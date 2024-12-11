Кризис в отношениях? Дмитрий Маликов все чаще выбирает друзей вместо жены

Дмитрия Маликова заподозрили в проблемах в личной жизни. Как на самом деле у него складываются отношения с женой, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

Дмитрий Маликов признался, что все чаще проводит свободное время с друзьями. Неужели у певца очередной кризис в отношениях с супругой? И правда, что однажды их семейная ссора закончилась дракой? Почему многие уверены: музыкант с женой уже давно живут друг с другом по привычке? Что на это отвечает сам народный артист РФ? И планирует ли пара отмечать очередную годовщину свадьбы? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

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Дмитрий и Елена Маликовы считаются одной из самых крепких пар в российском шоу-бизнесе. Они вместе уже более 30 лет. А в следующем году должны отметить серебряную свадьбу. Однако на днях 54-летний музыкант заставил поклонников усомниться в семейной идиллии. Он признался, что все реже проводит свободное время с супругой.

«В футбол играю, с сыном общаюсь, хожу с друзьями в рестораны, в кино», — рассказал Маликов.

«Я смотрю на своих родителей, которые не отдыхают друг от друга. Они вместе отдыхают, и все замечательно. Поэтому, наверное, в моей идеальной картине мира то же самое», — признался блогер Саша Стоун.

«Совместный досуг между супругами необходим. Безусловно, у каждого должно быть свое личное пространство, где каждый может встретиться с друзьями, подругами или с коллегами по работе», — высказался актер Алексей Гаврилов.

Впрочем, два года назад СМИ уже сообщали о разладе в их семье. Писали, якобы супруги разъехались по разным адресам. Но тогда музыкант опроверг эту информацию, хотя не стал скрывать, что проводит выходные без Елены. А в будние запирается на ключ в кабинете, чтобы жена не мешала работать.

«Кто-то ходит с тряпкой, кто-то говорит по телефону и так далее. Поэтому лучше быть в тишине, в уединении», — объяснил Дмитрий Маликов.

А ведь когда-то артист каждую минуту посвящал жене. 32 года назад Маликов увидел фотографию Елены в альбоме у друга. Попросил познакомить. Его не смутило, что девушка старше него на семь лет и растила ребенка от первого брака. После многолетнего гражданского союза в 2000-м они расписались. А вскоре стали родителями дочери Стеши.

«Главный в доме — я. И в чем это проявляется, знаете, в какой фразе? «Как скажешь, дорогая», — заявил Маликов.

«Наверное, они совпали в темпераментах, в культурном уровне своем, в восприятии. Это очень важно. В интеллигентности», — выразила мнение актриса Ирина Безрукова.

Впрочем, их семейная жизнь не была идеальной. Несмотря на страсть и чувства, супруги часто выясняли отношения. В 2008 году после ссоры они не разговаривали друг с другом почти целый месяц. Елена признавалась: Маликов всегда был слишком чувствительным к неудачам в работе. Из-за этого часто хандрил, становился агрессивным. А однажды, по ее словам, даже поднял руку.

«Приезжает муж, выходит из машины, точнее, его водитель выносит. Весь в блестках, губной помаде. Я набрасываюсь на него с кулаками, а он в ответ как шандарахнет меня», — поделилась Елена Маликова.

«Я его таким не знаю. Надеюсь, не узнаю никогда. Я не могу поднять руку, даже подумать об этом», — подчеркнул певец IVAN.

В 2010 году их брак подвергся новым испытаниям. Музыкант познакомился с «Мисс Россия» Ириной Антоненко. По данным прессы, Маликов пригласил молодую очаровательную брюнетку стать его бэк-вокалисткой. Но в шоу-бизнесе вскоре пошли разговоры, что пара встречается, и якобы Дмитрий собирается бросить жену.

«Все бывает. От усталости. Надоело. Но человек же понимает свою ошибку, потому что всю жизнь, если бы он так поступал, вряд ли бы они были вместе», — выразила мнение светский журналист Алена Франц.

Елене удалось образумить мужа. Вскоре они снова стали родителями. Суррогатная мать родила Маликовым сына Марка. В семье, наконец, воцарилось спокойствие. Супруги переехали в просторный особняк, занялись воспитанием ребенка. А весной этого года впервые за долгое время вместе выбрались в кино.

«Решили с семьей выйти, с доченькой, с женой. Сейчас дочь подойдет. Провести вечер. Вроде как фильм обещает быть интересным», — рассказал Маликов.

Но, видимо, надолго певца не хватило. Теперь он снова избегает общества жены и стремится к друзьям.

«Хочется до Байкала доехать, например. На машинах по всей России. Без женщин, без жен. Просто в хорошей, веселой мужской компании. Виски-тур у нас планировался, но, к сожалению, не срослось», — отметил Маликов.

Многие предполагают: Дмитрий и Елена живут друг с другом уже по инерции. Якобы чувства давно угасли, но совместно нажитое и дети не дают разойтись окончательно.

«Кто-то, наверное, да, живет так. Надеюсь, что любовь живет больше трех лет и живет 30 лет, 100 лет, 200 лет и так далее. И желаю это каждому на самом деле», — заявил IVAN.

Сам певец пока никак не комментировал слухи, но не раз говорил, что секрет их брака заключается в обоюдном терпении. А в прошлом году даже озадачил поклонников, заявив, что во время ссор с Еленой он вспоминает Шекспира и ведет себя по принципу «Мириться лучше со знакомым злом, чем бегством к незнакомому стремиться».