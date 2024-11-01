Скорость или опыт: каким кандидатам чаще всего отказывают после испытательного срока

Смена работы — это всегда стресс. Приходится с нуля нарабатывать репутацию, налаживать контакты с коллегами и заслуживать доверие начальства.

Как выстроить отношения в новом коллективе и быстро пройти адаптацию, эксклюзивно Пятому каналу рассказала директор HR-агентства по подбору персонала Наталья Рогачевская.

Как успешно пройти собеседование и испытательный срок

Одна из самых нервных ситуаций в процессе трудоустройства — это первое знакомство с руководством и собеседование.

«Чаще всего мы сталкиваемся с такой проблемой практически у каждого соискателя — неготовность к собеседованию, незнание информации о компании и непонимание требований к вакансии», — прокомментировала специалист.

Поэтому чтобы понравиться потенциальному работодателю, крайне желательно почитать про данную организацию и изучить их предложение. Не лишним будет заранее подготовить список вопросов, чтобы выяснить все нюансы и понять, подходит ли это место работы под имеющиеся навыки.

Если все этапы собеседования успешно пройдены, кандидата оформляют на работу, как правило, с испытательным сроком. Обычно он длится три месяца, за которые от новичка ждут конкретных результатов. Поэтому нужно максимально эффективно воспользоваться этим временем и проявить лучшие качества.

Как себя вести, чтобы пройти испытательный срок:

Почувствовать культуру, ритм и темп компании и следовать им.

Влиться во внутренний распорядок дня.

Активно взаимодействовать с наставником, а если его нет — затребовать его.

Как минимум раз в неделю инициировать встречи с руководителем, чтобы отслеживать верный вектор развития.

Понять свои стратегические задачи на этой позиции.

Изучить рабочий процесс, прежде чем предлагать что-то новое.

Определить авторитетных лиц в коллективе и прислушиваться к ним.

Постепенно наращивать ответственность.

Быть гибким.

Заработать себе репутацию.

Задавать много вопросов.

Быть лояльным и корректным к работе коллег.

Больше слушать, чем говорить.

Анализировать ситуацию и свои показатели.

Будет большой ошибкой обсуждать с коллегами прежних работодателей и плохо о них отзываться. Также вредят своим шансам на прохождение испытательного срока следующие привычки: опаздывать, сплетничать, зависать в соцсетях, много болтать, отвлекать коллег, прерывать рабочий процесс, например, надолго уходить без предупреждения или затягивать обеденный перерыв.

Как адаптироваться в мультивозрастном коллективе

Каждый человек подсознательно тянется к общению с коллегами своего возраста. Однако взаимодействовать приходится со всеми членами коллектива, и это часто вызывает разногласия. Молодежь откровенно пугают более зрелые сослуживцы, а те в свою очередь не готовы воспринимать всерьез «зеленых» сотрудников. Это может стать серьезной проблемой и негативно сказаться на рабочих показателях.

Эксперт советует подготовиться к таким ситуациям и заранее прочитать в интернете про мотивационные признаки разных поколений.

«У людей разные ценности, поэтому не стоит навязывать свои или осуждать чужие. Они не плохие и не хорошие, просто другие. Если вы обидите человека, это затруднит вашу адаптацию и даже может поставить под сомнение вашу дальнейшую работу в этой компании», — отметила она.

У разных поколений разные взгляды на рабочие процессы, мотивацию, скорость, задачи и способы их выполнения. Из-за этого вполне вероятны конфликтные ситуации на оси «руководитель зрелого возраста — молодой специалист» и «молодой топ-менеджер — зрелый специалист».

Несмотря на то, что старший коллега обладает опытом, мудростью и знаниями, он не может похвастаться скоростью выполнения работы или принятия решений. Также у него редко возникает желание что-то менять и совершенствовать в рабочих процессах.

Молодые сотрудники наоборот очень быстры в новаторских мыслях и реакциях на происходящие события. Они задают скорость в коллективе и мотивируют других, однако им не хватает знаний и опыта.

Последствия конфликта поколений:

конфликтные ситуации и нездоровая атмосфера в коллективе;

некачественное выполнение задач, срыв дедлайнов и отсутствие командной работы;

низкая прибыль компании.

Если разница в возрасте отрицательно сказывается на работе, желательно попробовать найти хотя бы какие-то точки соприкосновения с коллегой или же обсудить вариант наставничества.

«Я считаю, что лучшим инструментом для урегулирования отношений в любом коллективе является наставничество. Речь не о подражании, а об перенимании опыта. Оно дает возможность людям разных возрастов учиться друг у друга и перенимать „суперсилы“. Старожил может рассказать новичку об истории и ценностях организации, корпоративной этике. Обратно он узнает про новые веяния в сфере технологий, тренды из социальных сетей», — привела пример директор компании по подбору персонала.

Создание команды из сотрудников разных поколений по статистике считается наиболее эффективным инструментом в бизнесе. Молодые дают новаторские идеи и задают скорость развития. Опытные дают стабильность и мудрость. В итоге формируется устойчивый коллектив со стабильно высокими рабочими показателями и хорошим финансовым результатом.