«С большим сердцем»: «внебрачный сын» Бедроса Киркорова пришел проститься с ним

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Александра Якимчук
Александра Якимчук Эксклюзив 35 0

Александр Макеев: Бедрос Киркоров всех любил, и его любили

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Зоя Игумнова; 5-tv.ru

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Александр Матвеев многие годы считает себя ребенком народного артиста РФ.

Народный артист России Бедрос Киркоров был человеком с большим сердцем, который всех любил. Об этом корреспонденту 5-tv.ru рассказал певец, называющий себя «внебрачным сыном» Кирокорова-старшего, Александр Матвеев.

«Он был человеком с очень большим и огромным сердцем. Он всех любил, и его любили», — подметил Матвеев.

По словам непризнанного родственника, народный артист обладал уникальными качествами. Например, у музыканта были большие проблемы с опорно-двигательным аппаратом. Однако он не просто смог подняться на ноги, но и восстановиться настолько, что поехал в концертный тур к своему 90-летию.

В этом туре Александр Матвеев стал свидетелем народной любви к Бедросу Киркорову.

«Его встречал целый хор с хлебом, с солью, широко, собрались люди. Это было в Тульской области, город Узловая. Он был так рад. И концерт, который был запланирован на два часа, шел четыре часа. Он рассказывал о своей жизни со сцены. <…> И люди говорили: «Как прекрасно он не только поет, но и как он еще говорит, что просто невозможно оторваться», — вспоминал певец.

Бедрос Киркоров много работал с молодым коллегой, но, несмотря на теплые и дружеские отношения, сына в нем не признавал.

В последний раз музыканты виделись 1 ноября 2024 года. Александр утверждал, что народный артист его даже не сразу узнал. Они проели в компании друг друга полчаса, общались, смотрели концертные записи.

«Мне показалось, что больше мы с ним не увидимся. Так и случилось», — признался Макеев.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Дмитрий Песков прибыл на прощание с Бедросом Киркоровым.

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