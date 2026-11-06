Органы в шрамах: как фиброз незаметно убивает печень, сердце и легкие

Фиброз можно сравнить с изношенной наволочкой, которую пытались починить заплатками. Внешне она еще сохраняет целостность, но ее структура уже изменилась.

У человека же с этой болезнью происходит избыточное разрастание соединительной ткани в органах и тканях организма. Иногда заболевание развивается практически незаметно, а обнаружить его удается лишь на поздних стадиях.

Почему возникает фиброз, какие болезни могут к нему привести, можно ли остановить рубцевание тканей и как восстановить работу поврежденного органа? Ответы на эти и другие вопросы в программе Пятого канала «Ваше здоровье!».

Внутренние органы в шрамах: что такое фиброз и как он развивается

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Некоторые животные способны восстанавливать утраченные части тела практически без следа. Например, аксолотли (неотеническая личинка некоторых видов хвостатых земноводных. — Прим. ред.) могут отращивать новые жабры, хвосты и даже конечности без рубцов и шрамов. У человека способность к регенерации гораздо скромнее: после повреждения тканей на их месте нередко образуются рубцы.

«Когда орган начинает болеть, там развивается воспаление. Рано или поздно оно приводит к разрушению клеток, которые несут (выполняют. — Прим. ред.) определенную функцию. На месте этих разрушенных клеток возникает своеобразная соединительная ткань», — объяснила гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Ольга Аришева.

Образовавшаяся соединительная ткань не способна полноценно выполнять функции здоровых клеток. Такое замещение и называется фиброзом. Последствия зависят от того, какой орган оказался поражен.

«Например, легкое перестает дышать, подменивается воздухом, кислородом, сердце теряет свою насосную функцию, кожа перестает быть проницаемой, человек испытывает затруднения. Фибротический процесс в кишечнике тоже приводит к нарушению усвоения пищи. По каждому органу возникают свои проблемы», — рассказал ревматолог Александр Елонаков.

Фиброз легких и сердца: какие болезни приводят к рубцеванию тканей

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Фиброз легких может развиваться после тяжелых инфекций, вирусной пневмонии, туберкулеза и грибковых поражений. Рубцовые изменения в сердце нередко возникают после инфаркта или на фоне длительно существующей гипертонии. В обоих случаях здоровая ткань постепенно замещается соединительной, из-за чего органу становится сложнее выполнять свои функции.

Особое заболевание, при котором избыточное образование соединительной ткани затрагивает разные органы, — склеродермия. Она сопровождается не только изменениями кожи, но и поражением сосудов и внутренних органов.

«Склеродермия — это заболевание, которое обусловлено избыточным образованием соединительной ткани, фиброза в органах и нарушением микроциркуляторного русла. Меняются капилляры: некоторые из них исчезают, зарастают», – объяснила пульмонолог, ревматолог, кандидат медицинских наук Елена Попова.

Склеродермия может протекать по-разному. На развитие заболевания влияют наследственная предрасположенность и внешние факторы, а также токсины и вирусы. В одних случаях изменения ограничиваются отдельными участками кожи, в других болезнь приводит к серьезным нарушениям кровоснабжения и повреждению тканей.

«Есть лимитированные так называемые формы, когда на коже появляются рубцы. Их называют — „следы сабельных ударов“. Но есть более тяжелые изменения, например, (поражаются. — Прим. ред.) фаланги пальцев, выпуск ногтевого ложа. На периферии развиваются очень болезненные некрозы (необратимое отмирание клеток, тканей или органов в живом организме. — Прим. ред.)», — рассказала Попова.

Фиброз печени: почему опасное заболевание долго остается незаметным

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В отличие от некоторых других поражений, фиброз печени может годами развиваться без выраженных симптомов. Человек не чувствует боли или другого заметного дискомфорта, поэтому нередко узнает о заболевании уже на поздней стадии.

Причинами фиброза печени могут стать злоупотребление алкоголем и нарушения обмена веществ.

«Если говорить про фиброз печени, — это алкоголь, вирусные гепатиты, это неправильный образ жизни, ожирение, сахарный диабет», — объяснила Аришева.

Крайняя стадия фиброза печени — цирроз (патологический процесс замещения нормальных клеток рубцовой тканью. — Прим. ред.). Клетки перестают очищать кровь от токсинов, и зачастую это приводит к летальному исходу. Однако если выявить причину повреждения на раннем этапе и начать лечение, прогрессирование фиброза во многих случаях можно замедлить или остановить.

«Если у пациента есть поражение печени в рамках употребления алкоголя, исключение токсического фактора приведет к тому, что фиброз прекратит прогрессировать, он остановится, и в дальнейшем печень с помощью собственной регенерации восполнит дефицит оксидов, активно функционирующих специфичных клеток.

Если мы говорим о вирусных гепатитах, то назначение противовирусной терапии и достижение элиминации вируса (процесс полного устранения инфекционных вирусных частиц из организма-хозяина. — Прим. ред.) или подавления активности вируса в организме человека приведет к тому, что фиброз также не будет либо прогрессировать, либо повернется вспять», – рассказала гепатолог, кандидат медицинских наук Екатерина Корнилова.

Печень еще можно спасти: как обнаружить фиброз и остановить болезнь

www.globallookpress.com/Pogiba Alexandra

Чтобы оценить степень повреждения печени, врач может назначить дополнительные обследования. Один из методов — биопсия, при которой берут небольшой образец ткани органа для анализа. Однако существуют и неинвазивные способы диагностики, не требующие хирургического вмешательства.

Например, степень фиброза и количество жировых включений в печени можно оценить с помощью эластометрии.

«Либо с помощью эластометрии печени. Есть определенный аппарат, который измеряет степень выраженности фиброза и жировых включений. Он основан на ультразвуке и не требует никакой специальной подготовки. Результат мы получаем в течение десяти минут», — объяснила Аришева.

Для поддержания работы печени врач в некоторых случаях может назначить препараты на основе адеметионина. Это вещество участвует в биохимических процессах организма и применяется в медицине как гепатопротектор (группа лекарственных препаратов, помогающих печени восстанавливаться и защищают ее клетки от повреждений. — Прим. ред.).

Препарат действует как щит, предотвращает негативное воздействие токсинов, алкоголя и других факторов. Однако выбор лечения зависит от причины и степени поражения органа. Самостоятельно принимать такие препараты или пытаться лечить фиброз без обследования не следует.