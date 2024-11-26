Смерть детей, онкология и побои: что выпало на долю Тины Тернер

Всемирно известной певице Тине Тернер 26 ноября 2024 могло бы исполниться 85 лет. На сцене она воплощала силу и свободу, раскованно танцевала и демонстрировала сильный голос. За кулисами же артистка маскировала синяки от побоев и годами скрывала неудачную личную жизнь.

Она смогла пережить домашнее насилие, смерть двух детей, онкологию и лишь в конце жизненного пути обрести женское счастье.

Чем известна Тина Тернер

Тина Тернер еще при жизни считалась одной из величайших певиц современности. За свою карьеру ее 8 раз награждали премией «Грэмми».

Певица также попала в Книгу рекордов Гиннесса как исполнительница, на чей концерт однажды пришло почти 200 тысяч человек.

В 1991-м Тину Тернер включили в Зал славы рок-н-ролла. Она носила неофициальный титул королевы рок-н-ролла.

Замужество или кромешный ад

Настоящее имя американской певицы — Анна Мэй Буллок. Она родилась в бедной семье в штате Теннесси в 1939-м. Мать работала на заводе, а отец был фермером и служил дьяконом в баптистской церкви. Когда ей было 10 лет, родители развелись и оставили двух девочек на попечение бабушки.

Абсолютно ничего из детства Тины Тернер не давало надежды на блестящее будущее, но все решил случай. В 16 лет она пошла на концерт местной группы. Один из артистов, гитарист Айк Тернер, приглашал кого-то из толпы на сцену. Так рядом с ним оказалась и Анна. Она любила петь, и 24-летний музыкант сразу заприметил ее вокал. Молодой человек впоследствии стал для Тины всем — возлюбленным, мужем, продюсером, директором, наставником и самым страшным кошмаром.

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Выросшая без отца девушка очень быстро попала под влияние своего более опытного друга. У нее не было ни образования, ни поддержки родителей, ни планов на жизнь, кроме увлечения музыкой. А он уверенно взял начинающую певицу под свою опеку и легко подчинил своей воле. К тому моменту, когда пара заключила брак, — невесте было 23, а жениху 31 — выбраться из-под авторитета Айка она не смогла. И долгие годы действительно верила, что без этого мужчины ничего из себя не представляет.

Певица была обязана ему удачным сценическим псевдонимом (он придумал для своей протеже звучное имя — Тина Тернер), крупными концертами, растущей популярностью (правда, первые годы он оплачивал ее выступление только едой и крышей над головой, никаких гонораров певица в глаза не видела), успешными синглами и многим другим. Правда, за все это Тернер неизменно брал плату — унижал, избивал и изменял.

Первый раз он избил ее беременную еще до замужества — деревянной колодкой для растягивания обуви. Он всегда старалась бить ее какими-то предметами, чтобы поберечь драгоценные руки успешного гитариста.

Айк и Тина Тернер. www.globallookpress.com/United Archives/Schweigmann

За 16 лет официального брака с 1962 по 1978 Тина Тернер «собрала» целую коллекцию увечий — ожоги лица третьей степени, сломанные ребра, синяки всех цветов и размеров, перелом челюсти, разбитые губы, многократно сломанный нос. Именно по этому на фотографиях разных лет внешность звезды отличается — все дело в форме носа и попытках ее исправить.

«Все решали страх и унижение, никакой любви, никакой нежности. Он выплескивал мне в лицо горячий кофе. А мой нос он использовал как боксерскую грушу столько раз, что я чувствовала, как кровь стекала в горло, когда я пела. Я не могу вспомнить время, когда у меня не было „фингала“ под глазом», — писала Тина в своей книге.

Айк много выпивал и употреблял наркотики. Именно под их воздействием он и нападал на супругу. Сам же он объяснял, что так выражал свою любовь. Каждое из «признаний» приходилось замазывать косметикой или прятать под костюмами. Конечно, близкое окружение все видело, но не вмешивалось в разборки мужа и жены.

К слову, за всю жизнь Айк Тернер был женат целых 14 раз. По словам артистки, он испытывал практически маниакальное влечение к любой находящейся рядом с ним женщине. Но как оказалось, Тину музыкант воспринимал только как способ заработать деньги. Расписаться с ней он решил исключительно ради выгоды — чтобы бывшая жена, с которой он так и не развелся, не смогла прикарманить его прибыль. Певица была практически рабыней — без денег, защиты и сил сопротивляться.

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Вместе с ее сыновьями и детьми Айка от прошлых браков в доме проживали три любовницы. Мужчина даже не пытался скрывать свои измены и пригласил женщин переехать, чтобы они всегда были «под рукой». В общем, секс, наркотики и рок-н-ролл в наихудшем своем проявлении.

Через 6 лет после скромной свадьбы — никакого торжества певица не заслужила, а после росписи жених потащил невесту прямиком в третьесортный бордель — Тина Тернер пыталась свести счеты с жизнью. Когда врачам все же удалось ее спасти, муж и не думал извиняться. Со смесью иронии и ненависти он сказал, что сожалеет, что она осталась жива.

