Вред как от сигарет: почему сосиски разрушают здоровье

Когда совсем нет времени готовить, сосиски с гарниром — идеальный вариант для быстрого перекуса. И хотя производителей часто ловят на отнюдь не мясном составе полуфабрикатов, почти у каждого в морозилке на всякий случай можно найти пачку сосисок, а то и две.

Почему сосиски сравнимы по опасности с сигаретами? Что на самом деле внутри колбасных изделий? И как самостоятельно проверить полуфабрикаты на качество? На эти вопросы ответила программа Пятого канала «Страна советов».

Какой вред могут нанести обычные сосиски

В Перми несколько десятков человек попали в больницу с признаками сальмонеллеза после посещения местной сети пекарен. А в Карелии продавали сосиски с плесенью. Данные о нарушении переданы в прокуратуру. Эксперты уверены: у любителей этих мясных изделий повышенный риск развития рака.

Съемочная группа «Страны советов» позвонила одному из продавцов неликвидного товара. Объявления о сбыте некондиции находятся в открытом доступе в интернете.

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«Они все просроченные, конечно. С магазинов возвраты идут. Берут, перебирают, а потом продают, видимо. Да, делают, все так делают!» — честно признался он.

Вместо того чтобы списывать неликвидный товар, его продают дешевле. Этим занимаются посредники, причем работают по-крупному.

«Не менее тонны. Одни сосиски вам нужны? Ага, вам, наверное, на хот-доги, на это все, что ли вам надо, я так поняла?» — задала вопросы продавщица.

Именно хот-доги стали причиной частых отравлений в одном из питерских кафе быстрого питания. В отзывах масса жалоб на некачественную еду и испорченный вечер. Заведение закрыли.

Утонули или вспенились: как узнать, сколько мяса в сосисках

Чем опасны сосиски для здоровья

Для эксперимента были отобраны 3 упаковки популярных брендов на проверку в лабораторию. По мнению экспертов, чтобы продлить срок годности, некоторые производители используют нитраты, нитриты, фосфаты и каррагинан. Это не единственная хитрость, к которой они прибегают. Иногда недобросовестные изготовители идут на откровенный обман.

«Два образца из трех не соответствуют по сырьевому составу. И особое внимание стоит обратить на то, что один из образцов, представленный как халяльная продукция, он в своем составе содержит свинину», — поясняет результаты эксперимента заместитель директора Всероссийского государственного центра качества и стандартизации лекарственных средств для животных и кормов Алексей Третьяков.

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Но даже если нарушений в составе нет, переработанное мясо все равно очень опасно. Врачи говорят, что это канцероген первой группы, как сигареты и никотин, то есть давать ребенку сосиски практически равно разрешать ему курить.

«Если 50 граммов переработанного мяса есть каждый день, то риск развития рака кишечника возрастает на 18%, рака предстательной железы, значительно возрастает риск сахарного диабета, заболеваний сердечно-сосудистой системы», — рассказывает заведующая центром общественного здоровья и медицинской профилактики Химкинской клинической больницы Ольга Чиркова.

Существуют ли полезные сосиски

Так существуют ли сосиски, которые можно есть без вреда для здоровья? Эксперты отмечают, что, чем короче состав на упаковке, тем лучше.

«Если в составе у вас только мясо, свинина, говядина, молоко или сливки, нитритно-посолочная смесь и, возможно, антиокислители, это очень хорошо. Все остальное можно сказать лишнее», — делится секретом эксперт Роскачества Наталья Завьялова.

На одном из крупных комбинатов России используют мясо со своей фермы, а часть объема закупают в Белоруссии. Сырье проверяют в лаборатории ветеринарного надзора. Производитель уверяет — никаких химических добавок в продукте нет.

«Рецепт наших сосисок не эксклюзивный, мы придерживаемся ГОСТа, поэтому в наших сосисках используются натуральные смеси и сухое молоко, что придает сосискам молочно-сливочный вкус», — утверждает начальник колбасного цеха Ирина Андроненкова.

Как проверить сосиски в домашних условиях

А как проверить качество изделия самостоятельно? Есть ли мясо в полуфабрикатах? Для эксперимента было отобрано четыре образца разных ценовых категорий, включая детские сосиски. Сначала нужно их сварить.

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«В первом случае это наш, так называемый, самый-самый дешевый вариант. Они всплыли. Вот мясные сардельки, сосиски никогда не всплывают. Мясо всегда тонет. Если они всплыли, мяса нет. То есть в самом дешевом варианте у нас мяса минимальное количество. А вот вторые держат себя неплохо», — комментирует процесс профессор Дмитрий Еделев.

Затем варятся дорогие сосиски и детские.

«Мы достали первыми детские. Посмотрите, на сколько они стали толще. Раза в полтора. Это признак того, что там находится растительная основа и минимальное количество мяса. Ну и берем самые дорогие. Вот смотрите. Самые дорогие практически не изменили толщину. Неувеличение размера свидетельствует о том, что в самых дорогих сосисках все-таки есть мясо», — объясняет он.

Следующий этап эксперимента: где каждый образец измельчается и добавляется по одной чайной ложке соды, а затем купорос. Под его воздействием белок сворачивается. Чем больше пены, тем выше процент мяса в сосисках.

Три из четырех емкости вспенились до краев. И только детские сосиски дали меньше всего реакции.

Как показал эксперимент — высокая цена не всегда гарантия качества. Но и самые дешевые сосиски брать не стоит — мяса в них нет. При выборе, в первую очередь нужно смотреть на состав. К тому же стоит обращать внимание на категорию, их всего две: А и Б. Содержание мяса в первой — не менее 60%, во второй — от 40 до 60%. А чтобы после похода в магазин не пришлось бежать в аптеку, проверять срок годности и целостность упаковки.