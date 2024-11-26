Утрата дня 26 ноября: кто сегодня умер

По прошествии времени об умерших вспоминают, как правило, только два раза в году — в их день рождения и в день смерти. Постепенно память о них стирается, но их заслуги и достижения все равно остаются в истории.

Пятый канал собрал знаменитостей, которые ушли из жизни 26 ноября.

Стивен Хилленберг — режиссер-мультипликатор, умер 6 лет назад

Imago/TASS

Стивен МакДэниел Хилленберг родился 21 августа 1961 года на военной базе Форт-Силл, расположенной в Лотоне, штат Оклахома.

Его увлечение морем зародилось благодаря документальному сериалу «Одиссея Жака Кусто», созданному французским исследователем океана. В это же время Стивен проявил интерес к искусству — его первой работой стал рисунок апельсина, а художественные навыки он унаследовал от своей бабушки.

В молодые годы, в возрасте 15 лет, Стивен научился сноркелингу (плавание под поверхностью воды с дыхательной трубкой — Прим. Ред.) и многократно погружался на дно океана. Эти исследования моря пробудили в нем интерес к биологии океана.

В 1987-м Стивен решил оставить научную карьеру и заняться анимацией. Через два года он поступил в Калифорнийский институт искусств, а в 1992-м завершил обучение, получив степень магистра изобразительных искусств в области экспериментальной анимации.

В тот же год Стивен Хилленберг представил свои первые анимационные короткометражные фильмы — «Зеленый берет» и «Червоточина». Его дебют в профессиональной анимации состоялся с мультсериалом «Новая жизнь Рокко», который выходил на Nickelodeon с 1993 по 1996.

Однако ключевым проектом в его карьере стал мультфильм «Губка Боб Квадратные Штаны». Идея этого шоу пришла к Хилленбергу в 1986 году, когда он работал в Морском институте Оринджа.

Разрабатывая концепцию, он вспомнил о том, с каким интересом дети слушали рассказы экскурсоводов о морских обитателях — крабах, осьминогах, морских звездах и губках. Стивен задумал создать подводный город, где персонажи были бы ближе к человеческим образам, чем к рыбам. Он сфокусировался на создании одного персонажа, выбрав главным героем морскую губку.

В 1994-м на страницах появились первые персонажи анимационного сериала, среди которых оказался и сам Губка Боб. Поначалу он имел больше сходства с его морским аналогом, но вскоре Хилленберг изменил его образ на кухонную губку, посчитав, что этот ход будет забавным и привлечет зрителей.

В первый месяц трансляции «Губка Боб Квадратные Штаны» удалось обойти «Покемонов» и занять первое место среди детских программ в утреннем эфире. К концу 2001-го шоу показывало наивысшие рейтинги среди детских сериалов на телевидении.

«Никелодеон» начал повторять выпуски в вечернее время, что привело к росту взрослой аудитории. К маю 2002-го общее число зрителей перевалило за 61 миллион, из которых 20 миллионов составляли люди в возрасте от 18 до 49 лет.

В 1998-м Хилленберг женился на Карен Умланд, которая работала шеф-поваром. Всего через несколько месяцев после их свадьбы у них родился сын по именем Клэй.

В марте 2017- го Хилленберг поделился с журналом «Variety» новостью о том, что у него диагностировали боковой амиотрофический склероз — неизлечимое заболевание, приводящее к смерти нервных клеток, отвечающих за функционирование головного и спинного мозга.

Стивен Хилленберг умер 26 ноября 2018 года в возрасте 57 лет из-за осложнений, вызванных амиотрофическим латеральным склерозом.

Джозеф Мюррей — хирург-трансплантолог, умер 12 лет назад

ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Американский хирург, получивший Нобелевскую премию в области физиологии и медицины, Джозеф Мюррей, появился на свет 1 апреля 1919 года в Милфорде, штат Массачусетс, США.

С ранних лет Мюррей активно занимался спортом, увлекаясь американским футболом, хоккеем и бейсболом. Во время обучения в колледже Святого Креста он посвящал множество часов бейсболу, мечтая стать профессиональным спортсменом. Однако в конечном итоге он решил оставить спорт и сосредоточить свои усилия на медицине.

В 1940-м Джозеф Мюррей поступил в Медицинскую школу Гарварда, а после завершения обучения в 1943-м был призван в армию, где изучал хирургию в пенсильванском госпитале.

В ходе службы Мюррей заинтересовался пластической хирургией, после чего углубился в изучение данного направления. Вскоре он начал исследовать возможность трансплантации почек. Переехав в Бостон, Мюррей начал постепенно разрабатывать свою уникальную методику, проводя операции по пересадке почек собакам.

23 декабря 1954 Мюррей впервые в истории осуществил пересадку почки между близнецами, в 1959 он успешно выполнил аллографт, то есть пересадил почку пациенту от неродственного донора. А в 1962 Мюррей провел первую трансплантацию почки от умершего человека.

В последующие годы он стал мировым экспертом в области трансплантологии, сосредоточив внимание на использовании иммуносупрессивных препаратов и изучении процессов отторжения тканей. Введение таких лекарств, как азатиоприн, сделало возможным проведение пересадок почек от неродственных доноров.

В 1971-м Мюррей возобновил работу в сфере пластической хирургии, получая опыт как в Соединенных Штатах, так и в Индии. С 1972 по 1985 год он занимал пост главного пластического хирурга в Детской Бостонской больнице. В 1986 году Мюррей ушел из практики и оставил свою должность, получив почетное звание профессора медицинской школы Гарвардского университета.

