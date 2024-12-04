Всем угодил, а коллег обидел: как прошла свадьба Кирилла Туриченко из «Иванушек

Кирилл Туриченко женился через три года после помолвки. Как прошло торжество, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

Солист группы «Иванушки International» Кирилл Туриченко сыграл пышную свадьбу со своей избранницей Дарьей Тарасовой. Кто пришел поздравить молодоженов? Правда, что именитых гостей угощали борщом и фастфудом? Почему влюбленные устроили торжество только через три года после помолвки? И за что на артиста обиделись Кирилл Андреев и Андрей Григорьев–Апполонов? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Кирилла любят многие его настоящие друзья. Мы с женой выбрали красивый комплект постельного белья. Два. Я взял самый большой комплект, который нашел», — рассказал певец Кирилл Андреев.

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К этому событию Кирилл Туриченко и Дарья Тарасова готовились целых три года. Они объявили о помолвке еще в 2021 году, но расписались только прошлым летом. И без пышного торжества. Артист был сильно занят на гастролях. К тому же он хотел достроить дом.

«Давно приобрел и доделал ремонт. Успел до поднятия цен. Я не делаю акцент на то, что должен сегодня официально это сделать. Я забочусь о своей второй половине, забочусь о своей семье и стараюсь, чтобы они видели мир, путешествовали. И на это трачу свое время и возможности», — объяснил Кирилл Туриченко.

И вот, наконец, долгожданная свадьба. Молодожены гуляли в подмосковном ресторане в Лапино. Супругов поздравляли Алсу, Стас Костюшкин, Юлия Барановская, Николай Басков, Вадим Галыгин и другие звезды.

«Есть прикольная такая история. Когда Кирилл попал в группу „Иванушки“, его продюсер спросил: „Андрей купил себе дом, машины, Кирилл купил себе квартиры… Ты на что хочешь вообще копить?“. Он говорит: „Я буду копить на свадьбу“. Мне кажется, десять лет он в группе „Иванушки“ и десять лет копил на эту свадьбу, потому что свадьба была великолепна», — выразил мнение певец Анатолий Цой.

«Кирилл, я поздравляю вас, вашу семью с этим замечательным праздником. Желаю, чтобы семья была крепкой, интересной и чтобы вы жили счастливо», — сказал певец Иван Чебанов.

Банкетный зал был оформлен в белоснежных тонах и утопал в цветах. Невеста несколько раз меняла образы, среди которых были и пышное платье, и леггинсы с юбкой. Дарья подарила мужу необычный танец со стульями. Туриченко, в свою очередь, посвятил ей любовные песни.

«Появление молодых было очень феерично, как в сказке. Очень красиво все было сделано. Была ширма посередине зала. Она сбрасывалась, и Кирилл пел, исполнял красивую песню. И в этот момент, как в сказке, появилась его супруга Даша. Весь акцент был на молодоженах. Прекрасный праздник», — поделился Анатолий Цой.

Присутствовали в зале и коллеги артиста. Правда, Кирилл Андреев и Андрей Григорьев-Апполонов затаили на певца небольшую обиду. Туриченко не пригласил их на мальчишник.

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«Где мальчишник? Зажал? А как же свадьба без мальчишника? Я знаю пару мест», — спросил Григорьев-Апполонов.

«Я зажал мальчишник. Позвал всех, кроме тебя», — пошутил Туриченко.

«А, нормально, с кем я работаю», — ответил Рыжий «Иванушка».

Впрочем, артист не устраивал мужскую вечеринку. Зато отметился на девичнике Дарьи, где в маске зайца отплясывал возле возлюбленной.

Накануне торжества Туриченко уверял: это будет необычная свадьба, которая всем запомнится. И сдержал свое слово. На столах, помимо обычного праздничного угощения, были бургеры, наггетсы, картошка фри и множество различных соусов. Гости успели полакомиться даже борщом. И, судя по всему, остались довольны. Однако подписчики звезды юмора не оценили.

«Басков и бургеры? Для чего этот цирк?».

«Такое ощущение, что у певцов не свадьба».

«Это был прикол и все. Это было в конце вечера. А что касается ужина, было все замечательно», — объяснил Кирилл Андреев.

«Учитывая количество людей, которое было там, а людей было очень много, атмосферы, которая там царила, мне кажется, уже, в принципе, без разницы, что стоит на столах и какой торт. Но все было шикарно, еще раз повторюсь, это было великолепная свадьба», — подчеркнул Анатолий Цой.

Впрочем, сам Кирилл в какой-то момент тоже перестал веселиться. А когда вынесли праздничный торт, даже смахнул слезу.

Для 41-летнего Кирилла Туриченко это первый брак, для Дарьи Тарасовой — уже второй. От предыдущих отношений она воспитывает 12-летнего сына Платона. Пара познакомилась еще в 2016-м, но чувства между ними вспыхнули лишь четыре года спустя. Они долго встречались и не сразу стали жить вместе. Девушке было важно, чтобы избранник подружился с ребенком.

«Я очень рад тому, что у Даши есть замечательный сын. Он сегодня здесь. Очень современный, классный ребенок. И я точно так же с ним дружу, как его друг. На самом деле я его друг. Я не являюсь его каким-то вторым папой и отчимом», — заявил Туриченко.

Теперь поклонников интересует, когда в семье случится пополнение. Но, судя по всему, Кирилл и Дарья не хотят торопиться. В ближайшее время они планируют отправиться в свадебное путешествие.