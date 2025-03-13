Где сейчас Полумна, Симус и Дадли? Как сложилась жизнь актеров из «Гарри Поттера»

У многих актеров фильмов о Гарри Поттере кинокарьера началась со съемок в саге — особенно у актеров второго плана. С выхода последнего фильма прошло уже почти 24 года.

Как сейчас живут Полумна Лавгуд, Дадли Дурсль, Виктор Крам и другие, читайте в материале Пятого канала.

Джесси Кейв — Лаванда Браун Фото: Кадр из к/ф «Гарри Поттер и Принц-полукровка», реж. Дэвид Йейтс, 2009 г.

Джессика Кейв играла однокурсницу Гарри Поттера, влюбленную в Рона Уизли — Лаванду Браун. Увидеть ее можно было в «Принце-Полукровке» и двух частях «Даров Смерти».

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Свою карьеру в кино она начала еще до Поттерианы. В 2006 году 19-летней Джессике предложили сняться в рекламе новой модели телефона Nokia, после чего ее пригласили сначала в массовку телесериала «Крэнфорд».

Затем она снялась в «Чернильном сердце» и «Школе Саммэрхилл», и только потом оказалась на пробах шестого фильма про Гарри Поттера. После этого сыгравшая подружку Рона Уизли актриса оказалась еще и на сцене — как театральной, так и юмористической.

С 2013 года замужем за известным стендап-комиком Альфи Брауном, в браке у них родились дочь и трое сыновей.

А недавно интернет потрясла новость о том, что 37-летняя Джесси решила завести личную страницу на…OnlyFans. Однако горячего контента поклонникам ждать не стоит — актриса Поттерианы планирует выкладывать АСМР-видео (расслабляющие и успокаивающие видеоролики), на которых она будет играть со своими роскошными длинными волосами и расчесывать их.

Джеймс и Оливер Фелпс — Фред и Джордж Уизли

Фото: Кадр из к/ф «Гарри Поттер и Орден Феникса», реж. Дэвид Йейтс, 2007 г.

Джеймс Фелпс известен фанатам Поттерианы по роли легендарного близнеца-шутника Фреда Уизли, который погиб в последнем фильме во время битвы за Хогвартс. Его брат Оливер, соответственно, сыграл Джорджа Уизли.

Близнецы вместе начали кинокарьеру с «Философского камня». О прослушивании узнала их мать Сьюзен, и братья сразу решили принять в нем участие. После серии о Гарри Поттере Фелпсы попробовали свои силы в съемках других фильмов и сериалов, но по итогу оставили мир кино, последний раз появившись вместе на экранах в роли ведущих кулинарного шоу с блюдами из мира Гарри Поттера.

Сейчас Джеймс участвует в благотворительности и общественной деятельности, привлекая внимание к проблемам в экологии и медицине. Уже 10 лет женат на Аннике Остл.

Оливер тоже занимается благотворительностью: он поддерживает Королевское национальное общество спасения на водах. Также помогал умершему от рака Гарри Мозли — «самому доброму мальчику Великобритании». В 2015 году 29-летний актер женился на Кэти Хампейдж, с которой встречался с 2008 года. Сейчас пара растит двоих дочерей.

Хоть братья Фелпсы и завязали с кино, но продолжают сниматься в личном блоге «Фантастические друзья», который ведут с 2022 года.

Люк Янгблад — Ли Джордан

Фото: Кадр из к/ф «Гарри Поттер и философский камень», реж. Крис Коламбус, 2001 г.

Люк Янгблад исполнил роль друга близнецов Уизли в первом и втором фильмах Поттерианы.

Дебютировал в кино актер на четыре года раньше выхода «Философского камня», в девять лет. Он сыграл небольшую роль в фильме «IAMX-щелкунчик». Всего он снялся в 12 фильмах и телесериалах, играет в мюзикле «Король Лев», а еще записывает свои песни и саундтреки.

Мэттью Льюис — Невилл Долгопупс

Фото: Кадр из к/ф «Гарри Поттер и философский камень», реж. Крис Коламбус, 2001 г.

Мэтью Льюис известен своей ролью однокурсника Гарри Невилла Долгопупса. Именно он в последнем фильме отрубил голову змее Нагайне — одному из крестражей Волан-де-Морта. Льюиса можно увидеть во всех фильмах Поттерианы.

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Первую свою роль Мэт получил в пять лет в сериале «Это называется жизнь». Помимо «Гарри Поттера», он широко известен зрителям еще и по фильму «До встречи с тобой», где сыграл бойфренда главной героини, роль которой досталась известной всем по «Игре престолов» Эмилии Кларк, а также по ряду других кинокартин.

