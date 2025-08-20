Обманутые туристы: как вернуть деньги за несостоявшийся отдых

Кто отравляет отдых россиян и за день до поездки уведомляет, что поездка отменяется? Почему слишком приятная цена на путевку –это плохой знак? И чего лучше не делать, если хочется провести отпуск на море, а не в полиции, рассказала программа Пятого канала «Страна советов».

Почему отдых за границей может отмениться

Лето почти закончилось, и пока одни россияне пересматривают фотографии из отпуска, другие продолжают ходить по судам, чтобы вернуть деньги за испорченный отдых.

«За день до поездки она нас уведомила, что мы никуда не летим, а деньги она нам вернет в следующем году», — поделился Игорь Ерастов.

Новый 2024 год Игорь с семьей планировал встретить под пальмами в Таиланде. Обратился к уже проверенному турагенту — Юлии Ермошкиной, все оплатил и отправился собирать чемоданы.

«Но как бы никуда мы не полетели. На вопрос, куда делись деньги, перечислила ли она их оператору по договору, она ответила, что нет, никому она деньги не перечисляла, оставила себе», — рассказал мужчина.

Деньги, по словам Игоря, ему до сих пор не вернули. Оказалось, что таких как он — десятки.

«Общее количество пострадавших, так как в каждом туре едут целые семьи, это 80 человек, и общая сумма ущерба от действий Ермошкиной Юлии Петровны порядка 13 миллионов», — добавил Ерастов.

Родственников Вероники та же Юлия Ермошкина в Турцию все же отправила. Вот только еще неизвестно кому повезло больше — тем, кто смог улететь, или остался дома.

«Они там были в шоке, они прошли, мне кажется, все круги ада за эти две недели, что лучше не отдыхать, чем так», — отметила Вероника Львова.

По ее словам, уже в Турции бабушка с внуком выяснили, что жить им негде. Номера в отеле для них никто не бронировал.

«На вопрос, куда деньги ушли, говорила: „Ой, вот у меня проблема, я к вашему вопросу вернусь позже. Не волнуйтесь, я про вас не забыла, я про вас помню“», — прокомментировала девушка.

Судебное разбирательство недовольных клиентов с Ермошкиной тянется уже несколько месяцев. Как следует из картотеки суда, Юлию Ермошкину подозревают в мошенничестве, и летом 2024 ее отправили под домашний арест. Это подтвердила мать предпринимательницы.

Что должно насторожить при покупке путевки

Почему люди обращаются к сомнительным турагентам, а не идут в крупные, проверенные компании? Дело чаще всего в привлекательной цене.

«Если, допустим, у других турфирм эта путевка стоила на 21 день порядка 800 тысяч, то у нее я купил за 640 тысяч», — сказал Евгений Гершкович.

Цены на сопоставимые предложения у разных продавцов, конечно, могут отличаться, говорят эксперты. Но слишком больших скидок нужно остерегаться — пакетный тур ниже себестоимости никто предлагать не будет.

«Если кто-то звонит, пишет, присылает смски и говорит, что вот можно, например, куда-то улететь за 60 тысяч рублей, а реальная цена 150 на двоих, допустим, да, это уже, конечно, должно туристов настораживать», — пояснила исполнительный директор ассоциации «Альянс туристических агентств» Наталия Осипова.

Как правило, тур нужно оплатить заранее — это обычная практика, но будущий путешественник при расчете должен потребовать от продавца подтверждение.

«Только получив взамен денег кассовый чек. Это обязательное условие. Если же туристу предлагается перевести деньги на карту физлица, вот это обязательно должно насторожить», — добавила эксперт.

Что делать при обмане турагента

Если вы столкнулись с недобросовестным турагентом или туроператором, действовать нужно быстро, пока компания, продавшая путевку, не исчезла бесследно.

«Если речь идет действительно о мошенничестве и гражданин отдает себе отчет, что его именно обманули, наверное, по горячим следам правильнее будет первое — это все-таки обращение в правоохранительные органы», — уточнила юрисконсульт Маргарита Еремеева.

Не следует доверять тем, кто предлагает слишком низкую цену. Нужно проверять турагента в Едином реестре и никогда не переводить деньги неизвестному человеку. Все это не гарантия счастливого отпуска, но сводит риск нарваться на мошенников к минимуму.