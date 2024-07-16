Опасная экзотика: какую живность рискуют проглотить любители импортных фруктов

При выборе фруктов в магазине или на рынке покупатели обычно не задумываются, какие опасности их поджидают на прилавке. Спелые плоды могут быть загрязнены пестицидами, бактериями или вредными веществами, а то и вовсе населены экзотическими «пришельцами».

Как не получить новую фобию при выборе фруктов и какая живность может прятаться в спелых плодах, рассказала программа Пятого канала «Страна советов».

Какие опасные инфекции поджидают при выборе фруктов

Покупая бананы, человек может заразиться тифом и холерой. Эти инфекции переносит муха-горбатка. Опасное насекомое обнаружила в пакете из-под фруктов жительница Санкт-Петербурга.

Личинки мухи-горбатки способны проникать в тело человека и вызывать паразитарные заболевания — миазы. Течение миаза может быть доброкачественным или злокачественным, приводить к инвалидности и даже смерти пациента.

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В фруктах можно найти и более крупных обитателей. Британца же до полусмерти напугал гигантский крабовый паук с сотней яиц. Ядовитый гость из Доминиканы прятался в связке бананов.

Змеи тоже могут отправиться в путешествие. К примеру, полоз приехал в Москву в ящике клубники. Жительница столицы обнаружила змею в купленном лотке клубники и опубликовала в соцсетях шокирующее видео с живностью.

«Вон она, вон она, вон она. Видите, видите змею!» — прокомментировала автор ролика.

Как выращивать фрукты в домашних условиях

В Новосибирске живет энтузиаст с необычным хобби. Юрий Рощектаев оборудовал у себя в доме настоящий тропический сад. Ему удалось «подружить» суровый сибирский климат и нежные экзотические растения.

«Бананы начали плодоносить через 3 года, это у них такой период. Кофе начало плодоносить через 2 года, ждем кокосы, может быть будут приносить урожай», — рассказал садовод из Новосибирска Юрий Рощектаев.

Мужчина уверяет, что особый уход за растениями не требуется.

«Применяем примитивные и самые доступные у нас средства, будем говорить оборудование. Поливаю я водой из 50-метровой скважины. Я маленько ее подогреваю, до комнатной температуры в 20 градусов, и поливаю, как в обычном саду», — продолжил любитель экзотики.

Самое неприхотливое растение, по словам садовода, это папайя. Она растет круглый год. Главное — успеть собрать урожай до того, как созревший плод упадет с двухметровой высоты.

«Беру обычную авоську, которая осталась у меня от мамы, привязываю ее к веточке, и в случае, когда папайя поспеет, пожелтеет, она в нее упадет, мы придем и снимем», — поделился лайфхаком сибиряк.

Чем опасны импортные мандарины

В лаборатории Всероссийского карантинного центра (ВНИИКР) выяснили, так ли безопасны популярные среди россиян мандарины.

Увы, для пищи они оказались непригодны. В марокканских фруктах специалисты обнаружили целое семейство личинок плодовой мухи.

«Максимально может развиваться в районе 100 личинок в одном плоде. Они проходят три этапа взросления, то есть личинки трех возрастов. Младшего, среднего и в данном случае у нас личинка последнего, третьего возраста развития. Они развиваются и питаются плодом, чем вредят внешнему виду, качеству плодов», — вынесла вердикт заведующая лабораторией энтомологии испытательного лабораторного центра ФГБУ «ВНИИКР» Екатерина Колесникова.

Сами же личинки плодовой мухи ядовиты, но отравление можно получить и по другой причине.

«Те ходы, которые делает как раз плодовая муха, откладывая яйца, то есть выход личинки, именно это является воротами для других инфекций, например, для бактерий и грибов, которые как раз вызывают и гнили», — уточняет старший научный сотрудник, начальник испытательного лабораторного центра Галина Бондаренко.

Как выбирать экзотические фрукты

Шеф-повар и историк кулинарии Антоном Прокофьевым нанес визит на продуктовые рынки и в магазины, чтобы оценить насколько бдительно там следят за качеством скоропортящегося товара.

На первом же прилавке внимание эксперта привлек глаз дракона — но не ярким цветом, а плесенью.

«Ну да, это, конечно, уже неликвид…», — прокомментировал испортившийся фрукт Прокофьев.

А покрытая пятнами гранадилла, которая лежит на витрине, по мнению Антона должна находиться в мусорной корзине.

«Пятна на кожуре, это, как правило, признак того, что с продуктом что-то не так. Надавили или что-то треснуло, или что-то уже перезрело», — уточняет специалист.

Личи шеф-повару тоже совсем не понравилось. Судя по внешнему виду, плод уже заражен бактериями.

«Вот фрукт с пятнышком, он поврежденный, рваная шкурка. Часть ягоды уже может тоже уже пойти. Лучше такое откладывать в сторону», — оценил эксперт.

Шкурка фруктов обязательно должна быть целостной, так как это естественный барьер от всех внешних угроз.

«Как только шкурка плода повреждается, то мы с вами уже имеем грибки, садящиеся при жаре и при нарушении целостности плода, бактерии», — сообщает гастроэнтеролог Александра Ноев.

Любителям фруктов советуют обращать внимание на аромат. У большинства фруктов он должен быть сладковатым, но в меру. А вот приторный запах говорит о том, что внутри уже начались процессы брожения. В итоге — при покупке фруктов в лотке или контейнере необходимо проверить, чтобы самые нижние плоды не были помятыми или поврежденными. В противном случае можно смело требовать у продавца их поменять.