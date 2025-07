Легенды об Оззи Осборне: каким на самом деле был «крестный отец» хэви-метал

В последние годы музыкант уже не мог ходить из-за болезни Паркинсона, однако сохранил свой фирменный голос.

Легендарный хеви-метал музыкант Оззи Осборн скончался спустя несколько недель после воссоединения с группой Black Sabbath и участия в прощальном концерте. Менее трех недель назад 76-летний артист вышел на сцену стадиона Villa Park в Бирмингеме, появившись перед зрителями, сидя на троне.

Прощальный вечер стал кульминацией его карьеры и прошел при участии близких по духу групп — Metallica и Guns N' Roses, что сделало событие настоящим финальным аккордом в истории одного из величайших рокеров современности.

Попасть на сцену выходцу из бедной многодетной семьи Оззи Осборну помог случай. Он хотел всего лишь основать группу, похожую на The Beatles, а создал свое направление в музыке. Песни последователей основоположника жанров хэви-метал и хард-рока до сих пор появляются в чартах и получают высокую оценку слушателей. Вклад, который певец внес в музыку, огромен.

Оззи Осборн отличался эксцентричным поведением, поэтому его всегда окружало множество легенд и сплетен, над которыми музыкант только посмеивался и старался поддерживать свой «демонический» имидж. Его называли фриком, обвиняли в негативном влиянии на поклонников, критиковали за скандальные выходки и искали в его произведениях особые частоты, которые вызывают нарушения психики у слушателей. Однако многое из этого — всего лишь легенды. В реальной жизни эпатажный певец был не совсем таким, как о нем говорят.

«Я чувствовал себя тупицей, полным неудачником»: детство и юность Оззи Осборна

Будущий музыкант появился на свет в небольшом английском городе Бирмингеме. Он стал четвертым ребенком в семье. Младенца окрестили Джоном Майклом Осборном. Творческий псевдоним — Оззи — он взял в память о детском прозвище. Так его называли одноклассники в начальной школе. Как именно появился псевдоним, исполнитель не помнил, возможно, кличка была образована как сокращение от фамилии мальчика или от названия волшебной страны Оз, книгу о которой очень любил будущий певец.

Семья испытывала финансовые трудности, поэтому ребенок всегда ходил в старой и потрепанной одежде, за что подвергался насмешкам в школе и не только со стороны одноклассников, но и преподавателей.

«Я красовался в заляпанных калошах, рваных джинсах и старых, пропахших потом, свитерах. Мистер Олдэм, директор школы, постоянно устраивал мне показательные выволочки, всякий раз когда я попадался ему на глаза», — впоследствии написал музыкант в своей автобиографической книге «Я — Оззи. Все, что мне удалось вспомнить».

Товарищи по школе постоянно издевались над будущей звездой. Трудности вызывали и психологические нарушения, которые стали проявляться у Оззи. Ему тяжело давались чтение и письмо. Причину такой особенности поведения Осборна выявили только многие годы спустя.

«Когда я листал книжку, мне казалось, что она написана по-китайски. Чувствовал себя тупицей, полным неудачником. Только когда мне было за тридцать, я узнал, что у меня дислексия, синдром дефицита внимания и гиперактивности», — сообщил Оззи Осборн в своих мемуарах.

Успехов в учебе Осборн так и не добился. Музыкант жалел, что так и не получил хорошего образования. Однако его очень интересовали темы истории родной ему Англии.

«Был один учитель, которого я даже любил — мистер Черрингтон — за его страсть к истории Англии. Он забрал нас как-то на открытый урок в место под названием Пимпл Хилл, где ранее возвышался замок Бирмингем. <…> Рассказывал об укреплениях, местах захоронений, средневековых орудиях пыток. Никогда в жизни ни один урок мне так не понравился, хоть я не получил хорошей оценки, потому как не смог ничего написать в тетради», — писал музыкант.

Другой урок, который легендарный певец усвоил в юности преподнесла ему жизнь после того, как Осборну пришлось покинуть школу из-за того, что в семье не хватало денег.

