Беруши не понадобятся: какая шумоизоляция обеспечит тишину в доме

Штраф за скрипучий паркет — так в Петербурге наказали пенсионерку из-за слишком «шумного» пола. В суд обратился сосед снизу, он годами не мог уснуть из-за скрипа паркетных досок. Пожилая хозяйка квартиры отказывалась делать ремонт, теперь ей придется заплатить штраф. Но соседские войны до добра не доведут, лучше решить проблему иначе — обшить стены качественной шумоизоляцией.

«Самая полезная программа», авторский проект Владимира Щеглова, выяснила, какую шумоизоляцию стоит установить дома.

Состав хорошей шумоизоляционной конструкции

Руководитель компании по монтажу шумоизоляции и акустических систем Сергей Холодов много лет занимается их установкой.

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«Существуют понятия „шумоизоляция“ и „звукоизоляция“, то есть вентилятор шумит, музыка звучит. На самом деле это одно и то же», — рассказывает эксперт.

Сергей уверяет, что в его компанию чаще всего обращаются собственники новых квартир. Все потому, что многие современные застройщики экономят на материалах, а с такими «бумажными» перегородками даже разговор соседей за стенкой может доставить серьезные неудобства.

«Между квартирами висят „шторки“ вместо нормальных стен. Я образно так называю пеноблочные конструкции, которые все звенят», — говорит Холодов.

Но изоляция дома — дорогое удовольствие. Особенно, если использовать профессиональные материалы: шумопоглощающие маты и акустические панели. Обшивка стандартной комнаты в двадцать квадратов может обойтись в 500 тысяч рублей. Но не стоит спешить отказываться от тишины и спокойствия, на рынке есть и более доступные способы шумоизоляции.

«Шумоизоляция состоит из плотного и разноплотного материала, шумового поглощения, шумоотражения», — описывает специалист.

В основе такого пирога должен быть шумоотражатель. Чаще всего для этого используют гипсокартон и гипсоволокно. Но если заложить стены только этими материалами, толку не будет.

«Если мы сделаем просто каркас и обошьем двумя листами гипсокартона, у нас останется пустое пространство. Любое зашитое пустое пространство становится барабаном. Тогда появляется эхо в квартире», — утверждает руководитель компании по монтажу.

Чтобы добиться тишины в доме, к базовым материалам нужно добавить шумопоглотитель, обычно это специальная минеральная вата.

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«Из бытовых шумоизоляционных материалов можно добиться результата от 14 до 20 дБ. Самый лучший эффект, когда говорят: „Сереж, спасибо, мы выспались!“. Где-то бегают дети, но через два или три этажа глухой звук. Это уже не напрягает, и люди спят», — объясняет мужчина.

Как разные комбинации спасают от шума

Но сможет ли бюджетная шумоизоляция обеспечить тишину в доме? Чтобы это проверить, Холодов построил два куба. В первом два слоя гипсокартона и шумоизоляционная вата, такой вариант обойдется в среднем в четыре тысячи рублей за метр. Проверяется образец так: внутрь коробки помещается мобильный телефон, далее на него просто нужно позвонить.

«Открываем нашу волшебную коробочку. Берем телефон, на который будем сейчас звонить, и шумомер», — комментирует эксперт.

Громкость телефонного звонка достигает 60-ти децибел.

«Теперь мы закрываем нашу волшебную коробочку крышечкой. И опять звоним на телефон и смотрим с одинакового расстояния», — описывает процесс руководитель.

Обычная камера звук вообще не улавливает, но шумомер зафиксировал изменения. Уровень громкости снизился на 20 децибел, это отличный результат. Но в реальной жизни эффект будет немного скромнее.

«У нас пространство маленькое, там много шумопоглотителя, сейчас получился эффект перегородки», — уверяет специалист.

Теперь проверяется второй куб, в нем один слой гипсокартона заменили на гипсоволокно. Такая конструкция выйдет чуть дороже — около семи тысяч за квадрат.

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«Здесь представлена коробочка с разноплотным материалом. У нас идет ГВЛ, ГКЛ, обязательно вата здесь, что должно увеличить барьер шумоизоляционный», — разъясняет он.

Снова телефон помещается в изолированную коробку, и видны все те же 60 децибел громкости.

«Накрываем его крышкой. И пускай дорогая звонит, когда я на рыбалке», — шутит Холодов. — «Звоним опять».

Плотность гипсоволокна в полтора раза выше, чем у гипсокартона, поэтому такой пирог лучше защитит от посторонних звуков. Шумомер это подтверждает: цифры на приборе упали почти в два раза.

«Если делать бытовую шумоизоляцию путем набора разного материала, можно добиться хорошего результата. Чем выше барьер, тем, естественно, лучше спим», — рекомендует Сергей Холодов.

Испытание шумоизоляции огнем

Но на этом испытания не заканчились. Изоляционные материалы должны не только справляться со своей основной задачей, но и быть безопасными для жильцов дома. Поэтому стоит проверить, как поведут себя образцы во время пожара.

«ГКЛ полностью негорючий материал, а вата не поддерживает горение. То есть при открытом огне она плавится понемногу, но горение не поддерживает», — разъясняет он.

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Испытание огнем прошли все материалы. Если в стене заискрит проводка, они не станут причиной пожара. С подавлением шума конструкции тоже справились хорошо.

«Это неплохой показатель, средний разговор уберется. Материал второго образца сможет убрать уже более громкий телевизор», — поясняет Холодов.

Вывод простой: с ограниченным бюджетом можно смело выбрать изоляцию из гипсокартона. А если нужна более серьезная защита от шума, стоит добавить в конструкцию гипсоволокно и не забыть минеральную вату.