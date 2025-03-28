Тюремный срок и скандал с изнасилованием: что натворили актрисы из «Отчаянных домохозяек»

Уже больше 20 лет назад на экраны вышел телесериал «Отчаянные домохозяйки», рассказывающий историю четырех соседок от лица умершей подруги.

Трагикомедия вышла на экраны в 2004 году. Картина выпускалась долгие 8 лет и за это время успела обрести всемирную славу и популярность. Проект дважды получал «Золотой глобус» в номинации «Лучший телевизионный сериал», а также премию Гильдии киноактеров за лучший актерский состав.

Как изменились главные героини сериала «Отчаянные домохозяйки» и как сложились их судьбы?

Тери Хэтчер — Сьюзан Майер

www.globallookpress.com/Supplied by FilmStills.net, Billy Bennight

Тери Хэтчер сыграла домохозяйку Сьюзан Майер, которой долго не везло в любви. Она совершенно не умела готовить, но, к счастью, смогла привлечь будущего супруга широкой улыбкой и доброжелательностью.

Правда, в жизни звезда оказалась весьма заносчивой. Хэтчер посчитала себя самой профессиональной актрисой из всего каста. Такие высказывания не очень нравились остальным, поэтому за пределами кадра коллегу игнорировали.

Напыщенность Хэтчер можно понять, она пришла на съемки сериала уже опытной актрисой. В послужному списке у звезды до «Отчаянных домохозяек» есть «Дети шпионов», «Завтра не умрет никогда», «Лоис и Кларк: Новые приключения Супермена».

За работу в «Отчаянных домохозяйках» актриса получила «Золотой глобус» и премию Гильдии киноактеров США. На пике популярности сериала она была одной из самых высокооплачиваемых телевизионных актрис в США и даже попала в список самых горячих женщин всех времен по версии журнала Men's Health.

Повторить успех в последующих проектах у Хэтчер не получилось, и она попробовала себя в других направления. В 2006-м звезда выпустила книгу «Подожженный тост и философия жизни», в которой поделилась любимыми рецептами. Интересная отсылка к тому, как ее персонаж совсем не умела готовить, а все шедевры кулинарии выходили несъедобными.

Первый брак у Тери были с актером и личным тренером Маркусом Литхолдом, в возрасте 24 лет, но через три года они развелись. Во второй раз Тери вышла замуж уже в 30 за актера Джонни Тенни. В браке родилась дочь Эмерсон. Влюбленные разошлись спустя 9 лет.

Поводом послужило желание актрисы раскрыть тяжелую семейную тайну. она публично призналась, что в детстве пережила сексуальные домогательства со стороны дяди. Сделать громкое заявление Хэтчер решилась, когда узнала, что еще одна жертва покончила с собой из-за этого человека.

Благодаря выступлению звезды в прямом эфире по ТВ мужчину удалось привлечь к ответственности за педофилию. Актриса давала показания в суде, громкий процесс завершился заслуженным приговором.

Однако для самой Тери все обернулось далеко не триумфом. Ее перестали приглашать в кино, отвернулись многие друзья, а муж не выдержал скандала и внимания прессы и подал на развод. Также Хэтчер упоминала, что во время брака у них практически не было интимной близости, даже во время медового месяца.

Сейчас актрисе 59 лет она проживает в Лос-Анджелесе с отцом, дочерью и собаками. В 2024 она снялась в триллере «Убийца внутри: история Рут Финли», где исполнила главную роль. Также звезда активно поддерживает организации по борьбе с насилием над детьми.

Ева Лонгория — Габриэль Солис

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Ева Лонгория начала сниматься в «Отчаянных домохозяйках» в 27 лет, исполнив роль Габриэль Солис. Она стала избалованной и скучающей женой, проводящей все свободное время в салонах красоты и на шопинге.

Жгучая брюнетка, которую все знают по невыносимому характеру, стала не менее успешной и в жизни. Сериал буквально благословили ее на успех в актерской карьере. После завершения картины Лонгория начала активно продюсировать различные проекты, запускала бизнес и даже выпустила книгу «Кухня Евы: Готовьте с любовью семье и друзьям», что довольно не характерно для Габи. А несколько лет назад срежиссировала одну из серий «Почему женщины убивают».