Льюис продолжает сниматься в кино, и, вероятно, скоро снова появится на экранах в сериале «Туше». Живет он в родном Лидсе, где помогает местным благотворительным организациям.

В первых фильмах Мэттью был пухлым и неуклюжим, однако с возрастом стройнел и хорошел — причем настолько, что гримерам пришлось делать ему фальшивые зубы и костюм с уплотнениями, имитирующими полноту.

Сейчас Льюиса можно смело назвать секс-символом — однако ставший дико привлекательным актер уже девять лет как занят. В 2016 году 27-летний Мэт начал встречаться с Анджелой Джонс, организатором мероприятий Universal Studios Florida. В 2018 году пара сыграла свадьбу в Италии.

Девон Мюррей — Симус Финниган

Фото: Кадр из к/ф «Гарри Поттер и Кубок огня», реж. Майк Ньюэлл, 2005 г.

Девон Мюррей в серии Поттерианы исполнил роль известного подрывника-ирландца, софакультетника и однокурсника Гарри. Снимался он во всех семи фильмах.

Кинокарьеру начал в 10 лет с фильма «Все о моем отце». И через три года попал на пробы «Гарри Поттера и философского камня». Роль Симуса принесла ему всемирную известность, однако после выхода второй части «Даров Смерти» он решил уйти из кинематографа.

Немалую роль в этом сыграла его депрессия, из-за которой у актера в подростковом возрасте были многократные попытки суицида. Депрессию вызвало чувство одиночества, так как в 13 лет Девон из-за съемок переехал в Голливуд, где жил один, а также слухи о его нетрадиционной ориентации. Выбраться из этого состояния ему помогла семья, а также Шэннон Куинн, отношения с которой у 20-летнего актера начались в 2018 году.

Сейчас Мюррей занимается конным спортом и все свое время уделяет семье — соцсети 36-летнего Девона пестрят фотографиями с Шэннон и их четырехлетним сыном Купером.

Гарри Меллинг — Дадли Дурсль

Фото: Кадр из к/ф «Гарри Поттер и философский камень», реж. Крис Коламбус, 2001 г.

Роль вредного толстого кузена Гарри — Дадли Дурсля — в саге исполнил Гарри Меллинг.

Как и у братьев Фелпсов, карьера в кино у Меллинга началась с фильма «Гарри Поттер и философский камень». Однако в своей семье он стал вторым актером — первым был его дедушка Патрик Траутон, сыгравший Второго Доктора в сериале «Доктор Кто».

После съемок в Поттериане Меллинг смог построить успешную карьеру в театре и кино. Например, его можно увидеть в сериалах «Ход королевы» и «Темные начала». А в начале января 2025 года он появился на экранах в роли Эдгара Алана По в триллере «Всевидящее око», где он играл вместе с Кристианом Бейлом и, по словам критиков, смог его затмить.

О личной жизни актера известно немного — только то, что он много лет женат на Лорен Меллинг.

Бонни Райт (Джинни Уизли)

Фото: Кадр из к/ф «Гарри Поттер и Принц-полукровка», реж. Дэвид Йейтс, 2009 г.

Съемки в кино у 10-летний Бонни начались сразу с «Философского камня» — там она сыграла Джинни Уизли, будущую жену главного героя.

Райт снималась в кино до 2016 года, а после решила окончательно уйти в режиссуру, которой она занялась в 2012 году — именно тогда актриса основала собственную кинокомпанию, специализирующуюся на коротком метре.

Сейчас Бонни известная экоактивистка и в своих соцсетях часто поднимает проблемы окружающей среды, особенно загрязнения планеты пластиком.

В 2020 она даже отправилась в Гватемалу и там встретилась с людьми, занимающимися проблемой защиты деревьев в заповеднике Майя, а в 2022 году выпустила книгу, где подняла климатические вопросы и дала советы для тех, кто хочет жить в гармонии с природой.

С 2022 года замужем за актером Эндрю Лококо, с 2023 года пара вместе растит сына Элио.

Афшан Азад-Кази и Шефали Чоудхури (Падма и Парвати Патил)

Фото: Кадр из к/ф «Гарри Поттер и философский камень», реж. Крис Коламбус, 2001 г.

