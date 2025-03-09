Пара поцеловалась на глазах у многотысячной толпы.

Заслуженный артист РФ Ярослав Дронов, более известный под псевдонимом SHAMAN, и глава Лиги безопасного Интернета Екатерина Мизулина официально подтвердили свои отношения.

Долгие месяцы поклонники пристально следили за отношениями между Дроновым и Мизулиной, однако все это время они держали интригу и уверяли, что их связывает лишь дружба.

Но сегодня исполнитель решил приоткрыть завесу тайны прямо во время своего сольного концерта «Ты моя» в столичном Live Арене, который проходит в эти минуты. Прямо со сцены SHAMAN заявил, что его сердце занято.

«Официально заявляю при всех: мы пара! Мы встречаемся! Мы вместе!» — заявил Дронов.

Мизулина же кратко подтвердила все сказанное возлюбленным, а SHAMAN, в свою очередь, вновь заинтриговал поклонников следующей фразой.

«Она сказала „Да!“», — сказал он.

После этого влюбленные слились в страстном поцелуе.

Неужели Дронов собрался связать себя узами браками в третий раз? Ведь развелся он совсем недавно. А по какой причине - читайте в нашем материале.