Урок на всю жизнь: тюремное заключение Оззи Осборна

Бросив учебу, будущий музыкант начал работать, но и это давалось ему с трудом. В течение нескольких лет он пробовал себя в разных областях: был помощником водопроводчика, работал в автомастерской и на скотобойне. Но денег Оззи Осборну все равно не хватало. Чтобы впечатлить друзей и заработать больше, он ступил на криминальный путь.

Юноше еще не было восемнадцати, когда его посадили за кражу со взломом. Горе-вор хотел вынести из чужого дома одежду, но из-за того, что забыл взять с собой «на дело» фонарик, перепутал взрослые вещи с детскими. Также он хотел вынести телевизор, но не смог его унести. Поймали преступника по отпечаткам пальцев, хотя, чтобы скрыть следы, Осборн надел перчатки.

«Судьбе было угодно, что на одной из них не хватало большого пальца, ну и я порядком наследил. Через несколько дней в дверь постучали копы. Сразу нашлись и перчатки, и барахло», — рассказывал музыкант.

Суд приговорил молодого человека сначала к выплате штрафа, но отец наотрез отказался предоставить деньги, поэтому меру пресечения сменили на трехмесячное тюремное заключения.

«Как и большинство подростков, которые совершают преступления, я просто хотел произвести впечатление на своих дружков. Думал, что круто быть плохим парнем, и старался им быть. Но передумал, как только попал в „Уинсон Грин“ (тюрьма, в которой отбывал наказание Осборн. — Прим. ред.)», — рассказывал музыкант, вспоминая об ужасах, которые царили в исправительном заведении в своей автобиографии.

Содержание в тюрьме произвело сильное впечатление на будущего певца. За хорошее поведение Осборна освободили через шесть недель, но и этого оказалось достаточно, чтобы тот навсегда отказался от криминала. В память о том времени у Оззи остались не только воспоминания, но и знаменитая татуировка OZZY на костяшках пальцев, сделанная с помощью чернил и булавки.

«Надеюсь, папа догадывался, как я ему благодарен»: начало музыкальной карьеры Оззи Осборна

Идея стать музыкантом пришла Оззи Осборну после того, как он исполнил песню «Living Doll» на одном из семейных праздников.

Будущая звезда решил, если The Beatles удалось собрать группу, почему этого не сможет сделать он. Помог сделать первый шаг к осуществлению мечты отец Оззи. Осборн-старший купил сыну аппаратуру, хотя и не любил те песни, которые исполнял юноша, упрекая, что у тех исполнителей, чьи песни тот тогда пытался играть, нет мелодии.

«Нам едва хватало на пропитание, что тут говорить о 250 фунтах займа на усилитель и две колонки. Но если в те времена у тебя не было собственного аппарата, какой же из тебя певец? Это как барабанщик без установки. Даже батя это знал. Взял меня с собой в музыкальный магазин Джорджа Клея возле ночного клуба „Rum Runner“ в Бирмингеме, где мы вместе выбрали 50-ваттный „VOX“. Надеюсь, папа догадывался, как я ему благодарен», — описывал то событие Оззи.

Это событие стало одним из ярких воспоминаний его юности. Оззи начал постепенно овладевать техникой, но с коллективом ему не везло.

Первой группой Оззи Осборна стала Music Machine. Однако участники коллектива только мечтали о сцене и о том, как будут зарабатывать деньги, но не прилагали к достижению цели никаких усилий.

«Слово „амбиции“ — это было не про нас. Пределом наших мечтаний было играть в пабах и получать деньги на пиво. Заминка была в том, чтобы сыграть, нужно уметь играть. А нам некогда было учиться, все время просиживали в пабе за разговорами о том, как однажды начнем играть в пивных за деньги», — признавался Осборн в автобиографии.

Поняв, что в этом коллективе он не сможет развиваться, в 1968-м Оззи разместил объявление в местном музыкальном магазинчике. И на него откликнулись бас-гитарист Теренс Батлер, гитарист Тони Айомми и барабанщик Билл Уорд, вместе с которыми они создали настоящую музыкальную группу. Поначалу она называлась The Polka Tulk Blues, потом — Earth, но, вдохновившись альманахом ужасов Black Sabbath, молодые музыканты решили взять это название и работать в направлении музыки, пронизанной мрачными сюжетами и оккультной тематикой. С этой группой Оззи и стал знаменитым.