Одну сестру-индианку из дуэта близняшек Патил — когтевранку Падму — сыграла Афшан Азад, британка бельгийского происхождения. А ее «сестру гриффиндорку» — валлийка Шефали Чоудхури. Азад и Шефали можно увидеть в «Кубке огня», «Ордене Феникса» и «Принце-полукровке», Азад также снималась во второй части «Даров Смерти».

Шефали с раннего детства мечтала о роли Парвати — с нее же началась ее карьера в кино. Также будучи ребенком ей удалось сыграть незначительную роль в индийской военной драме. После саги о Гарри Поттере снялась в нескольких короткометражках, а сейчас живет в Лондоне и до сих пор дружит с Бонни Райт, сыгравшей Джинни Уизли.

Афшан и вовсе снималась только в Поттериане. До съемок она, как и Шефали, была поклонницей саги, и с удовольствием пошла на кастинг, когда в ее школу пришли агенты. Сейчас ведет бизнес с бьюти-сфере.

Азад уже семь лет замужем за Набилом Кази. Их отношения развивались, мягко говоря, драматично. Так как у Афшан мусульманская семья, а ее избранник исповедует индуизм, то отец и старшие братья актрисы были против их союза и неоднократно избивали девушку, из-за чего ей пришлось обратиться в полицию. Сейчас Афшан счастливая мама двух дочек.

Станислав Яневский — Виктор Крам.

Фото: Кадр из к/ф «Гарри Поттер и Кубок огня», реж. Майк Ньюэлл, 2005 г.

Одного из участников Турнира трех волшебников и легендарного ловца болгарской сборной по квиддичу в четвертом и седьмом фильмах про Гарри Поттера сыграл болгарин Станислав Яневский.

19-летнего Станислава в 2004 году заметила ассистент по актерам «Кубка огня» Фиона Вейр, тогда же и началась его кинокарьера. Мировая общественность уже давно потеряла актера, хотя он продолжает сниматься в фильмах и сериалах в родной Болгарии. Кстати, в 2016 году «Крам» буквально фанател от Рамзана Кадырова, мечтал сыграть его в кино и регулярно появлялся на публике в футболке с фотографией главу Чеченской Республики.

Эванна Линч — Луна Лавгуд

Фото: Кадр из к/ф «Гарри Поттер и Принц-полукровка», реж. Дэвид Йейтс, 2009 г.

Эванна Линч в серии о Гарри Поттере исполнила роль Полумны Лавгуд — странноватой студентки с Когтеврана, участницы Отряда Дамблдора. Ее можно увидеть в последних четырех частях саги.

Эванна долго мечтала сниматься в саге о Гарри Поттере, но не могла попасть на кастинг из-за анорексии. Она даже писала Джоан Роулинг и получила от нее ответ, в котором писательница поддержала девочку. В 2006 году 14-летняя Линч выздоровела и попала на пробы через открытый кастинг, где смогла обойти 15 тысяч претенденток.

После Линч снималась и в других фильмах и даже играла в театре. Но основная деятельность 33-летней актрисы лежит за пределами съемочной площадки: она пишет книги, занимается благотворительностью, а еще активно пропагандирует свою систему питания — вегетарианство.

Кэти Льюинг — Чжоу Чанг

Фото: Кадр из к/ф «Гарри Поттер и Кубок огня», реж. Майк Ньюэлл, 2005 г.

Девушку-китаянку, в которую был влюблен Гарри Поттер в четвертом и пятом фильме, сыграла Кэти Льюинг. Она снялась в четырех фильмах саги: «Кубке огня», «Ордене Феникса», «Принце-Полукровке» и второй части «Даров Смерти».

Роль Чжоу стала решающей в жизни 18-летней Кэти — до этого она играла только в школьных сценических постановках. После она принимала участие минимум в тридцати проектах — играла в кино, озвучивала игры и мультфильмы. Ей даже удалось побывать на одной площадке с Джеки Чаном, где она играла роль его героя в фильме «Иностранец». А еще актрису можно увидеть в сериале «Бриджертоны», где она с 2020 по нынешний год исполняет роль леди Амаранты Ган.

Про личную жизнь Кэти известно мало — личность супруга она упорно скрывает. Однако два года назад в соцсетях Льюинг сообщила о том, что родила сына Вольфа.

Джейми Уэйлетт — Винсент Кребб

Фото: Кадр из к/ф «Гарри Поттер и Тайная комната», реж. Крис Коламбус, 2002 г.

Джейми сыграл одного из «подпевал» и охранников Драко Малфоя — Кребба.