В 1990-м Джозеф Мюррей и его коллега Эдвард Томас были награждены Нобелевской премией по медицине «за исследования в области трансплантации органов и клеток, применяемых в лечении заболеваний». Мюррей выделил свою долю премии в пользу медицинской школы Гарвардского университета.

В 2001 году он опубликовал свою автобиографию под названием «Хирургия Души: размышления о любопытной карьере».

К 2010 в мире было осуществлено более миллиона операций по трансплантации органов. В странах ЕС и США ежегодно выполняют около ста трансплантаций почек на один миллион жителей.

Джозеф Мюррей умер от инфаркта 27 ноября 2012 года в Бостоне.

Джон Мозес Браунинг — конструктор-изобретатель, умер 98 лет назад

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Джон Мозес Браунинг родился 23 января 1855 года в Огдене, штат Юта. Его отец, Браунинг-старший, занимался изготовлением дульнозарядных ружей и с 1852-го владел небольшим магазином, где продавал изделия собственного производства.

С раннего возраста Джон Мозес помогал своему отцу и в 13 лет собрал свое первое ружье. После кончины отца управление магазином и мастерской перешло к Джону и его брату Мэтту, которые организовали оружейную компанию J. M. Browning & Bros.

Первым продуктом, выпущенным компанией, стала однозарядная винтовка J. M. Browning Single Shot Rifle, известная как модель 1879 года. В 1885 конструкция винтовки была усовершенствована, и под названием М1885 она производится до сих пор.

Долгое время братья Браунинг занимались ремонтами и переделками оружия, но в 1883-м Джон получил предложение о сотрудничестве от Winchester Repeating Arms Company, ведущей компании в производстве огнестрельного оружия в США, и согласился. В качестве сотрудника Джон разработал 44 системы оружия, права на производство которых были у него приобретены.

Среди его инноваций, которые были запущены в серийное производство на заводах компании Винчестер, следует отметить ряд винтовок с рычажным механизмом перезарядки (система Генри), получивших обозначения: М1886, М1894 и М1895. Все эти модели имели трубчатый магазин, размещенный под стволом, ударно-спусковой механизм с предохранителем на взводе, а процесс перезарядки осуществлялся с помощью рычага, расположенного за спусковой скобой, который был частью её конструкции. Основные различия между этими винтовками заключались в длине ствола, калибрах использованных боеприпасов и конфигурации внешних прицельных устройств.

К концу XIX века Браунинг стал популярным оружейником, сделал себе имя. Помимо нарезных длинноствольных систем, он также работал над разработкой гладкоствольных ружей, что со временем привело к конфликту с руководством Винчестера. Браунинг всегда интересовался идеей создания самозарядного ружья или винтовки, которые использовали бы для функционирования энергию частично отводимых газов. В 1898 он разработал модель гладкоствольного ружья, которое позже стало известным как Browning Auto-5.

Сначала было создано три опытных образца, из которых только один был усовершенствован и запущен в массовое производство под данным названием. Ружье имело газоотводный механизм, а его конструкция базировалась на системе отдачи с подвижным стволом, обеспечивающим длинный ход. Закрытие ствола производилось за счет наклона затворного клина вверх.

За свою жизнь Джон Браунинг разработал и зарегистрировал 18 моделей дробовиков. Среди них не только самозарядный дробовик, но и революционное гладкоствольное ружье с механическим перезаряжанием благодаря подвижному цевью, известное как помповое. Его модель Winchester Model 1897 была на вооружении армии США и широко использовалась в ходе Первой мировой войны. Браунинг также создал двуствольные охотничьи ружья с вертикально расположенными стволами, которые производятся и сегодня.

На протяжении своей жизни Джон Мозес Браунинг разработал 37 моделей нарезного и 18 моделей гладкоствольного оружия, запатентовав 128 проектов. Работая с ведущими производителями оружия в Европе и США, он 122 раза пересекал Атлантику. Хотя многие его идеи остались нереализованными, те, что были воплощены, сыграли значительную роль в политической истории XX века.

Браунинг посвятил свою жизнь оружейному делу. Он умер 26 ноября 1926 года в Бельгии от сердечного приступа, работая над проектом пистолета Browning High-Power.

Иван Шувалов — государственный деятель, умер 227 лет назад

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1 ноября 1727 года родился Иван Иванович Шувалов, генерал-адъютант, государственный деятель, первый куратор Московского университета, основатель и первый президент Академии художеств, учредитель Казанской гимназии, создатель газеты «Московские ведомости», коллекционер и меценат.

Шувалов получил образование дома, в совершенстве владея французским и немецким языками. В ноябре 1741 его двоюродные братья, камер-юнкеры Петр и Александр Шуваловы, повлияли на дворцовый переворот, который вывел на российский трон дочь Петра I, Елизавету. Благодаря их поддержке в 1742-м Шувалов, отличавшийся «благонравием и усердием в учении», стал пажом при дворе. Позже он стал камер-юнкером и пользовался особой милостью императрицы.

Шувалов, находясь при дворе, предпочитал книги и искусство, известный как покровитель наук и художеств. Он собрал библиотеку и поддерживал переписку с видными западными энциклопедистами. При его участии в 1755-м открылся Московский университет, где он стал куратором. В 1757-м по его инициативе была основана Академия художеств, он пригласил лучших профессоров и положил начало музейной коллекции.

С приходом Екатерины II его положение стало нестабильным, а после трагической смерти брата и жены ему пришлось уехать за границу на 14 лет. В Италии он продолжал поддерживать русских художников и заказывать копии античных статуй для Академии. Вернувшись в Россию в 1777 году, он был тепло приветствован.

Иван Шувалов умер 14 ноября 1797 года и был похоронен в Благовещенской церкви Александро-Невской лавры в Петербурге.