Та, что собирала стадионы и уверенно держалась на сцене, дома становилась безвольной и безропотной. Она не заявляла в полицию, не подавала на развод. Долгие годы Тина Тернер просто молчала. Тогда в США это было неслыханно, чтобы темнокожая женщина, пробившаяся из низов на вершину музыкального Олимпа, публично призналась в том, что подвергалась домашнему насилию.

«Я пела, а кровь стекала в горло»: почему первый брак Тины Тернер стал кошмаром

Лишь в 37 лет она решила, что с нее хватит. После очередного избиения она сбежала с концерта посреди турне и долго пряталась у друзей.

«Только 36 центов в кармане и все. Я не думала о том, чтобы продолжить петь. Все, о чем я думала — где я буду спать», — поделилась воспоминаниями Тернер.

Певица подала на развод, приняла буддизм и начала сольную карьеру. Ей пришлось еще долго выплачивать организаторам штрафы за сорванные гастроли, но это было уже неважно — она получила свободу.

Позже она назвала бывшего мужа человеком, «который сделал ее глубоко несчастной и которого нельзя простить».

Тина Тернер похоронила обоих детей

Тина Тернер и ее сын Ронни. www.globallookpress.com/Bob LucasGlobe Photos

Несчастливого брака вполне хватило, чтобы назвать судьбы Тины Тернер тяжелой, но и после развода в ее жизни хватило горя.

Мало кто знает, что еще до замужества певица забеременела в 19 лет от другого музыканта. Саксофонист не собирался брать на себя ответственность, поэтому сына Крейга пришлось растить в одиночку. Тина тогда отчаянно нуждалась в заработке, и скорее всего, ребенок стал одной из ключевых причин, почему она связалась с Айком и терпела все его унижения.

Через два года певица вновь стала мамой. В 21 год она родила сына Ронни от будущего мужа. Через два дня после родов ей пришлось вернуться на сцену — Тернер был очень жестким менеджером.

В 29 лет она снова забеременела, но на фоне регулярных измен и побоев со стороны мужа решилась на аборт.

Будучи сама нелюбимым ребенком и не познав семейного счастья, Тина не могла дать своим сыновьям достойного воспитания, хотя и искренне любила их. Многолетняя удушающая атмосфера в доме и психологическое насилие сказались на их характере. Мальчики видели пьяного отца, плачущую мать и слышали частые скандалы.

Ее первенец Крейг Тернер всегда страдал от одиночества и нехватки родительской любви. Тина рассказывала, что он всегда был замкнутым и застенчивым. По стопам отца и матери он не пошел и построил весьма успешный бизнес в сфере недвижимости. Однако очевидно он был психически надломлен. В 58 лет старший сын Тины совершил самоубийство. Это стало настоящим шоком для звезды. Она говорила, что часто общалась с Крейгом по телефону и он всегда выглядел довольным.

А через четыре года певица похоронила младшего сына. Рональд пытался построить музыкальную карьеру и периодически выступал. Певица неоднократно заявляла, что потеряла связь с сыном, когда тот еще был подростком. У мужчины также наркозависимость и проблемы с законом. Его несколько раз арестовывали за хранение запрещенных препаратов. В последние годы он боролся с тяжелой формой онкологии Тернера нашли мертвым в его доме. Ему было 62.

Звезда так и оправилась от потери двух наследников.

Инсульт, рак и отказ почек

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Когда Тине Тернер было почти 50, она познакомилась 33-летним продюсером звукозаписывающей компании Эрвином Бахом. Несмотря на разницу в возрасте, между ними завязался роман.

Побои, бедность и тяжелые утраты: что пережила Тина Тернер за свою жизнь

Спустя год молодой любовник сделал певице предложение. Она отказалась — Тина все еще боялась мужчин. Но кавалер не сдался и вновь, и вновь звал ее замуж, пока она не ответила согласием в 74 года.

В 2013 году Тина Тернер вышла замуж во второй раз. В том же году певица завершила карьеру. И в том же году у нее случился инсульт.

Практически сразу после свадьбы, всего через три недели, новоиспеченному мужу пришлось доказывать приверженность клятве «и в болезни, и в здравии». Звезду парализовало с правой стороны, она не могла ходить и даже шевелиться. На реабилитацию ушли долгие месяцы.

С супругом Эрвином Бахом. www.globallookpress.com/imago stock& people

На этом череда несчастий не закончилась. Через три года после свадьбы у Тины Тернер диагностировали рак кишечника. Певица долго не решалась прибегнуть к химиотерапии и надеялась на нетрадиционную медицину. Рак отступил, но отказали почки. Шансы на донорский орган были малы, и Тина всерьез задумалась об эвтаназии, но ее спас молодой муж. Он пожертвовал ей свою почку — трудно представить более красивый жест любви.

«Я сказала, что он еще молод, а я стара. Но он сказал, что его жизнь и так прекрасна и он все равно отдаст свою почку», — рассказала она.

Последние годы супруги прожили в Швейцарии. Знаменитость умерла в 84 года. И хотя большая часть ее жизни была омрачена тяжелыми испытаниями, в конце концов она обрела личное счастье.