«Выбора у меня не было»: почему Любовь Толкалина рассорилась с близкими

Любовь Толкалина рассказала о личных потерях. Как актриса объяснила большие изменения в жизни, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

Любовь Толкалина рассказала о серьезных ссорах с близкими людьми. Из-за чего с некоторыми из них актриса разорвала отношения? Часто ли 47-летняя звезда бывает в родных краях? Почему в детстве ей запрещали читать книги? Как Толкалина реагирует на негативные комментарии в интернете? И где отдыхает от съемок и спектаклей? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Стремление, что ли, желание не подвести самого себя. Зачем же себе делать плохо? Поэтому будь осознанным, будь счастлив, будь в гармонии с самим собой… Я ощущаю себя очень гармонично. Именно в том, что я, как мне кажется, могу дать больше, чем взять. И от этого мне очень радостно», — призналась знаменитость.

Любовь Толкалина сделала откровенное признание. В одном из интервью актриса заявила, что в прошлом году у нее было много личных потерь. Причем инициатором выступила она сама.

«Я насмерть рассорилась с таким количеством людей, с каким, наверное, не ссорилась никогда в жизни. Причем это были очень близкие люди, такие настоящие, с которыми, я думала, мы дышим одним воздухом. Это обстоятельства непреодолимой силы, и выбора у меня не было», — заявила Толкалина.

Звезда отметила, что решение далось ей нелегко. Ведь обычно она старается избегать конфликтов. Вывести артистку из себя практически невозможно. Это не удается сделать даже интернет-пользователям, которые засыпают ее едкими комментариями.

«Никакого хейта не существует. Потому что ты сам привносишь в свою жизнь те смыслы, которые ты хочешь привнести», — подчеркнула актриса.

Причина, по которой Толкалину многие критикуют, — ее горячие фото. Иногда Любовь позирует в купальнике, иногда совершенно обнаженной. Не всем это по душе.

«Зачем показывать стареющее тело?».

«Взрослая женщина, хорошая актриса. Могла бы быть немного солиднее».

«Зачем это делают великовозрастные тети?».

Зато от снимков в восторге поклонники актрисы. А модные эксперты регулярно включают Толкалину в списки самых стильных звезд. Но сама она признается: комфортнее всего чувствует себя вовсе не в шикарных платьях, а в простом домашнем костюме. И по-настоящему отдыхает душой не на элитных курортах, а в 500 километрах от Москвы.

«У меня есть настоящий деревенский дом с наличниками, деревянный, в котором живут мои родители. Находится он в селе Савватьма Рязанской области», — уточнила знаменитость.

Родовое гнездо Толкалиных в Савватьме давно стало местной достопримечательностью.

«Там прекрасный сад. Люди часто, проезжающие мимо, зная уже о моей Савватьме, просто заезжают в гости, чтобы полюбоваться садом. Он такой довольно известный в этом районе», — рассказала звезда.

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К благоустройству сада приложила руку и сама артистка.

«Я люблю возиться с землей. У меня зеленый палец. Я что ни посажу, все растет. Это у меня от мамы. Мне кажется, что это очень важна для человека такая прямая связь с природой», — отметила актриса.

Толкалина делится: трудиться она привыкла с детства. В ее семье не было принято отлынивать. Иногда девочке хотелось просто посидеть и почитать книгу. Но родители считали это блажью и прогоняли во двор.

«Я из простой, назовем это даже крестьянской семьи, где детей не приучали к чтению. Больше того, если тебя в крестьянской семье увидят с книжкой на диване, то, скорее всего, тебе дадут пинка. Надо согребать, полоть и обед приготовить», — поделилась артистка.

Любовь Толкалина давно выросла и может лежать на диване сколько хочет. Но теперь на это не хватает времени. Съемки в кино, фотосессии, интервью. А несколько лет назад она стала руководителем театра. Сейчас почти вся ее жизнь состоит из репетиций и гастролей. Дома Толкалина практически не бывает. А когда появляется пара свободных дней, едет в родную Савватьму.

«Здесь, в городе, мы как будто бы такие цветы без корней. Нет ничего прекраснее природы, нет ничего прекраснее полей. Я дитя полей», — заявила Толкалина.

Артистка считает, что надо стараться окружать себя красотой и тем, что приносит удовольствие. И отгонять подальше негатив. Огромную роль здесь играет окружение.

«Мне кажется, что никаких курсов осознанности не нужно проводить. Просто надо с людьми общаться и стараться делать их максимально целыми. Моя вся осознанность действительно строится на любви», — призналась знаменитость.

Именно поэтому в 2024 году Толкалина приняла решение кардинально изменить круг общения. Чтобы рядом были только те люди, которые делают ее по-настоящему счастливой.