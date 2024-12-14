Переход на новый уровень: ведический гороскоп для Стрельца на 2025 год

Год Зеленой Деревянной Змеи обещает устроить каждому проверку на прочность и выяснть достойно ли человечество подарков Вселенной. Стрельцам придется проявить терпение и наставническую мудрость и тогда звезды усеют их путь удачей.

Как Стрельцам правильно распознать подсказки судьбы, эксклюзивно Пятому каналу рассказала ведический астролог Анна Пицхелаури

Что такое ведическая астрология

Ведическая астрология, также известная как Джйотиш, индийская или лунная астрология, считается одной из самых древних практик. Она исследует влияние движений звезд и планет на человеческую жизнь.

Согласно ведической астрологии, каждый индивид подвержен влиянию кармического закона: все, что происходит в жизни, является закономерным следствием действий, выборов, мыслей и поступков. При этом будущее во многом определяется теми решениями, которые принимаются в настоящем.

Каждый знак в ведической системе астрологии имеет свою управляющую планету. К их числу относятся Кету (планета в ведической астрологии, которая олицетворяет кармические накопления, духовность и сверхъестественные влияния — Прим. Ред.), Венера, Солнце, Луна, Марс, Раху (демон в индуизме. Периодически он проглатывает Солнце или Луну, вызывая тем самым затмения — Прим. Ред.), Юпитер, Сатурн и Меркурий.

Все они играют важную роль в характеристике личностных и жизненных аспектов, отражая различные влияния на судьбу подопечных.

Счастливый билетик 2025: каким знакам зодиака несказанно повезет в год Змеи

Каким будет Новый 2025 год для всех знаков зодиака

В ведической нумерологии 2025 год пройдет под цифрой девять (чтобы получить цифру девять, нужно сложить все цифры в году: 2+0+2+5 — Прим. Ред.), которая соответствует планете Марс. Она связана с активной деятельностью, враждой, конфликтами, войнами и считается достаточно агрессивной в своем влиянии на людей.

Девятка — завершающая цифра, после которой отсчет начинается заново. Она означает окончание девятилетнего цикла. Всегда, когда человечество подходит к окончанию какого-то цикла, это завершение и закрытие чего-либо.

Поэтому новый 2025 год благоприятен для подведения итогов, для завершения чего-либо, особенно тех вещей в жизни, которые несут какие-то деструктивные энергии. Желательно перестроить жизнь так, чтобы из нее ушли печали, расстройства и раздражения, а на их место пришли исцеление и гармония.

«Единственным минусом может стать то, что для исцеления нужно как следует переболеть. Естественно, мы говорим не только про физическое заболевание, но и про душевную боль. Но в целом этот год достаточно благожелательный и несет добро», — пояснила астролог, изучая гороскоп.

По словам эксперта, важно заметить, что в новом году у всех жителей Земли может повышаться уровень агрессии или адреналина. Это значит, что люди должны быть более осознанными и более принимающими и находиться большую часть времени в состоянии «здесь и сейчас».

«Если мы не поддаемся на провокации, мы существенным образом улучшаем течение нашей жизни. Поэтому основным девизом этого года будет «не поддаваться на провокации», — объяснила Пицхелаури.

Благородная черта планеты Марс — это защита слабых и обделенных. Поэтому, согласно ведическому гороскопу, в новом 2025 году нужно постараться одержать победу над внутренними демонами и пороками, мешающими продвигаться по жизненному пути.

В ведической астрологии все прогнозы анализируются по восходящему знаку или в случае, если неизвестно точное время рождения, то анализируют по Луне — тому знаку, в котором находится Луна в натальной карте, построенной по системе Джйотиш.

Восходящий лунный знак или асцендент в ведической астрологии — главный и основной знак зодиака, который определяется не только датой и местом рождения, но и часом и минутами появления на свет.

Это астрологический знак зодиака, поднимающийся в самой восточной точке горизонта в момент рождения человека. Его легко определить с помощью любого онлайн-расчета.

Представленный ниже гороскоп следует смотреть по асценденту.

Опасный круговорот чувств: любовный гороскоп для Стрельцов на 2025 год

Гороскоп удачи для Стрельцов на 2025 год

Стрельцы под управлением Юпитера получат в новом году щедрый бонус в виде благополучия и усиления личности.

«Это дает хорошие показатели по здоровью. В целом Юпитер принес очень много положительных изменений в жизни Стрельцов. Это время выдохнуть, расслабиться, реализовать свои амбиции, раскрыть себя», — прокомментировала гороскоп эксперт.

Стрельцам рекомендуется проявить себя в новом 2025 году в качестве учителей и наставников. Передавать знания, обучать, делиться мудростью, быть примером.

«Сейчас время начать делиться своими знаниями, вдохновлять других, вести за собой. Очень благоприятный год для раскрытия вашей личности и вашей энергии», — ободрила астролог.

Многих посетит вдохновение написать книгу, составить курс лекций и начать преподавать. Главное, преодолеть лень и пройти все организационные сложности.

Гороскоп карьеры и финансов для Стрельца на новый 2025 год

Для тех, кто работает на дому или занят фрилансом, новый год подарит легкий приток денег. Дистанционный формат каким-то образом аккумулирует заработок.

«Могут возникнуть вопросы, связанные с финансами у матери, или финансы могут поступать от матери. Также есть определенная связь с накопленными деньгами, например, понадобится часть суммы для мамы. Возможно, в ваших отношениях существуют какие-то тонкости, которые будут связывать именно финансы и фигуру матери», — отметила специалист, изучая гороскоп.

Гороскоп здоровья для Стрельца на новый 2025 год

В плане самочувствия никаких сложностей в новом 2025 году не предвидится. Иммунитет будет успешно функционировать. Более того, даже если диагностируется какое-то заболевание, период выздоровления пройдет легко и быстро.

Многие Стрельцы внезапно ощутят потребность заняться своим внешним видом и вернуть былую стройность. Не стоит отбрасывать желание записаться в спортзал или купить абонемент в бассейн. Новый год отлично подходит для таких активностей.

Читайте также Как знаки зодиака готовятся к Новому году — шуточный гороскоп

А вот настроение и внутреннее состояние, предупреждает гороскоп, будет далеко не всегда хорошим. Сатурн перекроет Стрельцам внешний поток наполнения красотой и оптимизмом. И чтобы не впасть в хандру и депрессию с разряженным «аккумулятором», придется заставлять себя видеть прекрасное и заряжаться бодростью.

В этом могут помочь духовные практики. Тогда Стрельцы смогут озарять всех присутствующих своим позитивным настроем, независимо от обстоятельств.

В целом новый год будет благополучным, если у Стрельцов получится бороться с ленью, депрессией, унынием и переживаниями. Вместо этого рекомендуется сосредоточиться на том, чтобы преодолевать себя, активно двигаться вперед,

«Поверьте, за этот год вы очень сильно внутренне вырастите. Но необходимо передавать кому-то свои знания, делиться. Развивайте себя, светите, нет никаких преград для творчества», — дала напутствие эксперт.

Если у Стрельцов получится выполнить свою главную задачу наперекор вышеописанным сложностям, тогда через 12 месяцев они станут энергетически в два раза мощнее.