Изначально Уэйлетту планировали дать роль Дадли Дурсля, но по итогу решили, что ему больше подойдет образ недотепы слизеринца Винсента. В принципе, больше ни в каких фильмах Джейми и не играл, и даже не смог попасть в последние две части саги из-за проблем с законом: актера посадили в тюрьму за участие в лондонских беспорядках и обнаруженной у него дома плантации конопли.

Сейчас про жизнь Джейми почти ничего неизвестно, поскольку бывший актер не ведет соцсети. Однако в 2023 году Уэлетт зарегистрировался на сайте Cameo, где за 160 фунтов стерлингов (порядка 18 тысяч рублей) фанаты могли заказать у него персональное поздравление.

Джошуа Хердман — Грегори Гойл

Фото: Кадр из к/ф «Гарри Поттер и узник Азкабана», реж. Альфонсо Куарон, 2004 г.

Второго «подпевалу» Драко Малфоя сыграл Джошуа Хердман.

Будучи сыном актера, он смог удачно дебютировать в Поттериане и начать сниматься в других кинокартинах. Однако выбор Хердмана пал еще и на смешанные единоборства, и он с 2016 года успешно выступает в качестве бойца, совмещая карьеру спортсмена с карьерой актера.

С 2003 года женат на Джессике Ворт, пара растит сына Моргана.

Гэри Олдман — Сириус Блэк

Фото: Кадр из к/ф «Гарри Поттер и узник Азкабана», реж. Альфонсо Куарон, 2004 г.

Гэри Олдман, исполнивший роль крестного Гарри Поттера Сириуса Блэка в «Узнике Азкабана», «Кубке огня» и «Ордене Феникса» и второй части «Даров Смерти», входит в ряд самых известных актеров серии.

В Поттериану Олдман попал в 46 лет уже состоявшимся и известным зрителям хотя бы благодаря номинированному на «Оскар» фильму «Пятый элемент», где исполнил одну из главных ролей — Эммануэля Зорга, а также роли Нормана Стэнфилда в «Леоне». После Поттерианы его можно было увидеть в роли комиссара Джеймса Гордона в «Бэтмен: Начало» и «Темном рыцаре». Но главную свою роль — Уинстона Черчилля — он исполнил в фильме «Темные времена» 2018 года. Именно за него 60-летний Гэри получил больше всего наград за лучшую мужскую роль, включая «Оскар».

В самых разных фильмах Олдмана можно и увидеть и сейчас — а еще в сериалах. Помимо этого, в 2025 году он вернулся на британскую театральную сцену.

Известный многим в том числе своей красотой Гэри Олдман был женат пять раз, однако большинство его браков длилось меньше пяти лет. Первый раз он женился в 29 лет на актрисе Лесли Мэнвил (были женаты три года), во второй раз в 32 года на 20-летней Уме Турман, для которой стал первым мужем, но брак этот едва продержался два года. Третьей женой 39-летнего актера стала фотограф Дона Фиорентино, брак с которой продлился чуть дольше предыдущих — четыре года.

В 2008-м Олдман, которому уже стукнуло 50, предложил руку и сердце джазовой певице Александре Эденборо, и с ней был в браке для себя довольно долго — целых семь лет. И спустя два года после развода с певицей, в 2017-м, Гэри женился в последний раз на писательнице Жизель Шмидт. С ней он по сей день живет в счастливом браке.

Дэвид Тьюлис — Римус Люпин

Фото: Кадр из к/ф «Гарри Поттер и узник Азкабана», реж. Альфонсо Куарон, 2004 г.

В «Гарри Поттере» Тьюлис сыграл одного из четверки Мародеров, оборотня Римуса Люпина.

Свою карьеру он начал не с кино, а с театра. При этом родная фамилия актера Уилер, но ему пришлось поменять ее на мамину девичью во время регистрации в актерской базе — один Дэвид Уилер там уже был.

Известность пришла в Тьюлису в 30 лет, после фильма «Обнаженные» 1993 года, где он сыграл главную роль. В Поттериане актер изначально пробовался на роль профессора Квирелла, в затылке которого обитал Волан-де-Морт, но на нее утвердили другого кандидата. А вот Тьюлис спустя два года смог стать Люпином без всяких проб.

Всего на счету Дэвида больше полусотни фильмов и сериалов, последний проект, в котором он участвовал — сериал Netflix «Каос» 2024 года, там актер сыграл древнегреческого бога Аида.

Тьюлис уже почти девять лет женат на французской художнице Эрмин Пуату, у 61-летнего актера есть взрослая дочь Грейси, которая родилась в 2005 году во время его отношений с актрисой Анной Фрил.