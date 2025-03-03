Хочется не просто так: о чем может говорить тяга к соленому

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Диетолог Полякова: из-за стресса может тянуть к соленому

Диетолог Поляков: тяга к соленому может указывать на хронический стресс

Фото: Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

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Организм таким образом может сигнализировать о проблемах со здоровьем.

Если вдруг захотелось соленых огурцов или помидоров, возможно, дело не во вкусовой привычке, а в реакции организма на стресс. Об этом aif.ru рассказал врач-эндокринолог и психолог Антон Поляков.

Сначала стоит вспомнить, что соль — это не только приправа, но и важный элемент для поддержания водно-электролитного баланса. Поэтому тяга к соленому может быть вызвана дефицитом натрия в организме. Это случается, например, у тех, кто интенсивно занимается спортом и теряет много жидкости, а также у людей, принимающих мочегонные препараты. В таких случаях организм пытается восстановить баланс и «просит» больше соли.

Однако более глубокая причина может скрываться в хроническом стрессе. Поляков объяснил, что стресс истощают надпочечники — органы, отвечающие за адаптацию организма к стрессовым ситуациям. Соль, а точнее натрий, активирует функцию этих органов, стимулируя выработку гормонов стресса. Таким образом, тяга к соленому может быть способом организма «поддержать» себя в условиях постоянного стресса.

«При хроническом стрессе у нас очень сильно истощается функция надпочечников, это орган, который отвечает как раз за стресс-адаптацию. А тот же самый натрий, в целом соль, является одним из инструментов, которые стимулируют функцию надпочечников, то есть, при его поступлении выработка гормонов стресс-адаптации несколько возрастает», — пояснил эксперт.

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Хочется не просто так: о чем может говорить тяга к соленому

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