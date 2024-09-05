Есть альтернатива: какие средства гигиены в сто раз лучше зубочистки

Поковырять зубочисткой в зубах после еды — занятие привычное и крайне успокаивающее. Однако это безобидное, на первый взгляд, действие может стать причиной серьезных заболеваний ротовой полости.

Зубочистки есть практически в каждом доме. В кафе, ресторанах, на фудкортах в торговых центрах эти инструменты для очищения полости рта находятся в открытом доступе: бери и пользуйся бесплатно! Как не принять такое щедрое предложение от администрации общепита! Однако в этом вопросе не все так гладко. Предлагая гостям безвозмездно воспользоваться зубочистками, сотрудники заведения мало заботятся о здоровье своих клиентов.

Почему использование этой безобидной деревянной палочки может привести к серьезным проблемам с зубами, и как правильно выбрать средства по уходу за ротовой полостью, эксклюзивно для Пятого канала рассказала врач-стоматолог Анастасия Локтионова.

Зубочистка — польза или вред

Вопреки всем стереотипам, сложившимся в обществе вокруг зубочисток, пользоваться ими можно только людям со съемными протезами. Такими деревянными палочками ни в коем случае нельзя трогать живые ткани. Это может привести к травмам и царапинам на деснах.

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«Несмотря на ее популярность и распространенность, зубочистка с точки зрения деликатности относительно зубов и тканей полости рта — это вред», — поделилась эксперт.

Особенно опасно использовать зубочистку по несколько раз. Бактерии, которые остались на деревянном приборе, с большой долей вероятности, попадут в рану на десне и запустят процесс воспаления.

«Ели мы заострим деревянную палку и начнем ей тыкать в соседа, то вряд ли ему понравится. А представляете, вы берете и таким острым предметом сами себе наносите травму. Сам факт того, что этот предмет острый, уже не вызывает доверия, особенно для полости рта, где слизистая очень чувствительная», — отметила Локтионова.

Во-первых, десна повреждается остротой зубочистки. Во-вторых, дерево, из которого сделан инструмент, может оставлять занозы. Интересно, что, несмотря на негативное воздействие на организм, зубочистки продолжают быть широко популярными в массовой культуре.

«Зубочистки можно сравнить с чипсами. Они тоже придуманы и распространены. У нас огромное количество того, что вредно, и это присутствует в нашей жизни. Рекламируется даже алкоголь, который не приносит никакой пользы», — подчеркнула стоматолог.

Зачастую покупатели приобретают зубочистки в целях экономии, так как те стоят в разы дешевле зубной нити. Однако это не тот аспект, на который нужно жалеть денег, ведь услуги стоматолога в последующем обойдутся гораздо дороже, чем покупка правильных уходовых средств. Не стоит поддаваться и на соблазн воспользоваться зубочисткой в местах общественного питания, где они находятся в общем доступе.

«Краткосрочная выгода от покупки зубочистки никак не сопоставима со стоимостью лечения того вреда, который она наносит <…> выбирайте себя и свое здоровье, а не бесплатные зубочистки», — резюмировала эксперт.

Какие здоровые альтернативы есть у зубочистки

Многие ошибочно сравнивают воздействие зубочисткой с полосканием ротовой полости. Это два совершенно разных процесса. Гораздо уместнее сопоставлять зубочистку и зубную нить. Два эти предмета выполняют примерно одинаковую функцию.

«Полоскать рот после еды нужно обязательно, несмотря на то, пользуемся ли мы потом зубочисткой или зубной нитью или не пользуемся», — отметила Локтионова.

Хорошие альтернативные средства — зубные нити, ершики или силиконовые зубочистки. Это очень удобные и портативные инструменты. Важно научиться правильно их использовать.

«Самое главное — это зубная нить, но она должна быть тоже специальная, невощеная, то есть когда мы ее используем, она должна пушиться. За счет того, что она не покрыта сверху воском, она достаточно толстая, и когда мы заводим ее в межзубной промежуток, она напитывается влагой: десневой жидкостью или слюной», — рассказала врач.

Также зубная нить может впитывать в себя воду, которая осталась во рту после приема пищи. За счет этого она набухает, становится более объемной, занимает много пространства и довольно неплохо вычищает все остатки еды и налеты между зубов. Тем самым есть возможность снизить риск появления кариеса.

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Лучше избегать вощеных зубных нитей. Покрывающий их воск придает им плоскую и острую форму. Во время механического воздействия на десну есть шанс поранить ее.

www.globallookpress.com / Alfred Schauhuber

Какие бывают ополаскиватели для рта

Ополаскивать ротовую полость нужно после каждого приема пищи — это необходимость для каждого человека. Такая процедура настолько же важна, как умывание до и после сна.

«В чем плюсы в целом ополаскивания полости рта после приема пищи? Во-первых, мы убираем остатки пищи, которые где-то затесались в дальних уголка. Во-вторых, мы можем убрать пигментированный налет, если он не успел еще осесть на зубы. Когда мы употребляем чай, кофе, вино, когда курим сигареты, обязательно после этого нужно попить воды или пожевать жвачку, чтобы этот пигмент не оставался на зубах», — подчеркнула Локтионова.

Ополаскиватели подбираются под каждого пациента индивидуально. Например, если у человека чувствительность зубов, то ему назначают жидкость с минералами, которая восстанавливает эмаль и снижает раздражение тканей. Также существуют противовоспалительные ополаскиватели для десен. Такой вариант лучше использовать при хронических стоматологических заболеваниях.

К чему может привести использование зубочистки

Регулярное использование зубочистки может привести к серьезным заболеваниям полости рта. Среди них:

— травма десны;

— пародонтит (воспаление окружающих тканей зуба);

— гингивит (воспаление десны);

— кариес.

«Иногда полезнее не пользоваться зубочисткой, чем пользоваться ей», — отметила Локтионова.

Как правильно ухаживать за зубами

Уход за ротовой полостью должен быть комплексным. Использование разных инструментов не отменяет базовых принципов гигиены.

«Мы отдельно можем использовать ополаскивание полости рта совершенно обычной водой, <…> межзубной ершик, силиконовую зубочистку, зубную нить и жвачку», — рассказала стоматолог.

Последнее средство будет убирать большие остатки пищи и придавать приятный аромат дыханию.