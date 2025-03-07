Картофель с мышьяком и мутагеном: какие болезни вызывают чипсы

Около 140 тысяч тонн — именно столько чипсов съедают россияне за год. При этом каждый знает — хрустящий картофель содержит множество добавок, среди которых есть чрезвычайно опасные.

Как увлечение чипсами приводит к онкологии? Что за ядовитые компоненты присутствуют в составе любимых слайсов? И почему в Роскачестве в шоке от результатов экспертизы? Что скрывается в пачке с хрустящим картофелем? Какой вред несут чипсы детям? И можно ли приготовить их дома без усилителей вкуса и ароматизаторов? Ответы на эти вопросы выяснила программа Пятого канала «Страна советов».

Почему вредно есть чипсы

Главные любители чипсов во всем мире — дети. Врачи предостерегают для растущего организма синтетические вещества в составе снеков — самые опасные.

«Такая еда при регулярном употреблении может провоцировать развитие опухолей, повышать риск онкологических заболеваний», — утверждает эксперт роскачества Наталья Завьялова.

«Чем позже ребенок попробует вкус чипсов, тем лучше. Чтобы это было больше, как лакомство в очень ограниченном количестве и достаточно редко», — рассказывает диетолог-гастроэнтеролог Анастасия Тимощенко.

А еще в 100 граммах чипсов содержится больше 500 килокалорий — это почти половина дневной нормы для ребенка. Поэтому чипсы — прямая дорога к лишнему весу.

«Я, так как ребенок 90-х, мне никто не закладывал пищевое воспитание. Как-то с детства я полюбил чипсы. Я мог их есть по 5-10 пачек в день. Получал от этого колоссальное удовольствие»,— делится Юнус Назаров.

Заработав проблемы с желудком, Юнус оказался у врача. Тот назначил лечение и посадил молодого человека на диету. Уже через полгода парень не узнал себя в зеркале. Минус 25 килограммов!

«Я наладил пищевые привычки, выставил свой правильный рацион, и помимо этого, я добавил в свой график спорт. И после этого я начал худеть, и понял тогда, что я все-таки не склонен к полноте», — поясняет Юнус.

Какие яды скрываются в пачке с чипсами

Но избыток масла, крахмала и соли оказывается, не самая большая проблема в составе чипсов. Эксперты Роскачества исследовали 16 популярных в стране торговых марок хрустящих снеков и ужаснулись.

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«В некоторых картофельных и свекольных чипсах были выявлены кадмий и мышьяк в количестве, превышающем допустимые нормы», — объясняет Наталья Завьялова.

Многие уверены, что кукурузные чипсы полезнее картофельных. Увы — это не всегда так.

«В кукурузных чипсах был обнаружен охратоксин А с трехкратным превышением норм, установленных для сырья, то есть для кукурузной муки», — объясняет эксперт Роскачества.

Охратоксин А — органическое соединение, производимое плесневыми грибами рода, Аспергилл и Пеницилл. Чрезвычайно токсичен, потенциальный канцероген, мутаген и вызывает иммунодефицит. Представляет серьезную угрозу для здоровья и жизни человека.

Вопросы у экспертов появились не только к производителям, но и к тем, кто выращивает картофель.

«Мы обнаружили следы четырех пестицидов — хлорпрофам, имидаклоприд, пропамокарб и пиримифосметил. Пестициды могли попасть через основное сырье, корнеплоды и злаки», — делится Завьялова.

Все эти вещества накапливаются в организме и со временем могут привести к серьезным проблемам со здоровьем.

«Считается, что прям очень небольшой объем можно съесть безопасно для организма, от 30 до 60 грамм, но как правило, часто мы на этом не ограничиваемся», — рассказывает диетолог-гастроэнтеролог.

Если у человека есть хронические заболевания — чипсы первый продукт, от которого стоит отказаться.

«Красители, такие как тартразин, кармин, красный-оранжевый краситель являются тоже таким стопом для людей, кто не переносит стероидные противовоспалительные препараты, или имеет какие-то кожные заболевания», — поясняет аллерголог-иммунолог ФГБУ ОБП Управления делами Президента РФ Виктория Меркулова.

Рецепт безопасных чипсов

Научиться готовить безопасные чипсы можно самостоятельно. По крайней мере, тут есть уверенность в качестве состава.

«В подавляющем большинстве случаев чипсы — это не ломтики картофеля, а запеченное пюре. Но мы сегодня будем готовить классические чипсы из нарезанного картофеля», — говорит ведущий Роман Перелыгин.

Ингредиенты для чипсов:

Картофель — несколько штук;

Растительное масло;

Соль;

Перец.

«Для этого нам понадобится картофель, специи и принадлежности, которые нам в этом помогут», — отвечает шеф-повар Сергей Павловский.

Рецепт приготовления домашних чипсов:

Необходимо нарезать слайсы, чем тоньше — тем лучше. А жарить чипсы предпочтительнее на рафинированном подсолнечном масле. Не стоит брать оливковое — оно быстрее нагревается и начнет гореть.

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Чтобы проверить, пора ли опускать картофельные ломтики в масло, нужно сначала окунуть один кусочек. Если пошли пузырьки, значит, можно закладывать небольшими порциями. Жарить слайсы нужно до появление золотистого цвета — это показывает, что картофель карамелизовался.

«Золотистые, искривленные. Уже можно доставать», — подтверждает шеф.

Чтобы убрать с снеков лишнее масло, их нужно положить на бумажное полотенце. И уже после этого добавить соль и паприку. Получились домашние чипсы без всяких усилителей вкуса и ароматизаторов.

Кстати, заменить картофель в этом рецепте можно, например, на свеклу. А еще чипсы делают из яблок, бананов и даже моркови. Также можно приготовить полезные слайсы из цукини, мелко нарезать и отправить в духовку разогретую до 100 градусов. Дождаться, пока они станут хрустящими. Можно посыпать сыром. Важно — выбрать качественные продукты. Приятного аппетита!