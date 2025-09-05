Дачный вопрос: какая садовая метла справится с опавшими листьями в два счета

Нужно навести порядок на дачном участке, но под рукой нет ни метлы, ни грабель — не беда. Убрать мусор можно с помощью пластиковых бутылок. Лучше взять сразу несколько, объемом по полтора–два литра, и у каждой отрезать горлышко и дно.

Далее с одного края получившейся тубы сделать длинные надрезы. Следующим шагом соединить все пять заготовок: для этого нужно вставить их друг в друга.

После этого сверху на конструкцию надеть отрезанное горлышко от бутылки. С помощью паяльника проделать по два отверстия с каждой стороны и стянуть детали проволокой. Щетка готова. Осталось только прикрепить к ней рукоятку. Для этого крышку от бутылки нужно скрепить с деревянным черенком с помощью самореза, навинтить на горлышко — и можно наводить чистоту.

Но если времени на самоделку не хватает, то садовую метлу проще купить. На прилавках их очень много, поэтому могут возникнуть трудности с выбором. Какой инвентарь быстрее справится со своей задачей — из натуральных материалов или пластика? И стоит ли обращать внимание на форму щетки? Какую садовую метлу лучше выбрать для дома, узнала «Самая полезная программа», авторский проект Владимира Щеглова.

Какие бывают садовые метлы

Для проверки было куплено четыре образца, два из них плоские, а другие круглые.

«Первый образец — классическая садовая метла за шестьсот рублей. По сути, тот же самый веник, но с удлиненной ручкой. Выполнена из натурального материала — травы сорго. У второго экземпляра тот же самый веер, только пластиковый, но цена уже ниже — четыреста рублей. Третья метла — натуральная круглая из березовых веток, ее стоимость — пятьсот рублей. Четвертый предмет — полностью пластиковая круглая метла, за те же четыреста рублей», — разъясняет ведущий.

Уборка на дачном участке по нагрузке может заменить тренировку в спортзале, особенно, если подмести нужно каждую дорожку. Тяжелой метлой долго работать будет сложно, поэтому важно, чтобы инструмент весил как можно меньше.

Первая весит 845 граммов. Вторая — 795 граммов. Метла под номером три из березовых веток имеет вес 685 граммов.

«Четвертая метла — самая легкая и весит 625 граммов. Но вопрос, не самая ли она короткая?» — интересуется Щеглов.

Если рукоятка короткая, придется наклоняться во время работы, а значит, спина устанет быстрее, а уборка займет больше времени.

Первый образец в длину 165 сантиметров. Второй — 159, а третий — 168. Замеры подтвердили антирекорд у четвертого образца. Это самая маленькая метла — всего один метр. Значит, работать ей будет неудобно.

Отличия садовых метел в работе

Сначала проверят, как образцы очистят садовые дорожки от грязи. Для этого высыпают несколько мисок влажного песка на бетонную брусчатку и засекают время. Плоская метла из натурального материала справилась за две минуты, но за это время щетка несколько раз соскочила с черенка, пришлось останавливаться и чинить инструмент. Кроме этого, почти сразу из метлы начали вылетать прутья. Видимо, она быстро выйдет из строя.

«Покупая метлу из натурального материала, обязательно посмотрите, чтобы черенок плотно входил и хорошо держался металлическими обухами», — рассказывает эксперт.

Плоская пластиковая метла оказалась более прочной, но не удобной. Чтобы убрать такое же количество песка, пришлось поработать уже три с половиной минуты.

Следующий инструмент из того же материала, но другой формы. Круглая метла из пластика справилась на минуту быстрее, но это все равно медленнее, чем образец из травы сорго. Подвела длина черенка.

«Все время хотелось браться за кончик. Здесь не очень удобная ручка, поэтому она неудобно лежит в руке, приходилось сгибаться чуть сильнее. В общем, я большего ожидал от этой метлы. Я разочарован», — делится знаток.

На неказистую метлу из березовых прутьев надежды не было, но она показала себя лучше всех. Уложилась за одну минуту.

«На самом деле удивительно, как здорово работают березовые прутики. Эффективно, за одно движение почти весь песок сгребла», — отмечает он.

Как садовая метла соберет опавшие листья

Но чаще всего осенью на участке приходится убирать опавшие листья. Для эксперимента листья бросают по площадке и смачивают водой. Задача: смести весь мусор в кучу.

Победил образец из березовых прутьев. Работать с такой метлой одно удовольствие — всего две минуты и работа сделана. Неплохой результат и у пластиковой круглой, она уступила лидеру всего 30 секунд.

Плоские образцы справились намного хуже. Результат метлы из травы сорго — почти четыре минуты, пластиковой и вовсе пять с половиной.

Какая садовая метла самая прочная

Перед тем как сделать окончательные выводы, проверим инструменты на прочность.

«Для этого я сяду в автомобиль и проеду по районам. В это время каждую садовую металлу я буду опускать на асфальт, и она будет стираться. Таким образом ускорим процесс износа наших садовых метел», — объясняет испытатель.

Для чистоты эксперимента проедем по одному и тому же участку со скоростью 30 километров в час — серьезная нагрузка для всех образцов.

Самой стойкой оказалась круглая метла из пластика. В негодность быстрее всего пришли образцы из натуральных материалов.

При покупке садовой метлы придется выбирать: взять эффективный инструмент или долговечный. В экспериментах победил образец из березовых прутьев, но хватит его максимум на один сезон. Если не хочется каждый год покупать новый инвентарь? Можно взять такую же круглую метлу, но уже из пластика. Также стоит подобрать рукоятку под свой рост.