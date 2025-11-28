Можно ли есть оливье утром 1 января? Чем опасны готовые салаты из супермаркета? Как любимый салат может испортить новогодний праздник? И как приготовить самый полезный и необычный оливье?

Ответы на эти и другие вопросы в программе Пятого канала «Страна советов».

Что будет после употребления плохого салата

Героиня программы Александра Иванова решила не утруждать себя готовкой в канун Нового года и купила готовый оливье в супермаркете.

«Салат был по акции, это очень привлекло, взяли сразу большие порции», — говорит женщина.

Оливье выглядел свежим и аппетитным. Подозрительных запахов тоже не было. Но уже во время застолья гости один за другим почувствовали себя плохо.

«Всех сразу потянуло в туалет, заболел живот, были признаки первой рвоты, головокружение, очень ломило кости, поднялась температура. Ну, то есть, прям сильное отравление у нас сразу же началось, причем у всей компании», — вспоминает Иванова.

Правда ли, что покупать готовые салаты, особенно с заправкой на основе майонеза — опасно?

Какое оливье лучше покупать на Новый год

«Страна советов» взяла три разных оливье из супермаркета и отправила на экспертизу. К первым двум образцам вопросов не возникло.

«В третьем образце мы обнаружили бактерию группы кишечной палочки. Соответственно, возможно, там не соблюдались санитарно-гигиенические нормы при производстве данного вида продукции», — объясняет руководитель испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ» Наталья Чекменева.

Возможно, продукты испортились еще до того, как оказались в салате. Некоторые магазины используют в своей кулинарии ингредиенты с истекающим сроком годности. Именно поэтому большинство россиян предпочитают готовить новогодний оливье дома. Но и на знакомой кухне могут поджидать опасные сюрпризы.

«Если вы употребляете яйца в салаты, то тоже, пожалуйста, обязательно их нужно хорошо мыть перед тем, как отваривать, поскольку можно получить сальмонеллез. Это тяжелейшее заболевание, которое доводит до летального исхода», — рассказывает гастроэнтеролог, диетолог Александр Ноев.

И не стоит готовить главный новогодний салат заранее. Чем позже начать нарезать колбасу, огурец и картошку, тем лучше.

«Ведь после этого, как правило, находится это все на столе около пяти-шести часов. Естественно, развиваются бактерии в этих блюдах», — предостерегает эксперт.

Еще один важный участник праздничного блюда — зеленый горошек. Специалиста попросили сравнить три образца, разных производителей и ценовой категории.

«Первый образец за 30 рублей в жестяной банке, второй образец за 200 рублей в такой же таре и третий образец за 160 рублей в стеклянной банке», — перечисляет доцент кафедры цифровой нутрициологии МГУТУ имени К. Г. Разумовского Кристина Власова.

У первого изделия на этикетке честно указано — приготовлен из восстановленного сырья. Такой продукт лучше использовать в супе или рагу. Стоит обращать внимание на дату производства — натуральный зеленый горошек консервируют летом, сразу после сбора урожая. Второй образец, как раз такой.

«Горошек стерилизованный. То есть после наполнения тары ее дополнительно стерилизуют для уничтожения микрофлоры при высоких температурах. Образец номер два за 200 рублей имеет высокие показатели качества, судя по маркировке данного продукта, и я бы его рекомендовала к использованию», — разъясняет Власова.

Третий образец тоже идеально подходит для оливье. Кроме того, этикетка сообщает, что он — высшего сорта.

«Сорт высший свидетельствует о том, что в горошке минимум битых

элементов, что он имеет прозрачную заливку, он не имеет крахмалистого осадка, а также размер горошин однородный по цвету и диаметру», — говорит знаток.

Прозрачная банка выигрывает у жестяной, так как позволяет разглядеть содержимое и оценить качество самого горошка внутри.

Образец за 160 рублей и стал победителем. Такой продукт достоин того, чтобы оказаться в одном из главных блюд на новогоднем столе.

Рецепт диетического оливье

Вообще, оливье не самое полезное блюдо. Сочетание картофеля, колбасы и майонеза — даже если они свежие — способно вызвать тяжесть в желудке. Можно ли заменить привычные ингредиенты, сделать салат более здоровым, и при этом сохранить знакомый вкус?

«Мы с вами возьмем картофель, куриную грудку, отварное филе, огурец, морковь, зеленый горошек, перепелиные яйца, листья салата и для соуса сметану, горчицу и лимонный сок», — начинает эксперимент диетолог, нутрициолог Ольга Панова.

Можно пойти еще дальше и удивить гостей низкокалорийным оливье.

«Если для вас картофель в салате достаточно калорийный, то вы можете его заменить на цветную капусту и даже на репу», — советует она.

Яйца лучше брать перепелиные — в них меньше холестерина. А главный секрет полезного оливье — заправка. Вместо майонеза нужно взять 20-процентную сметану и добавить несколько простых ингредиентов.

Для вкуса нужно будет добавить горчицу и лимонный сок. Последний улучшает пищеварение.

Во время застолья должны быть не только мясные салаты, но и овощные с обилием свежей зелени. А вот утром, на завтрак, оливье может вызвать сонливость и заставит первый день нового года пролежать дома.

«Если вы, например, едите оливье утром после новогодней ночи как закуску к вашему завтраку, то больше 100 грамм не стоит употреблять. Тогда вам будет легко этот же день провести, и вы не будете впадать в сонное состояние из-за того, что у вас некоторые ингредиенты между собой спорят», — поясняет диетолог.

Первым самый новогодний салат приготовил Люсьен Оливье. В конце XIX века он работал шеф-поваром в московском ресторане «Эрмитаж». Причем, поначалу француз компоненты не смешивал.

«Это было блюдо, в котором ингредиенты подавались отдельно, и лишь только один из посетителей, купец, так сказать, под водочку, под стопочку, решил просто все это смешать. И вот таким образом на глазах у Люсьена Оливье произошел салат оливье», — сообщает экскурсовод, лектор, москвовед Мария Чижова.

Сегодня в российских ресторанах можно встретить оливье с весьма неожиданными ингредиентами в составе. Так что привычным, который готовили целыми тазами, уже никого не удивишь.