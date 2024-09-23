Менять прибор или писать в прокуратуру: как оспорить огромные счета за воду

Оплата коммунальных услуг осуществляется добросовестно, а приходят штрафы в сотни тысяч? С такой ситуацией столкнулись жители Красногорского района. Жильцам выставили огромные счета за воду, и на сегодняшний день они должны заплатить больше 250 тысяч рублей.

Программа Пятого канала «Страна советов» попробовала выяснить, в чем председатель Товарищества собственников жилья (ТСЖ) обвиняет собственников и что жителям подмосковного дома приходится терпеть многие годы. На чьей стороне правда? Может ли глава Товарищества собственников жилья выписывать штрафы и что делать в случае незаслуженной клеветы.

Взявшийся из ниоткуда долг

В Красногорском районе жители дома на улице Школьной вдруг стали должниками за воду. С января 2023 года они начали получать огромные счета на суммы от двадцати до ста и более тысяч рублей.

«Обычно у нас было десять тысяч, а тут пришло пятьдесят четыре тысячи. Но председатель товарищества собственников жилья сказала, что все посчитано правильно», — поделилась Светлана Барщик.

Такие «подарки» получили собственники еще сорока с лишним квартир. Александр Конюхов был оштрафован на сто тысяч рублей. На сегодняшний день мужчина уже должен четверть миллиона.

«Я вовремя делал поверку, она до сих пор действует, счетчик работает прекрасно, поэтому я решил, что не буду менять это устройство. Я буду добиваться правды», — рассказал Александр Конюхов.

Председатель товарищества собственников жилья, с которым воюют жители — Лариса Фадеева.

«Она председатель и бухгалтер, а муж у нее диспетчер», — рассказала жительница дома.

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Когда жители начали обращаться с жалобами, Фадеева обвинила их в намеренной поломке счетчиков с целью воровства воды. По результатам ежегодных проверок претензий у товарищества собственников жилья прежде никогда не было.

«Счетчики были признаны годными, нормальными», — сказала Наталья Каширина.

Наталья Каширина — военный офицер на пенсии. Она прошла путь от матроса до майора. Ее тоже обвинили в воровстве и вынудили сменить оборудование. Конечно же, за дополнительную плату.

«В жизни своей никогда ничего не украла. Вот здесь я с легкой позиции Ларисы Викторовны оказалась воровкой. Украла воду. Мне начислено сорок две тысячи штрафа», — добавила женщина.

Что делать, если начислили большой штраф за воду

Кто-то из жителей дома заплатил штраф и поменял счетчики.

«Многие испугались, поскольку им председатель сказала срочно менять счетчики и новые заново вводить в эксплуатацию», — прокомментировала ситуацию юрист Татьяна Серегина.

«Зная характер нашего председателя товарищества собственников жилья, с ней лучше не связываться», — отметила Светлана Барщик.

Остальные решили бороться за справедливость. Представитель собственников говорит, что в отношении председателя открыто судебное дело.

«Мы обратились в суд, пытались признать расчеты недействительными, списать задолженность путем проявления иска о признании задолженности отсутствующей», — рассказала Серегина.

Эксперты решили сами осмотреть счетчики жильцов и позвали на помощь профессионального специалиста-метролога.

«Штрафы вынесены незаконно по той причине, что пломбы не нарушены, Все находятся на своих местах. Целостность пломб на месте. Магнитного вмешательства на данный прибор никакого не было, так как в пломбе присутствует шарик. Если было бы возникновение магнитного вмешательства, то этот шарик при магните лопнул бы, и смотровое окошко заполнилось жидкостью», — пояснил метролог Валерий Михалев.

Во всех квартирах и пломбы, и антимагнитный шарик оказались на месте.

«Данный прибор учета мы сейчас проверяли методом пролития. Счетчик работает корректно, данные он показывает корректно», — сообщил метролог.

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Попытка выяснить, на каком основании председатель товарищества собственников жилья решила оштрафовать сорок три квартиры, ни к чему не привела. Диалог не получился.

При попытке взять комментарий съемочная группа столкнулась с трудностями. Женщина стала вести себя агрессивно, ударяла рукой по микрофону корреспондента и громко кричала.

Впрочем, к такому поведению съемочная группа была готова. По словам жильцов многоэтажки, это вполне обычная история. У жителей Красногорска еще очень много вопросов к председателю, и ответит она на них уже в суде. Очередное заседание по коллективному иску назначено на конец сентября.

О чем должны помнить жильцы многоквартирных домов

В подобных ситуациях важно знать, что председатель товарищества собственников жилья не имеет права выписывать собственникам штрафы.

«Это нарушение законодательства, и я бы сказала, что здесь идет речь о самоуправстве со стороны руководителя Товарищества собственников жилья. Здесь уже не только статья 159, часть 4, но здесь уже и самоуправство», — заявила адвокат Алена Коробейникова.

Жителям многоквартирных домов необходимо помнить: