не ощутила на себе прелести биоревитализации. Причина тому — страх.

«Я очень боюсь боли, страшно боюсь уколов. Все, что с этим связано. Пока себе этого не позволяю. Как только мне скажут, что Юль, пора, начну думать», — призналась она.

«В чем преимущество, например, над пластической хирургией у аппаратной? В том, что она не меняет человека. Она сохраняет его молодость и красоту, оставляя его индивидуальность. Для меня как для артиста это безумно важно», - отметила Макеева.

«Кто-то себе что-то вкалывает или высасывает из себя. Я считаю, что над собой делать какие-то такие вещи — это для меня неприемлемо. Сейчас у меня лишних 20 килограммов. Я буду лучше ходить и постепенно худеть, но свое здоровье гробить не буду ради того, чтобы выглядеть в зеркале или влезть в свои вещи, или ради людей, чтобы сказали: ой, какая она молодец, через восемь месяцев, а уже такая худенькая», — выразила свое мнение актриса Мария Кожевникова.

Народная артистка РФ Диана Гурцкая полностью доверяет своему косметологу и с удовольствием пробует на себе новые процедуры. Но певица уверена: даже после посещения самого грамотного специалиста ни в коем случае нельзя забывать про домашний уход.

«Убирается макияж, крема разные, масочки разные. Без этого никак нельзя, потому что лицо тоже хочет отдыха. И лицо тоже хочет некую такую подпитку», — уточнила она.

«Это час утром и час вечером семиступенчатый уход за лицом, который включает в себя различные сыворотки антивозрастные», — рассказала певица Анита Цой.

Не только лицо подвержено возрастным изменениям. Актрисы и певицы тщательно следят и за состоянием тела. И готовы идти на любые жертвы, чтобы сохранить фигуру.

«Для меня сложный путь — самый легкий. Я работаю над своей фигурой. Я ее точу. Я на правильном питании. Я тренируюсь каждый день, кроме воскресенья. Вчера были водные процедуры», - заявила телеведущая Ольга Бузова.

«У меня шея тонкая. На ней сразу видны все какие-то вещи. Либо быть сильно жирным, тогда шея гладкая. Либо радоваться своей грациозной дворянской шее… Стараюсь делать массажи хотя бы два раза в неделю, много ходить, плавать, ходить в баню, ходить в бочку кедровую, натираться разными скрабами, щеточками», — уточнила актриса Эвелина Бледанс.

Несмотря на обилие продукции на любой вкус и кошелек, многие знаменитости до сих пор предпочитают профессиональному уходу народные средства. И охотно делятся своими рецептами.

«Я очень люблю народную медицину. Считаю, что в целом можно втирать травы, но для тех, кто верит», - подчеркнула телеведущая Регина Тодоренко.

«Честно говоря, очень простые делаю маски: мед, или огурец, или желток с медом. То есть очень простые», — перечислила Эвелина Бледанс.

А вот заслуженная артистка РФ Нонна Гришаева с ужасом вспоминает подобный опыт. Когда-то в юности она решила последовать совету бабушки и помыла голову с репчатым луком.

«Я это испробовала в студенчестве однажды. Попала под дождь и вернулась с неудачного свидания, потому что очень сильно голова пахла луком. Это по бедности, в молодости мы какие-то народные средства могли использовать. Сейчас такой выбор…» — поделилась актриса.

Регина Тодоренко уверена: главный залог молодости и энергичности — насыщенная и регулярная интимная жизнь.

«Так, начнем. Хороший секс — первое. Дальше много тренировок», - сказала телеведущая.

«Надо есть петрушку, морепродукты. Тогда ваша интимная жизнь будет прекрасна», - посоветовала Бледанс.

У каждого свои рецепты цветущего внешнего вида. Но все, независимо от пола и социального статуса, сходятся в одном: самое главное — улыбка и хорошее настроение.