Мозг заводит в ловушку: почему возникает неуверенность в себе и как ее преодолеть

Сердце бешено колотится, ладони потеют, во рту пересохло и даже могут политься слезы из глаз — так тело реагирует на внезапный стресс. Чаще всего это происходит во время скандала на работе или ссоры с друзьями и родственниками. Причиной нервного напряжения также может стать неожиданная плохая новость.

В такие моменты невозможно контролировать нахлынувшие эмоции. Здраво мыслить тоже не получается. Человек теряет внутреннюю опору и уверенность в себе.

Как сохранять самообладание в любой ситуации, эксклюзивно Пятому каналу рассказала психолог Ольга Царенко.

Почему возникает неуверенность в себе

У каждого человека есть свои триггеры, вгоняющие в стресс. Одни не выносят, когда на них кричат, и невольно начинают плакать. Другие наоборот при виде чужих слез теряются и забывают все, что хотели сказать.

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У некоторых перед глазами проносятся неприятные воспоминания, полностью рушащие уверенность в себе. Это очень мешает в жизни, потому что победителем, как правило, выходит оппонент с более устойчивой психикой.

«Уверенность в себе не дается по праву рождения. Очень важно, как формируется личность в детском возрасте, как к ребенку относились родители, но даже если уверенность в себе достаточно твердая и крепкая, то бывают все равно моменты, когда мы чувствуем себя недостаточно уверенными в себе», — сказала эксперт.

Мысли, что ничего не получится и все будут смеяться, возникают не просто так. Все дело в том, что мозг регулярно обращается к памяти. Там он находит схожую ситуацию, произошедшую месяцы или годы назад, перемещается туда и переживает ее заново.

«Соответственно любой травматический опыт хранится в бессознательном и запускает паттерны, когда мы попадаем в аналогичную ситуацию. Определенные триггеры заставляют нас откинуться в травму. И уверенность в такие моменты будет пошатываться. Возникнет ощущение недостаточной собственной важности», — пояснила психолог.

Иными словами, если на малыша часто ругалась воспитательница в детском саду, он пугался и плакал, то повзрослев, он будет испытывать сильный стресс каждый раз, когда на него повышают голос, хотя он может вовсе не бояться этого человека.

Как быстро взять себя в руки

Если что-то выбивает из равновесия, это неприятно, но не фатально. При должных усилиях данную проблему можно преодолеть.

При первых признаках неуверенности важно взять паузу и подумать: «Я не уверен конкретно в этой ситуации или меня откидывает назад мой прошлый опыт?».

Неуверенность в нынешней ситуации. Если возникло стойкое ощущение, что для конкретного действия чего-то не хватает, тогда нужно поддержать самого себя в этом моменте.

«Представьте на своем месте самого близкого человека — подругу, ребенка, возлюбленного. Важно избегать критики, поддерживающие действия должны быть обволакивающими и заботливыми», — посоветовала Царенко.

Также важно признать, что нельзя быть идеалом сразу во всех сферах. Нужно позволить себе быть недостаточно хорошим в чем-то, прожить это состояние, дать себе право на ошибку и подумать, что можно сделать, чтобы в будущем улучшить свои шансы на успех.

Тогда внутреннее сопротивление получится легко преодолеть без «застревания» от избытка эмоций.

«Подавляя эмоции, нельзя идти вперед. Дайте себе время прожить эти чувства и дайте себе поддержку. Тогда в будущем вы будете легко входить в этот процесс», — объяснила она.

Страх на основе прошлых ситуаций. Необходимо провести работу над собой и отделить свои прошлые переживания от нынешних эмоций.

«Если вы сталкивается с неуверенностью часто, это означает, что в памяти накоплено очень много процессов, где вы не справились. Их необходимо разобрать со специалистом или выписать на бумагу, прожить заново и дать себе поддержку. Вы не знали, как тогда поступить, но сейчас есть новый опыт и знания, что позволят прожить травмирующую ситуацию иначе», — сказала психолог.

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Тяжелых эмоций может быть слишком много. В таком случае разбирать травмирующий опыт нужно по чуть-чуть.

«Их нужно прожить самостоятельно, дозируя порциями. Важно не насиловать себя и двигаться поступательно маленькими шагами, иначе есть риск нырнуть в ситуацию и утонуть в ней. Если кажется, что в одиночку с ними не справиться, лучше обратиться к специалисту», - добавила она.

Важно понимать, что прошлое уже никак не изменить и такая задача не стоит. Каждый человек должен лишь попытаться изменить свое отношение к этим ситуациям.

«Не бойтесь заглядывать внутрь себя и проживать опыт заново. Когда вы посмотрите на все под другим углом, проблема покажется не такой большой и пугающей», - подбодрила Царенко.

Преодолевая такие кризисы, каждый может постепенно вырасти как личность и почувствовать себя более ценным. А следом придет и уверенность.