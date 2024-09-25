Что изменится в жизни россиян с 1 октября 2024

С 1 октября 2024 года в России на законодательном уровне начнут действовать нововведения. Они коснуться транспортной, военной и семейной сфер.

Пятый канал рассказывает, как изменится жизнь российских граждан со второго осеннего месяца.

В России проиндексируют пенсии

С 1 октября пожилым людям, отметившим 80-летие в сентябре, станут платить пособие вдвое больше. Фиксированная часть пенсии индексируется автоматически, писать заявление, звонить и ходить в Социальный фонд нет необходимости.

Куда интереснее дела обстоят с выплатами военнослужащим в отставке. Летом Президент России Владимир Путин подписал закон о повышении пенсий бывшим сотрудникам вооруженных сил. С 1 октября 2024-го сумма увеличится на 5,1%. Это на 0,6% больше, чем ранее. Таким образом со второго месяца осени военнослужащие будут получать 89,83% от суммы денежного довольствия, в то время как раньше сумма равнялась 89,32%.

В Госдуме уточнили, что размер выплат напрямую зависит от штатной должности и специального звания. Здесь же важно учитывать надбавки за выслугу лет. На сегодняшний момент размер военной пенсии в России составляет 41 тысячу рублей.

Неочевидный факт: нововведения коснуться лишь тех, кто служил в рядах армии. На сотрудников Росгвардии, МВД (Министерство внутренних дел), ФСИН (Федеральная служба исполнения наказаний) и государственной противопожарной службы закон не распространяется.

В России вырастут цены на авто

Со второго месяца осени значительно изменятся тарифы на утилизационный сбор. Это значит, что теперь юридические лица, ввозящие на территорию РФ транспортные средства, должны будут платить больше. Изменения коснутся и произведенных в России авто. Новые коэффициенты распространяются как на разработчиков техники, так и на импортеров.

Утилизационный сбор — неналоговый доход в бюджете государства. Его основная цель — обеспечение экологической безопасности. Хозяину машины нужно самостоятельно рассчитывать сумму и выплачивать ее за каждое свое транспортное средство. Утильсбор — важный показатель еще и потому, что без него не выйдет поставить авто на учет. О его уплате свидетельствует отметка в паспорте транспортного средства.

Согласно постановлению Правительства от 13 сентября 2024-го, утильсбор на автотехнику и прицепы вырастет на 70-85%. Затем каждый календарный год до 2030-го показатель будет подниматься на 10-20%.

Обладателей каких авто коснутся перемены:

— легковых;

— легких коммерческих;

— автобусов;

— грузовых машин;

— некоторых видов дорожно-строительной техники.

Рассчитать сумму сбора, который предстоит заплатить, очень просто. Нужно умножить базовую ставку на новый коэффициент, назначенный для конкретной категории транспорта. Интересно, что первый показатель останется нетронутым. Он по прежнему составит 20 тысяч рублей для легковых машин, 150 000 — для автобусов, прицепов, полуприцепов и грузовиков, 172 500 — для для специальной техники. Найти актуальные коэффициенты можно в таблице автотранспорта в Интернете.

Важно подчеркнуть, что есть некоторые категории, освобожденные от уплаты утильсбора. К ним относится ввезенная в страну техника в качестве личного имущества беженцев, вынужденных мигрантов или возвращающихся на родину соотечественников в рамках Госпрограммы по добровольному переселению.

В России начнется осенний призыв в армию

С октября 2024-го начнется призыв на военную службу в ряды вооруженных сил РФ. Он продлится до 31 декабря этого же года.

Согласно законодательству, получить повестку из военкомата могут молодые люди в возрасте от 18 до 30 лет. Отдать долг родине обяжут мужчин, рожденных с 1 октября 1994-го по 31 декабря 2006-го.

Также подлежат призыву те, кому исполнилось 27 после 31 декабря 2023-го, и у кого нет военного билета. Не попадают в категорию «годных» мужчины, освобожденные от воинской обязанности или получившие отсрочку в силу разных обстоятельств: здоровья, обучения или трудоустройства в аккредитованной ИТ-компании.

В этом году в трех субъектах России экспериментально опробуют вручение электронных повесток. Такие уведомления придут жителям Республики Марий Эл, Сахалинской и Рязанской областей.

Зарплаты бюджетников проиндексируют

Оплату труда сотрудников государственных учреждений, гражданского персонала воинских частей и федеральных органов, где предусмотрена военная или приравненная к ней служба, вырастет на 5,1%. Правительство постановило провести индексацию в форме увеличения окладов или премий. Повышение должно обязательно быть зафиксировано в нормативном акте: коллективном договоре или положении об оплате труда.

Работникам коммерческих структур повезло меньше, так как их начальство вправе самостоятельно устанавливать процент и сроки индексации. Важная деталь: коэффициент не должен быть ниже роста потребительских цен, то есть обязан учитывать инфляцию.

Октябрьское нововведение коснется тех, чья заработная плата исходит из федерального, а не из регионального или муниципального бюджета. Во втором месяце осени индексация в первую очередь распространится на следующих специалистов:

— служащих в МВД;

— сотрудников школ и детских садов;

— медицинских и социальных работников;

— военнослужащих и гражданского персонала воинских частей;

— работников сфер культуры, науки и образования.

Молочный жир станет дешевле

С 1 октября 2024-го ставка НДС 10% (налога на добавленную стоимость) станет применима по отношению к молочному жиру. По распоряжению Правительства его причислят к группе продуктов первой необходимости и снизят налоговый процент на покупку с 20 до 10.

Молочный союз России долгое время выступал за снижение НДС для молочного жира. Это очень распространенный заменитель сливочного масла в кулинарии. Продукт стимулирует выработку энергии и улучшает усвоение питательных веществ.

Многодетные семьи смогут получать льготы онлайн

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Новая опция для членов многодетных семей станет доступна с октября 2024-го. Они смогут использовать электронное удостоверение единого образца для подтверждения своих прав через QR-код.

В рамках социальной поддержки граждан выдача цифровых удостоверений будет проходить по всей России. Их получат те, кто был включен в единый реестр многодетных. Сейчас в нем порядка 1,4 миллиона таких семей, все они смогут подтверждать статус через смартфон. Это позволит автоматизировать и ускорить процесс получения льгот.

В России обновят бланки извещения о ДТП

С 1 октября на бланках извещения о ДТП, которые выдают всем застрахованным лицам вместе с обязательным полисом ОСАГО, появится QR-код. При сканировании он будет вести владельца на страницу «Госуслуги Авто» с полным описанием и инструкцией, как правильно оформлять аварию без участия ГИБДД и при каких условиях это возможно.

Водители также смогут ознакомиться с информацией, что нужно делать при наступлении страхового случая и что входит в список обязательных документов.

Новые правила маркировки товаров

С октября в России расширится перечень товаров, подлежащих обязательной маркировке. Среди них:

подсолнечное, оливковое, арахисовое, пальмовое и другие масла в стеклянной и полимерной упаковках;

безалкогольное пиво;

технические средства реабилитации (устройства для компенсации или устранения ограничений жизнедеятельности инвалида - средства для самообслуживания и ухода, спецлитература, протезно-ортопедические изделия, ортопедическая обувь и спецодежду, протезы и слуховые аппараты, тренажеры и спортивный инвентарь);

товары для животных (сухие корма, лакомства и ветеринарные препараты).

На упаковке теперь будет стоять QR-код, отсканировав который покупатель сможет ознакомиться с датой производства, сроке годности и фирме-производителе.