Ева Лонгория активно снималась в кино, но большей популярности снискала на обложках глянца и в рекламных кампаниях. Именно благодаря работе в этом направлении актриса стала самой известной из сериальной четверки.

Первые два брака с актером Тайлером Кристофером и баскетболистом Тони Паркером закончились разводом. От спортсмена Ева ушла из-за измен. Девушка нашла переписку с любовницей и решила расстаться.

В 41 год звезда вышла замуж за мексиканского бизнесмена Хосе Антонио Бастоном. У пары появился долгожданный сын Сантьяго Энрике Бастон, его Лонгория родила в 43.

Внешне знаменитость почти не изменилась, что позволяет ей и дальше развиваться в карьере. В честь своего 50-летия Ева снялась в откровенной фотосессии, снискав лестные комплименты от поклонников. Полупрозрачная туника эффектно подчеркнула все достоинства красотки, которая явно не собирается стареть.

Марсия Кросс — Бри Ван де Камп

www.globallookpress.com/Supplied by FilmStills.net, Billy Bennight

Марсия Кросс — самая взрослая из всего каста, ей было около 50 лет в начале проекта. Она изображала образцовую домохозяйку с аккуратно уложенными волосами и аристократичными манерами.

В карьере у актрисы складывалось все не так плохо еще до телесериала. Список работ в кино у нее даже больше, чем у Хэтчер, но состоит только из второстепенных ролей. После успеха «Отчаянных домохозяек» больше громких ролей у знаменитости пока не было.

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Уже 19 лет звезда состоит в браке с брокером Томом Махони. В 44 года Кросс стала мамой близняшек Саванны и Иден.

Когда девочкам было по 10 лет, в 2017 году актрисе диагностировали рак прямой кишки. На тот момент ее супруг уже семь лет боролся с онкологией, у него обнаружили рак гортани. Пара смогла вдвоем победить болезнь и уже с 2018-го находится в стадии ремиссии.

Из-за курса химиотерапии Марсия лишилась своих прекрасных рыжих волос, которые так оттеняли ее персонажа в сериале. После выздоровления в своем микроблоге знаменитость поделилась с подписчиками переживаниями и призвала регулярно проходить медосмотр, чтобы еще на ранних стадиях выявлять онкологические заболевания.

Даже в 62 года, несмотря на все трудности жизни, Кросс может дать фору молодым актрисам. В 2024-м она приняла участие в неделе моды в Париже и вышла на подиум наравне с профессиональными моделями.

Фелисити Хаффман — Линетт Скаво

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Фелисити тоже пришла в каст с большим профессиональным опытом. В 26 лет она уже сияла на Бродвее, но настоящий успех пришел только к 42-м годам с выходом «Отчаянных домохозяек». Она стала Линетт Скаво, многодетной мамой с толпой неугомонных детей. Героине пришлось отложить свою успешную карьеру в маркетинговой сфере ради семейного благополучия.

После домохозяек Хаффман участвовала в сериале «Американское преступление», «Достать коротышку», «Хороший доктор» и других.

В 2006 Фелисити номинировали на «Оскар», но его она так и не получила. Зато в ее послужном списке «Золотой глобус», «Эмми», а также несколько премий Гильдии киноактеров США за «Отчаянных домохозяек». Хаффман и ее муж, Уильям Мэйси, известный по роли в «Бесстыжих», стали обладателями двойных звезд на «Аллее славы» в Голливуде.

Пара в браке уже 28 лет и у них есть дочери: Софья и Джорджия Грейс. Первой мать в 2019 году решила помочь со сдачей теста SAT, баллы за который учитываются при поступлении в колледж. Только о такой «услуге» позже пожалела.

Фелисити дала взятку в виде пожертвования фонду в размере 15 тысяч долларов, за что девочка смогла писать тест дольше остальных, а преподаватели исправляли ее ошибки. Фальсификация касалась не одной только Хаффман, по делу проходили еще 32 родителя.

Актрису приговорили к 14 дням тюремного заключения и 250 часам общественных работ, а также выписали штраф на 30 тысяч долларов. После освобождения ей также назначился один год условного наказания.

Позже она призналась, что так и не смогла оправиться от последствий скандала и найти работу в кино. Сейчас Хаффман 61 год и она увлекается йогой и духовными практиками.