Успех Black Sabbath, проклятие сатанистов и конфликты Оззи Осборна с группой

Группа изначально исполняла каверы на популярные хиты, но затем перешла к записи собственных песен. Первой песней группы стала композиция Black Sabbath. Через год вышел уже одноименный альбом, который занял восьмое место в британском чарте и разошелся миллионным тиражом.

Мировую известность группе принес второй альбом — Paranoid, с которым группа отправилась на гастроли в США, где подверглись негативному воздействию сатанистов. Исполнителей мрачных песен пригласили принять участие в демоническом фестивале, но музыканты отказались. Тогда сатанисты их прокляли. По воспоминаниям участников, им снились одни и те же странные сны. Беспокоить кошмары исполнителей перестали после того, как молодые люди стали носить кресты.

В 1971-м вышел третий студийный диск Master of Reality, в котором музыканты решили поэкспериментировать со звучанием музыки, сделав его более «глубоким и тяжелым». Слушатели восприняли задумку артистов с большим воодушевлением и новый альбом стал особенно популярным. Однако журналисты были настроены скептически. Они обвинили музыкантов в пропаганде запрещенных веществ и поклонении дьяволу.

Группа не обращала внимание на то, что говорят критики. Коллектив продолжал выступать. В 1972-м Black Sabbath совершила тур Iron Man, в ходе которого дала 32 концерта. В это время появилась и четвертая пластинка, а через год вышел диск Sabbath Bloody Sabbath. Новые композиции группы настроили критиков на позитивный лад.

Однако в самой группе все было не так спокойно. Оззи все чаще стал злоупотреблять алкоголем и запрещенными веществами, что волновало других участников группы. В то же время самого фронтмена беспокоило желание экспериментов со стороны музыкантов группы, когда сам солист настаивал на сохранении стиля исполнения. Конфликт достиг апогея в 1978-м. Тогда Оззи окончательно покинул коллектив.

«Мне делали прививки от бешенства»: сольная карьера и кровожадный выходки Оззи Осборна

По совету супруги Шэрон Осборн, которая впоследствии еще и стала менеджером артиста, Оззи начал сольную карьеру.

Вместе с новыми песнями музыкант примерил на себя эпатажный образ. Он завораживал и одновременно пугал публику своими кровожадными выходками. На одну из встреч с представителями звукозаписывающей компании певец принес двух белых голубей. Исполнитель намеревался их выпустить, но что-то пошло не так. Он взял одну из птиц и откусил ей голову. Случай попал в объектив фотоаппарата, на следующий день снимки были во всех газетах, что привлекло к фигуре артиста дополнительное внимание.

В это же время Оззи, питая страсть к перфомансам, начинает вводить в свои концерты эпатажные элементы. Так во время второго сольного концерта специальные машины начали запускать в зал куски сырого мяса. Переосмыслив жест кумира, поклонники творчества музыканта стали приносить на его выступления и кидать на сцену мертвых лягушек, кошек и других животных.

В ходе одного из таких выступлений Оззи решил повторить жест, который проделал с голубем, с летучей мышью. Исполнитель засунул в рот голову зверька, посчитав, что это резиновая игрушка, но животное оказалось живым и укусило певца. Осборн был госпитализирован, ему сделали прививки от бешенства, но серьезных последствий на здоровье укус не оказал.

За свою творческую карьеру Оззи был награжден множеством наград, в том числе и стал обладателем «Грэмми» за лучшее метал исполнение, а также удостоился звезды на голливудской Аллее Славы.

Страсть к эффектным зрелищам отразилась еще в одной сфере деятельности исполнителя — в начале 90-х он стал проводить фестивали. Одним из главных мероприятий, которые заложил Осборн, стал Ozzfest, который предложила организовать жена музыканта. Событие имеет многолетнюю историю и приобрело огромные масштабы. Фестиваль путешествует с гастролями по всему миру. В рамках мероприятия выступают именитые музыканты «тяжелого рока».

