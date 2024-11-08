«Кулаком по столу»: как Анастасия Стоцкая справляется с ролью матери-одиночки

Анастасия Стоцкая в одиночку воспитывает двоих детей. Как ей это удается совмещать с успешной карьерой, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

Анастасия Стоцкая рассказала, как в одиночку справляется с воспитанием двоих детей и чем они доводят ее до белого каления. Правда, что в гневе на сына и дочь она может стукнуть кулаком по столу? Находит ли 42-летняя артистка время на поддержание идеальной внешности? Как матери-одиночке удается строить карьеру? И свободно ли сейчас ее сердце? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Когда любишь, многое прощаешь и даешь шанс… Если бы был какой-то общий секрет для всех, то все были бы счастливы, и никто бы не расставался», — подчеркнула певица.

В марте прошлого года звезда российских мюзиклов Анастасия Стоцкая официально развелась с супругом Сергеем Абгаряном после девяти лет брака. Договорилась пара и насчет детей — 13-летнего Александра и 7-летней Веры. Они остались с матерью. Однако недавно актриса рассказала: роль матери-одиночки ей дается с большим трудом.

«Вынуждена быть строгой, поскольку все-таки я мама. Они общаются с папой, но все-таки он не ежедневно с ними. Они на выходных с ним видятся, в течение недели. Но тем не менее все равно я все время вокруг них. Поэтому мне иногда приходится стукнуть кулаком по столу», — рассказала артистка.

Анастасия Стоцкая жалуется: больше всего ее раздражает беспорядок в детских комнатах.

«Они привыкли: зашли в дом — и тут же все снимается как есть, выворачивается вот так, наизнанку. То есть я учу их тому сейчас с нуля, чтобы, при том, что у них, конечно, есть няня, помощница моя, чтобы они все-таки начали наконец-то уже убирать за собой», — уточнила знаменитость.

Когда дети были помладше, артистка находила силы и даже получала удовольствие от помощи детям с уроками, проверки дневников и наведения порядка в доме. Но, видимо, не справилась. Недавно она рассказала подписчикам, что стала часто болеть. Пожаловалась на бессонницу и раздражительность, проблемы с памятью и светобоязнь.

«Только прошу этого — силы, здоровья. Потому что, когда ты болеешь, ты не можешь ничего. Больше мне ничего не нужно абсолютно», — подчеркнула Анастасия Стоцкая.

«Если происходит выгорание, если она действительно сама уже жалуется, то нужно ехать в отпуск. Желательно без детей и без мобильного телефона», — выразил мнение певец Илья Гуров.

Анастасия пользуется любой возможностью, чтобы отдохнуть и поправить здоровье. В выходные, когда наследников забирает папа, обязательно спорт и массаж.

«Массаж раз в неделю — это святое. Как минимум раз в неделю обязательно я делаю такой очень классный массаж. У меня есть женщина-биоэнергетик. Она приезжает, снимает все блоки, зажимы какие-то. И я после нее, как заново рожденная, чувствую себя прям обновленной, отдохнувшей», — призналась Стоцкая.

Тем не менее звезда уже не представляет свою жизнь без детей. Вера занимается балетом, шахматами и игрой на гитаре. Александр увлекается футболом и учит английский.

«Самое главное, мне кажется, детей любить, и тогда они откроются тебе. И проводить с ними как можно много времени. Но не так просто сидя находиться, а как-то плодотворно», — уточнила певица.

Поклонники уверены: Анастасии просто необходимо сбавить рабочий темп. Но как это сделать, если Стоцкая — основной кормилец и добытчик в семье? Фанаты надеются, что однажды эту функцию возьмет на себя надежный мужчина. Но певица уверяет: она пока не торопится замуж. Якобы на личную жизнь у нее не просто нет времени.

«Какое там свидание? Для кого-то идеально — это просто чтобы тебя встретили с чемоданом и билетом на Мальдивы, и вы улетели. Мне такой подарок не нужен, извините, потому что у меня график до мая расписан», — подчеркнула звезда.

При этом СМИ пишут: Стоцкая встречается с коллегой по сцене Александром Казьминым, который на шесть лет младше ее. Да и соцсети певца заполнены фото вместе с Анастасией. Но что на самом деле связывает двух артистов? Работа, дружба или все же отношения?

«Я про личную жизнь не рассказываю, не говорю, не хочу. На то она и личная», — отметила Стоцкая.

«Так как оба человека публичные, они не хотят выносить сор из избы, счастье из избы своей. Потому что он публичный, она публичная. Кто-то популярнее, кто-то менее популярен. И сразу пойдут слухи, почему они вместе, а как они нашлись. Наверняка у кого-то был опыт прошлых отношений, дети, карьера. И это все будет приписано друг другу. И, соответственно, они просто хотят себя обезопасить», — высказался Гуров.

Впервые о романе Казьмина и Стоцкой заговорили три года назад, когда звезд заметили вместе на пляже в Турции. Они обнимались и не скрывали нежных чувств. Однако певица до сих пор не комментирует эти отношения. Поклонники надеются, что у пары все серьезно и актер однажды станет для Анастасии надежным плечом и избавит ее от части забот.