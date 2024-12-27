«Все гораздо сложнее»: мужа Бейонсе подозревают в изнасиловании на белой вечеринке

Рэперу Джей Зи предъявили обвинение в изнасиловании. Что теперь будет с карьерой одного из самых влиятельных музыкантов США? И как в этой истории замешана Бейонсе? А также новые подробности в громком деле Пи Дидди. Правда ли Дженнифер Лопес была в курсе темных дел своего экс-возлюбленного? Что рассказал о тех самых белых вечеринках российский рэпер Тимати? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Если же Джей Зи признают виновным, скорее всего, на мой взгляд, Бейонсе с ним разведется», — предположила блогер Анна Шоу.

В американской музыкальной индустрии очередной скандал. На этот раз в новостные сводки попал рэпер и музыкальный продюсер Шон Картер, более известный как Джей Зи. Против рэпера выдвинули обвинение в изнасиловании несовершеннолетней. Преступление якобы произошло 24 года назад на вечеринке Пи Дидди, который, по словам жертвы, тоже принимал участие в надругательстве.

«Нам всегда казалось, что Пи Дидди — это образец поведения в американском шоу-бизе, что все эти слухи — это специально для пиара. Мы думали, что все так. А теперь выясняется, что все гораздо сложнее и куда хуже», — высказался PR-директор Тимати Максим Задворнов.

Шон Комбс, он же Пи Дидди, в данный момент сидит за решеткой в Бруклине. Ему представлены обвинения в сексуальных домогательствах, насилии, торговле людьми, взяточничестве и принуждении к труду. Против музыканта поданы десятки исков. Юристы уверены: в ближайшем будущем счет пойдет на сотни.

«Где-нибудь к весне, мне кажется, что могут появиться еще. Особенно если у Дидди сдадут нервы, и он в чем-то признается», — предположил музыкальный журналист Александр Кондуков.

Жертвы утверждают, что преступления происходили на знаменитых белых вечеринках рэпера. По их словам, в напитки подмешивали запрещенные препараты, после которых они не могли сопротивляться. Пи Дидди и его влиятельные гости якобы пользовались этой беспомощностью в преступных целях.

«Такими путями они все это делают, то есть у этих людей нет морали. Поэтому там все очень грязно», — отметил рэпер Ганвест.

Показания по нашумевшему делу дали уже более двухсот человек, в том числе знаменитости. Явилась в полицию и бывшая возлюбленная Пи Дидди Дженнифер Лопес. Сказала, что не могла и представить, какие ужасы творит ее спутник. Но так ли это на самом деле? Девушка, которая обвинила двух Шонов в изнасиловании, сообщила, что в тот страшный момент за процессом наблюдала одна очень известная женщина.

«Поспешу всех расстроить»: что видел Тимати на скандальных вечеринках P. Diddy

«В западном обществе Дженнифер Лопес недолюбливают. Ей никак не могут забыть события 1999 года, когда она вместе с Пи Дидди была в клубе, в котором началась стрельба. Пострадало много людей, в том числе женщина, которой прострелили нос. И якобы существует такое мнение, что это была именно Дженнифер Лопес, кто передал Пи Дидди оружие», — поделилась Анна Шоу.

Многие уверены, что и Бейонсе была в курсе того, что происходило на тех вечеринках, где часто бывал ее муж Джей Зи.

«А почему бы этой девушке не быть и Бейонсе, кстати? На месте Джей Ло, предполагаемо. Она достаточно была известна на тот момент», — высказался Кондуков.

Некоторые сторонники теорий заговора считают ее причастной к гибели певиц Лизы Лопес и Алии. Якобы таким образом звезда избавлялась от конкуренток. На странице артистки регулярно появляются гневные комментарии.

«Расправилась со всеми, кто мешал. Как ты спишь по ночам?».

«Посадите их в тюрьму за все, что они сотворили».

По одной из версий, муж певицы и его друг Пи Дидди в свое время в буквальном смысле подмяли под себя весь американский шоу-бизнес. Выдвигали вперед своих артистов, отсюда и огромное количество «Грэмми» у Бейонсе. Неугодных устраняли. А потом праздновали свои победы на тех самых вечеринках.

«Главной целью этих вечеринок было продвинуть имидж Дидди. Это логично, да. На них проводилось заключение многих торговых сделок, связанных с легальным бизнесом», — объяснил блогер Рами.

Но Бейонсе явно не ожидала, что окажется замешана в таком громком скандале. Многие предполагают, что она не простит мужу этой истории. И вполне вероятно, впереди очередной звездный развод. Недавно один журнал включил артистку в список самых влиятельных женщин года. И вместо двойной фамилии Ноулз-Картер ее подписали только девичьей.

«Бейонсе — это не только звезда в телевизоре, но и женщина, у которой есть трое детей, двое из которых девочки. И мне хочется верить в то, что, зная всю правду, она бы не смогла закрывать на нее глаза», — отметила Анна Шоу.

Еще один удар нанес Джей Зи молодой человек, который называет себя его внебрачным сыном. Раймир Саттертуэйт уже десять лет пытается доказать отцовство музыканта. Он утверждает, что в свое время адвокаты Картера обманным путем избежали проведения процедуры ДНК. И теперь Раймир намерен добиться пересмотра дела.

«Их дела, их, в общем, не знаю, разборки, суды находятся в Америке. Вот пусть американцы этим занимаются. Мы находимся здесь, в другой немножко стране», — подчеркнул Тимати.

Рэпер лично знаком с Пи Дидди. Однако, по его словам, скандальные белые вечеринки не посещал. Видимо, туда приглашались только избранные. Теперь полиция собирает материалы по этому делу. Суд назначен на весну 2025 года. Не исключено, что к этому времени история еще не раз обрастет множеством скандальных подробностей.