Также Оззи был организатором фестиваля в канун полного солнечного затмения 21 августа 2017-го — Moonstock. В финале мероприятия, который пришелся на самый пик затмения, Джон исполнил композицию Bark at the Moon («Вой на Луну»).

«Семейка Осборнов»: личная жизнь Оззи и ложный сексоголизм

Оззи был женат дважды. Первой избранницей музыканта стала Тельма Райли, на которой Осборн женился в 21 год. В браке у них родилось двое детей, также артист усыновил сына супруги от первого брака. Вместе пара прожила 12 лет, но из-за проблем певца с алкоголем супруги развелись.

Через год после расставания с первой супругой Оззи снова женился. Его избранницей стала Шэрон Арден, которая не только взяла на себя обязанности спутницы жизни, но и была надежным другом певца и его менеджером.

Во втором браке у Осборна родилось трое детей. Также пара воспитала приемного сына. Подробно о том, что происходит в личной жизни музыканта, поклонники узнали из реалити-шоу «Семейка Осборнов». В этом проекте рассказывается о жизни певца и его семьи, которая напоминает историю про знаменитых вампиров — семейку Аддамс. Реалити-шоу похоже по формату на ситком, в котором прослеживаются элементы черного юмора. Дом артиста наполнен вещами, пронизанными тематикой смерти. Но Оззи предстает перед поклонниками как обычный и веселый человек, который сталкивается со стандартными проблемами.

Семейного счастья Оззи мог лишиться в 2016 году, когда жена уличила супруга в измене и начала подготовку к разводу. Но вскоре выяснилось, что Осборн болен сексоголизмом, о чем он заявил публично. Супруга решила повременить с разводом. Вскоре взаимоотношения в семье наладились, а Оззи признался, что придумал диагноз, чтобы сохранить семью.

Скандалы с участием Оззи Осборна

Влияние творчества Оззи Осборна на общество было настолько огромным, что композициям музыканта приписывали разного рода небылицы. Самая яркая история произошла в 1986-м, когда музыканта арестовали в аэропорту Лос-Анджелеса по обвинению в доведении до самоубийства. Некий 19-летний подросток покончил с собой, как считали его родные, вдохновившись песней Suicide Solution. Обвинение заключалось в том, что в песне якобы имеются шумы, которые влияют на подсознание и заставляют совершить самоубийство.

Однако адвокаты Осборна доказали, что никаких посторонних звуков в аудиозаписи не содержится, а текст не может быть предметом для судебного иска, так как Конституция США гарантирует свободу слова. Сам музыкант уверял, что эта песня посвящена вокалисту группы AC/DC Бону Скотту, который погиб вследствие алкогольного отравления.

Интересные факт об Оззи Осборне

Оззи Осборн был невероятной фигурой своего времени. Его нестандартный подход к творчеству сделал его легендой. Стоит вспомнить еще несколько интересных фактов о знаменитом исполнителе.

Страсть в хоррорам у Оззи проснулась еще в детстве. В школьные годы Осборн пугал своих друзей в образах Франкенштейна и Дракулы.

По всему миру продано более 75 миллионов записей Осборна. Альбомы Blizzard Of Ozz и No More Tears получили статус квадро-платиновых пластинок.

Пристрастие к алкоголю было обусловлено у Осборна наследственностью. Отец музыканта также злоупотреблял спиртным. По рассказам из автобиографии, не уступали в этой привычке мать и старшие сестры. Только бабушка критиковала его зависимость. Также были в его роду и обладатели психических заболеваний.

В одном из интервью признался, что у него болезнь Паркинсона.

Свое тело Оззи Осборн завещал науке. Ученым особенно интересно изучить его. Еще при жизни Осборн прошел обследование, которые выявило, что музыкант обладает уникальной генетикой. Именно она помогла артисту прожить долгую жизнь, минимизировав вредные последствия, которые нанес алкоголь. Оззи, согласно генетической карте, потомок неандертальцев и древних римлян, погибшим во время извержения Везувия. Дальними родственниками исполнителя являются российский император Николай II, король Великобритании Георг I, а также известный американский преступник XIX века Джесси Джеймс.