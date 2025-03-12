«Все должно быть по-волочковски»: сколько миллионов балерина потратит на свадьбу дочери

Дочь Анастасии Волочковой готовится выйти замуж. Почему балерина из-за этого выясняет отношения с отцом Ариадны, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

Анастасия Волочкова рассказала подробности предстоящей свадьбы дочери. Во сколько миллионов обойдется бракосочетание? Правда, что заслуженная артистка РФ не хочет приглашать на праздник родного отца Ариадны? Из-за чего подготовка к торжеству обернулась скандалом? Что не поделили балерина и мачеха наследницы Елена Николаева? И зачем невеста отказалась от фамилии матери? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

Анастасия Волочкова вся в приятных заботах. Балерина впервые готовится к почетной роли тещи. Ее единственная дочь, 19-летняя Ариадна, собирается связать себя узами брака с молодым человеком — Никитой Григоряном. Они встречались больше года и недавно публично объявили о предстоящей свадьбе.

«Я всегда хотела семью. Считаю, что в этом мое предназначение — быть хорошей женой и мамой своим будущим детям. Я всегда хотела любви и быть любимой. Когда я встретила Никиту, поняла, что это тот человек, за которого я выйду замуж», — заявила дочь Волочковой.

Ариадна и Никита познакомились в джаз-баре. Он старше ее на четыре года. По словам девушки, уже через три дня мужчина был готов сделать ей предложение. Влюбленные познакомились с родителями. Волочковой будущий зять сразу понравился.

«Я всегда думал, что Настя будет ревностно относиться к избраннику дочери, потому что она у нее одна-единственная. Но нет, Настя очень мудро себя повела. Действительно очень хорошо относится к нему. И я вижу, что он к ней тоже хорошо относится», — высказался светский журналист Денис Сорокин.

«Она замечательный человек. У нее есть своя любовь, есть свои чувства. Она делится со мной. Мне это очень важно», — призналась балерина.

Волочкова готова устроить роскошную свадьбу дочери. Однако с жильем помогать не планирует. Хоть и ее элитная четырехкомнатная квартира, подаренная бывшим возлюбленным Сулейманом Керимовым, сейчас пустует и вполне могла бы пригодиться молодоженам.

«Просто это для меня память. Я очень большое значение придаю любви и человеку, которого любила. Для меня воспоминания связаны именно с Сулейманом, поэтому я берегу», — призналась Анастасия Волочкова.

Но Ариадна и Никита говорят: в помощи с квадратными метрами не нуждаются. И хотя СМИ писали, что пара снимает скромное жилье на окраине столицы, сама наследница недавно призналась: ее избранник вполне обеспечен.

«Мы живем у Никиты, в его личной квартире. У нас есть машина, есть возможность ездить на дачу к Никите. Мы прекрасно живем, у нас отличные условия», — сказала дочь артистки.

«Он человек очень достойный, обеспеченный. У него есть семейный бизнес, в том числе и в стройке. Он серьезный, учился в Германии. Я думаю, что с ним Ариадна будет как за каменной стеной. И ей повезет в браке, в отличие от Волочковой», — выразил мнение светский журналист Феликс Грозданов.

Пока влюбленные живут в Москве, но в дальнейшем собираются переехать в Санкт-Петербург, который любят больше. В Северной столице Никита сделал Ариадне предложение. Там же состоится их грядущая свадьба, на которую, как уверяет Волочкова, она планирует потратить около десяти миллионов рублей.

«Аренда всего особняка Мясникова может обойтись от 500 тысяч рублей. Торт свадебный — в пределах 150-200 тысяч рублей. Не забываем про ведущего. Если это медийный ведущий, известный многим, то его услуги будут стоить точно от одного миллиона рублей», — перечислила свадебный организатор Наталья Волкова.

Анастасия также рассказала, что на торжестве она будет в платье золотого цвета, усыпанном драгоценными камнями. Само мероприятие пройдет в экстравагантном стиле Гэтсби.

«Основа стилистики — это золото, жемчуг, перья. Это такие цветы, как орхидея. Вся стилистика Гэтсби — это роскошь, богатство. Такой, можно сказать, будуарный стиль», — уточнила Наталья Волкова.

«Анастасия — прима-балерина. И, конечно, все должно быть по-волочковски, это надо понимать. Я думаю, что не сильно будет такая помпезная, но и не такого тихого уровня. Думаю, что придут много СМИ, что это будет какой-то такой бал, ампир по-волочковски», — высказалась певица Nigi Lina.

«У нее все мысли заняты подготовкой к этому торжеству. И эти светские сплетники о ней будут еще месяц после свадьбы дочери говорить, потому что наряд у нее будет обалденный», — заявил журналист Сорокин.

Поговаривают, что для покрытия таких расходов Волочкова даже заложила свое колье с сапфирами. Но при этом балерина с дочерью хотят позвать лишь самых близких — не более 30 человек. Удивительно, но среди приглашенных не будет отца Ариадны — Игоря Вдовина. Дело в том, что во время подготовки к свадьбе прима успела поссориться с нынешней супругой бизнесмена Еленой.

«Елена — это, по сути, чужая тетка для Ариадны. И понятно, что Волочковой неприятно, что она лезет в жизнь Ариадны. Она вообще о Вдовине знать не хочет и слышать не желает, потому что он ей причинил много печали, огорчения, боли. И поэтому Волочкова не любит ни бывшего мужа, ни эту тему, ни все, что с ним связано. И понятно, что она его жену новую тоже не жалует», — объяснил журналист Грозданов.

Скандал разразился внезапно. Отец и мачеха наследницы выступили против пышной свадьбы. Анастасию это оскорбило.

«Мне непонятно, почему тетя, являющаяся женой моего бывшего мужа, продолжает пиариться не только на этом событии и на мне, но и на моей дочери, к которой она не имеет никакого отношения. У нее два сына от моего бывшего мужа. Так занималась бы ими и ждала их свадеб», — подчеркнула Волочкова.

Более того, балерина заявила: раз она оплачивает молодым торжество, Игорь Вдовин должен купить им квартиру. Но на это Елена Николаева ответила уклончиво.

«Я думаю, что дарят то, что люди попросят. Они начинают новую жизнь, зарабатывают на нее», — сказала жена Вдовина.

«Вдовин отказался покупать квартиру, полагая, что Ариадна сама всего должна добиться. Это тоже вызвало скандал, тоже вызвало конфликт, потому что Волочкова уверена, что отец должен дочери квартиру купить. Он не покупает», — поделился Феликс Грозданов.

Пока родители выясняют отношения, Ариадна приняла решение провести два торжества. После свадьбы в Северной столице она намерена устроить банкет в Москве с семьей отца. И здесь же обвенчаться с Никитой. Судя по всему, девушка возьмет фамилию супруга. Ведь она и раньше была недовольна вниманием к своей персоне и из-за этого недавно придумала себе псевдоним.

«Она очень, знаете, такой самостоятельный человек. То есть она где-то даже стесняется моей фамилии, потому что говорит: „Мам, я хочу быть не дочкой Анастасии Волочковой, а Ариадной“», — отметила балерина.

По словам наследницы, сейчас она работает актрисой дубляжа, преподает два языка и к публичности совсем не стремится. Девушка всего добилась сама и после свадьбы хочет такой же размеренной жизни.